La fiscal general, Delia Espinoza, citó a la mandataria de Perú, Dina Boluarte, el próximo 15 de enero por la investigación abierta en su contra por el presunto delito de encubrimiento de la fuga del líder de su antiguo partido político Vladimir Cerrón, según informaron este jueves los medios locales.



De acuerdo a la resolución publicada por la prensa, la fiscal de la Nación extendió la investigación preliminar por ocho meses, después de declararla compleja, ya que guarda relación con el supuesto delito de encubrimiento personal, previsto y sancionado en el Código Penal. Boluarte fue citada en la sede principal del Ministerio Público en el Centro de Lima a partir de las 9:00 a.m.

Declara el exjefe de Gabinete

Días previos a la presentación de la presidenta, lo hará su exjefe de Gabinete, Alberto Otárola Peñaranda, quien deberá acudir el 8 de enero a las 9:00 a.m., ya que en su condición de presidente del Consejo de Ministros “tomó conocimiento de información relacionada a la ubicación de Vladimir Cerrón en el condominio “Mikonos” ubicado en Asia, Cañete, Lima”.

“Así como la realización de un operativo policial con la finalidad de capturarlo el 16 de enero de 2024 en el referido lugar, habiéndo extendido la labor policial hasta el 24 de abril de 2024”, también señala la resolución de la fiscal Espinoza.

En septiembre pasado, el programa periodístico Cuarto Poder reveló que el vehículo presidencial conocido como "el Cofre", con placa WGR-844, fue fotografiado por un policía el 24 de febrero de 2024, a la altura del kilómetro 107 de la Panamericana Sur, en el barrio Asia, a pocos metros de distancia del condominio Mikonos, donde un mes antes se había intentado capturar al prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón Rojas.

El "cofre"

El vehículo presidencial o "cofre" que traslada a la jefa de Estado en los últimos meses ha sido el protagonista de diversos reportajes periodísticos por el uso y traslado de la mandataria.

En un mensaje a la Nación emitido por Dina Boluarte el mes pasado le exigió a la fiscal Espinoza, ser convocada a declarar por el supuesto delito de abandono del cargo y omisión de funciones, relacionada con la intervención quirúrgica que se realizó sin informar al Congreso, así como los presuntos cargos que se le imputan en torno al "caso cofre".

Espinoza respondió que, por la práctica fiscal, están "acostumbrados a que haya reacciones altisonantes muchas veces", siempre aceptadas "en tanto y en cuanto no haya una ofensa, una adjetivación, contra su investidura". En una entrevista con la emisora RPP agregó: "son pareceres, pero no implica que haya una ofensa a la persona".

Junto a Boluarte y Otárola han sido citados igualmente el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, el conductor del vehículo presidencial, Félix Montalvo, y el representante del condominio Mikonos, Gabriel Herrera.

Presencia llamativa

La presencia del "cofre" en un condominio al sur de Lima llamó la atención de la prensa local, en febrero pasado, porque días antes la Policía Nacional había llegado a ese lugar en un operativo de búsqueda de Cerrón, sentenciado por corrupción cuando fue gobernador regional de Junín. El conductor del vehículo declaró que había dejado a Boluarte en ese punto, donde la mandataria habría pasado el fin de semana, sin informarlo públicamente.



La jefa de Estado acudirá a rendir otro testimonio ante la fiscal general el próximo 2 de enero en la investigación abierta en su contra por presunto abandono temporal del cargo, a raíz de la cirugía a la nariz que tuvo el año pasado y de la cual tampoco informó oficialmente.

A su vez, Boluarte tienen dos denuncias constitucionales presentadas por el Ministerio Público en su contra, el caso de enriquecimiento ilícito del "Rolexgate" y las muertes en las protestas antigubernamentales entre finales de 2022 y 2023, que siguen en trámite en el Congreso.

Popularidad por el piso

La última encuesta de Datum Internacional para el diario El Comercio, publicada el pasado martes, muestra un índice de aprobación del 3 % para la gobernante, mientras que otra de la empresa CPI para la emisora RPP de noviembre pasado le otorgó apenas un 5,1 %.



Tras esos datos, la mandataria desafió a las firmas de encuestas: "A los que me califican, que dizque tengo 3 % de aprobación, yo les digo a ellos, pónganme cero. Así estamos empatados y nos vamos a penales. A mí los números no me preocupan", aseveró la impopular jefa de Estado.



Según la última encuesta de Datum, el descontento con Boluarte es transversal, pero es en el centro y sur del país en donde su aprobación oscila entre el 1 % y el 2 %, respectivamente. La aprobación más alta es en el oriente del país, donde llega al 6 %, mientras que en la capital es del 3 %, igual que el promedio nacional. En el caso de la encuesta de CPI, en la sierra centro y sur la aprobación es del 1,1 %, en la costa sur es del 3,2 %, en la costa y sierra norte del 6,9 % y en el oriente del 9,1 %.



Boluarte acusó incluso a las encuestadoras de pedirle "alguito" para que le suban la aprobación en sus sondeos, a lo cual la Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados (APEIM) le exigió una rectificación inmediata, al considerar que es una difamación.

Autorización

A pesar de los procesos judiciales que enfrenta la mandataria el Congreso de Perú le autorizó este viernes un viaje a Suiza, para que asista al Foro Económico Mundial de Davos del 20 al 24 de enero próximo, informaron fuentes oficiales. La decisión fue tomada por la Comisión Permanente del Congreso, tras recibir 16 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención, señaló el Parlamento.

La Constitución peruana establece que el Parlamento debe autorizar los viajes del presidente fuera del país, aunque al estar actualmente el pleno en receso, la decisión sobre esta solicitud debió ser tomada por la Comisión Permanente.



Antes de la votación, el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, sustentó ante la Comisión Permanente la importancia que tendrá el viaje de Boluarte para su país. "Este prestigioso foro brinda una oportunidad única para que el Perú fortalezca su imagen como un socio confiable, innovador y comprometido con el desarrollo sostenible", sostuvo.



En un oficio enviado al Congreso el pasado 23 de diciembre, el Ejecutivo aseguró que Perú debe estar presente "al más alto nivel político" en la reunión que se celebra en Suiza. El oficio, que llevó la firma de Boluarte y su primer ministro, Gustavo Adrianzén, agregó que la mandataria se mantendrá a cargo del despacho presidencial mediante tecnologías digitales, tal como la autorizó el Congreso por no contar con un vicepresidente.