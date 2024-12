Las negociaciones entre la Legislatura y el Poder Ejecutivo bonaerense se empantanaron al punto tal que se cayó la sesión para dar tratamiento a los proyectos de Presupuesto y Ley Fiscal Impositiva que había enviado el gobernador Axel Kicillof hace más de un mes.

Las conversaciones ya venían tensas y los desencuentros entre oficialismo y oposición no terminaron en buen puerto. La Cámara de Diputados fue el escenario central del debate, pero desde un sector del peronismo aseguraron a este medio que una de las principales trabas estaba en el Senado. De hecho en la Cámara alta hasta fracasó el acuerdo por los pliegos judiciales, que quedarán para tratarse en 2025.

En la tarde-noche del jueves, las conversaciones habían comenzado a destrabarse, cuando altas fuentes legislativas confiaron a Buenos Aires/12 que habría acuerdos para dar sanción al endeudamiento -fijado en la Impositiva- que consistiría en el equivalente en pesos a 1.045 millones de dólares, además de la renovación de las Letras y un fondo atado a ese endeudamiento para los intendentes.

Con el correr de las horas las charlas cambiaron el tono y volvieron a foja cero. “Esto va camino a febrero”, anticipó un diputado de la Unión Cívica Radical. La sesión, finalmente, inició en la Cámara baja, pero fue solo para pedir un cuarto intermedio hasta las 17 horas. A esa hora, las y los legisladores volvieron a sus bancas, con la intención de Unión por la Patria de aprobar un cuarto intermedio sin hora. Solo encontró apoyo en el espacio de Unión Renovación y Fe. Los demás bloques, incluso los de la Izquierda y los radicales dialoguistas, se manifestaron en contra de una extensión infinita y solo se alargó hasta las 18.30 horas. Horas antes, en el Senado se había pedido una prórroga sin hora a la espera de novedades del otro lado del palacio.

“Boludeces, no. Esta tarde los 37 diputados de UxP vamos a estar sentados en nuestras bancas para tratar los proyectos de presupuesto, fiscal impositiva y endeudamiento enviados por el Poder Ejecutivo”, dijo el titular de la bancada de UxP, Facundo Tignanelli. “Desde hace varias semanas se viene trabajando arduamente para alcanzar los consensos necesarios, ya que al no contar con mayoría en ninguna de las cámaras y siendo que el endeudamiento requiere indefectiblemente de dos tercios de los votos para ser aprobado, se vuelve imprescindible encontrar puntos de acuerdo con los bloques opositores”, agregó.

Desde la bancada oficialista señalaron que la oposición pretendía un monto de dinero destinado a los municipios que el gobernador entendía que no era posible de abordar. Por eso, se marcó que hubo dos esquemas: uno dentro del Presupuesto y otro con el endeudamiento. “El gobernador planteaba que para satisfacer esa necesidad el endeudamiento tenía que ser mayor, pero no se llegó a un acuerdo”, explicó el presidente de la Cámara baja.

Asimismo, se subrayó que hubo por parte de la Provincia una contraoferta del 10 por ciento al 16,4 pedido, que no terminó de cerrar.

Tras haber seguido minuto a minuto las negociaciones, desde la Casa de Gobierno señalaron haber estado "a total disposición desde hace 40 días", mientras que la oposición "todo el tiempo planteando nuevas cosas".

A ello agregaron que tanto el Presupuesto como la Ley Fiscal Impositiva siempre estuvieron para votarse, pero que en ningún momento estuvieron los votos para el endeudamiento, que para el Gobierno bonaerense es "fundamental" y reclamaron a la oposición "hacerse cargo" de las "consecuencias que esto traerá a los bonaerenses".

Este lunes, el ministro de Gobierno Carlos Bianco había señalado en conferencia de prensa que "obviamente que está siempre a discusión y eso corresponde en la Legislatura, hacer modificaciones. Ahora, una cosa es hacer modificaciones en el margen, mejorar el Presupuesto y otra cosa es querer cambiar de cuajo un montón de artículos que se encuentran ahí e incluir fondos que la Provincia además no tiene”.

Llegaron los funcionarios y empezó la fumata blanca para febrero

A las 18.20 de la tarde, a poco de que se cayera la convocatoria, arribaron al despacho de la Presidencia que comanda Alexis Guerrera los ministros de Infraestructura, Gabriel Katopodis y de Economía, Pablo López, además de la secretaria General de la Presidencia, Agustina Vila. Ya era tarde y minutos más tarde la sesión murió. Según señalaron diversas fuentes legislativas a Buenos Aires/12, ahora será Katopodis quien quede a cargo de ser el nexo entre los Poderes.

Los funcionarios de Axel Kicillof encabezaron un encuentro con los presidentes de las diversas bancadas y las autoridades de ambas Cámaras. Más tarde, los bloques de UCR+Cambio Federal, el PRO y la Coalición Cívica, encararon una conferencia de prensa conjunta con el fin de poner orden a los discursos y, sobre todo, a las demandas.

“Los ministros vinieron de manera tardía, pero fue bueno porque nosotros reclamamos diálogo y esto es un paso adelante”, dijo el titular del bloque radical, Diego Cargiarena ante la consulta de Buenos Aires/12. “Queremos ver si llegamos a febrero o marzo en condiciones de sesionar con el debate más ordenado. Es función de la política ordenar”, agregó.

Para el radical, "si logramos tener un enero productivo, contar con información y sentarse a discutir artículo por artículo, se logrará construir mayorías y poder sacar la ley".

Desde el espacio opositor destacaron que “hubo una reacción rápida” del oficialismo para mejorar el diálogo. “Nosotros tenemos intención de poder dialogar; queremos iniciar estos canales porque el Presupuesto no es dar un cheque en blanco, requiere de tiempo y debate”, dijo la diputada de la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin Moro.

En concreto, la oposición planteó entre sus diversas demandas la intención de reformar el articulado en cuanto a los artículos 163 y 158, como además la discusión por los cargos de control como los del Directorio del Banco Provincia, del Consejo General de Educación y la creación del rol de subprocurador, además de las sillas vacantes para la Suprema Corte.

“Nosotros apostamos a dialogar y no por Twitter. El oficialismo tiene 37 de 92 bancas, entonces los acuerdos son necesarios. Pedimos menos redes”, aportó el titular del PRO, Matías Ranzini.

Acto seguido, el oficialismo brindó su propia conferencia de prensa. Con una foto de unidad que estuvo encabezada por el titular de la Cámara baja, el massista Guerrera, quien estuvo secundado por la senadora María Teresa García y Tignanelli.

“No hemos logrado obtener las herramientas que nuestro gobernador necesita para gobernar correctamente; pero hemos podido avanzar con la oposición en futuros encuentros que van a suceder a partir de los primeros días de enero para que aquellas cosas que hoy nos diferenciaron sean subsanadas y podamos, en febrero, arribar a un paquete de leyes que le sirvan a todos los bonaerenses”, manifestó Guerrera.

El primer encuentro de negociación será el 7 de enero, cuando se convoque a todos los sectores opositores y al Poder Ejecutivo. “Apostamos a llegar a un paquete de leyes que sirvan a todos los bonaerenses; para alcanzar una redacción que contemple todas las necesidades y requisitos”, dijo Guerrera.

"Hemos pasado en más de media docena de reuniones con el Ejecutivo. Lo que sucedió es que no hubo acuerdo con los fondos para los municipios. El endeudamiento que pide el gobernador estará destinado a cubrir deuda que ni siquiera tomó este Gobierno", añadió el jefe de la Cámara de Diputados. Asimismo, aclaró que si bien se va a discutir "no significa que todo lo que pida la oposición vayan a ser satisfechos; vamos a trabajar para salvar este argumento de que la interlocución no era válida, sentados las dos Cámaras con el Ejecutivo".

Finalmente, sostuvo tener “expectativas de que en enero vamos a saldar estas diferencias. Vamos a intentar acercar posiciones, a lo mejor no se llega al cien por ciento, pero lo vamos a intentar”, manifestó.