Claudio Aquino confirmó que no renovará su contrato y no seguirá en Vélez Sarsfield en 2025, luego de la consagración en la Liga Profesional 2024.

El volante creativo -vital en la estructura del equipo del ahora también ex DT Gustavo Quinteros- no alcanzó un acuerdo con la dirigencia y publicó un comunicado donde informó que no regresará al Fortín.

Pese al deseo de la institución por acordar su continuidad, finalmente las partes no lograron alcanzar un entendimiento y el ex Ferro e Independiente fue quien dio a conocer la noticia al dar a conocer que no volvería al club donde pasó de la lucha por la permanencia a pelear en la parte alta de la tabla de posiciones.

"Me tocó venir en un momento difícil y con mucho esfuerzo evitamos el descenso. A mitad de año elegí quedarme y nos propusimos llevar a Vélez a lo más alto; estoy orgulloso de haber formado parte de este plantel que con coraje se sobrepuso a todo y pudo ser campeón. Hoy me toca despedirme, me voy en paz y con la tranquilidad de haber dejado todo", expresó el volante de 33 años.

Durante sus dos temporadas en Vélez, Aquino disputó 64 partidos entre los que marcó 17 goles y repartió 13 asistencias. Fue clave para evitar el descenso en 2023 y gritar campeón en 2024 con su magistral manera de rematar al arco, con un grito vital en su última función en el José Amalfitani al abrir la victoria 2-0 sobre Huracán que le permitió al Fortín adueñarse de la Liga Profesional.