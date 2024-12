Sonidos I

El mugido

constante y monótono

de las fábricas

solo perceptible

a las seis de la mañana

cuando los autos no pasan

y todo duerme todavía

hasta los pájaros

un ronquido regular

un murmullo

un ronroneo

ruido de fondo

de toda vida

en el Cordón.







Sonidos II

Las sirenas

en cada fábrica

religiosas, regulares

marcan la hora

que ya no marcan

las campanas.





Destilería

Al costado de la ruta

los tanques de YPF

saliendo de la ciudad,

bestias palpitantes

que nos miran, diminutos

en nuestras bicicletas

que levantan apenas

la tierra del camino.





The Realm of the Devil

Hectáreas de eucaliptos

apretados, regulares

cubren la fábrica de papá

de la vista de los que pasan

por la ruta.

En el medio, una calle

camiones que llevan

troncos limpios

cortados a medida

apilados, provenientes

en verdad

de otro lugar,

y se pierden luego

entre los árboles.

El bosque es un bosque

artificial, decorativo

un espacio publicitario

pero como todo bosque

oculta un misterio.





Warenfetischismus

En Berón de Astrada al ochocientos

hay un reja de hierros espiralados

y una escalera de metal

exterior

en cuyos soportes

se teje una enredadera.

Tienen el bordó gastado

de la pintura antioxidante.

Cada vez que pasamos por ahí

papá las señala y dice:

las hice yo

antes de entrar a la fábrica

deben tener tu edad

o más.

En la fábrica hacen papel

pero nunca lo escuché decir

nada parecido

ante una resma en el supermercado.





Modernización

Cuando mamá trabajaba

en la fábrica

donde conoció a papá

las mujeres empaquetaban resmas

y cobraban

al final del día

por la cantidad de papel

que habían envuelto.

Llenas de cortes

las manos

contaban hojas de cinco en cinco

hasta llegar a quinientas y luego

armaban paquetes perfectos

–papel envuelto en papel–

que apilaban en un pálet.

Ocho horas por día

seis días de trabajo

dos de franco

hasta que quedó

embarazada de mi hermano.

Ahora, dice papá, las mujeres

ya no empaquetan:

hay una máquina

que hace todo

de a miles

en cuestión de segundos.







* Fragmento del libro Fábrica (caburé, libros, arte, café, Buenos Aires 2024). Sale a fines de enero.