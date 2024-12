El arquero argentino del Rayo Vallecano, Augusto Batalla, aseguró que no continuó en San Lorenzo a principios de este año debido a que el club de Boedo "no se manejó de la mejor manera".

Formado en River y prometiendo ser un gran arquero del fútbol argentino, al punto que llegó a ser sondeado por el Real Madrid, la carrera del oriundo de Hurlingham decayó considerablemente, ya que fue cedido por el Millonario en cuatro oportunidades hasta que arribó a San Lorenzo.

En el Ciclón, Batalla se reencontró con su mejor nivel y se convirtió en un referente del equipo de Boedo durante los dos años que estuvo cedido.

Siendo capitán y habiendo clasificado a la Copa Libertadores 2024, el arquero de 28 años no renovó su préstamo y se fue seis meses al Granada para luego, en este último semestre, vestir la camiseta del Rayo Vallecano.

"Tenía otras propuestas, pero San Lorenzo no se manejó de la mejor manera y el Rayo me mostró constantemente su interés. Por eso me decidí: es un orgullo estar acá y haberme ganado mi lugar", declaró Batalla.

Sobre su 2025 en Europa, afirmó: "Es el momento para asentarme en Europa y elegir un buen lugar para poder seguir progresando. Veremos cuál. River no cuenta conmigo y buscaré un nuevo destino en junio. Me gustaría mucho quedarme. Yo lo he comentado, pero sé que no depende de mí… Acá soy feliz. El Rayo tiene mucho para dar y crecer, y me gustaría ser parte de ese crecimiento. A mí esos desafíos me encantan", aseguró.

"He tenido compañeros a los que la gloria en River les llegó a los 34 o 35 años. No me desespero. Me encantaría que pasara, porque soy hincha del club y porque cuando me tocó era muy joven. No me fue como yo esperaba. Ahora estoy en otro momento de mi carrera y River no me necesita. ¿Quién sabe si nuestros caminos se tienen que separar y el día de mañana se juntan? Ojalá", concluyó Batalla.