Una multitud se movilizó esta tarde ante la exESMA, donde también funciona la Secretaría de Derechos Humanos, para protestar por los despidos en el área y por el desmantelamiento de las políticas de derechos humanos que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.

La movilización coincidió con el anuncio de Abuelas de Plaza de Mayo de la restitución de identidad al nieto recuperado número 138. De hecho, el anuncio se hizo en la Casa de la Identidad del Espacio Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA, donde expusieron los detalles del caso.

Cientos de personas se dieron cita frente a la exESMA. Leandro Teysseire

“No les va a salir gratis despedir de manera ilegal a más de 2 mil trabajadores. No solo se trata de familias que quedan en la calle sino que estas cesantías se traducen en el desmantelamiento de políticas públicas medulares. El Gobierno no sólo ajusta bajando salarios o eliminando puestos de empleo en el Estado, pretende recortar la memoria activa de nuestro pueblo y no va a poder”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE.



Además del sindicato se movilizaron organismos de derechos humanos y partidos de izquierda, que se congregaron en Avenida del Libertador frente adonde funcionara el centro clandestino de detención más grande de la última dictadura. Hubo familiares de detenidos-desaparecidos y las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo también dijeron presente.

Referentes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo estuvieron en la convocatoria. Leandro Teysseire

En las últimas horas se anunció el despido de 2400 trabajadores contratados con el ente cooperador ACARA. De ellos, más de 400 cumplen funciones en la Secretaría de Derechos Humanos, y su salida deja a ese organismo sin la mitad de su personal. A esto se suman las presiones para aceptar retiros voluntarios.



La política de vaciamiento es una constante en un gobierno que desprecia los derechos humanos y hace gala de negacionismo, con su vicepresidente a la cabeza. La resistencia hoy se hizo sentir.