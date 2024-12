Matías Nehuen Marson, de 32 años, es oriundo de Córdoba, se encontraba residiendo en la ciudad de Salta hace casi dos años. De esta ciudad desapareció hace dos semanas. Su madre, Susana Gómez, lo busca con desesperación. La novia del joven reveló que él dejó una carta de despedida.

El 19 de diciembre el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que pusieron en marcha el protocolo de búsqueda para dar con el paradero de Marson. En la causa interviene el fiscal Facundo Ruiz de los Llanos.

"Yo hablé con (Matías) el día 11 de diciembre, estuvimos comunicados, él andaba con una cuestión digamos odontológica, tuvieron que sacarle dos muelas. Estuvo un mes sin trabajar y él es independiente, él hace tratamientos de techo, pinturas en casa, todo ese tipo de cosas. Entonces él estaba muy acongojado por ese no ingreso y muy preocupado porque su pareja estaba solventando, porque ella tiene un sueldo, y él enseguida se deprime cuando pasan estas cosas", relató la madre de Matías a Radio Nacional Salta.

Según detalló la mamá, en enero se cumplirían dos años desde que Matías estaba residiendo en Salta; hace aproximadamente un año conoció a su novia, con quien llevaba unos meses conviviendo en este último tiempo. Fue la pareja quien informó que el joven no regresó a la casa e hizo la denuncia.

"El 12, después del mediodía o a la tarde, me habla esta chica (la novia) y me dice 'no encontramos a Matías, no sabemos nada, no me responde el teléfono'. Bueno, ahí empezamos toda la movida", dijo la madre. Refirió que el jueves a la noche, la novia hizo la denuncia.

Susana Gómez dijo que la novia de su hijo vivía en Villa Palacios, pero allí no había un oficial para que le tomara la denuncia, por eso tuvo que ir a Villa Mitre a asentarla. Después se suscitó un inconveniente porque en la denuncia no figuraba el DNI.

"Yo viajé a Salta, estuve una semana, del 14 al 21, me voy a la fiscalía (...), me atiende un señor que era auxiliar del fiscal y me dice 'no, no tenemos ingresado nada en el sistema'", relató la mamá. La explicación que le dieron fue que todo se debía a que no estaba asentado el DNI en la denuncia, entonces lo proporcionó.

La madre contó que recién el lunes 16 de diciembre recibió un llamado de la "policía de búsqueda de Jujuy". "Recién ahí yo considero que oficialmente empezó la búsqueda", manifestó.

El Ministerio Público Fiscal indicó que el operativo está a cargo del Grupo Investigativo 3, bajo la direccion de la Fiscalía Penal 4. También precisó que la búsqueda comenzó tras la denuncia de su pareja, "quien indicó que el 13 de diciembre Marson le había manifestado que saldría a trabajar, pero al regresar esa noche encontró una nota de despedida. Mencionó además, que durante el tiempo que permaneció ella en su trabajo le envió mensajes y lo llamó, pero no obtuvo respuesta". Según el testimonio de la madre, esos hechos habrían tenido lugar el 12.

Marson mide 1,82 de estatura, es de tez blanca, cabello corto, ojos verdes, y pesa 80 kilos aproximadamente. Es de contextura delgada y tiene tatuajes en un brazo y en una pierna.

Al momento de ausentarse, vestía pantalón corto tipo bermuda, de jean; remera celeste, zapatillas negras y llevaba una mochila negra, en cuyo interior tenía su billetera, una tarjeta SAETA, una tarjeta de débito, DNI y dinero en efectivo.

Según informó el MPF, en el marco de la investigación surgieron indicios que apuntan a que podría haber sido visto en Monteros, provincia de Tucumán, y en Córdoba. El fiscal Ruiz de los Llanos impartió directivas con el fin de que el grupo investigativo coordine tareas con fuerzas policiales de esas provincias para que se aplique el protocolo de búsqueda y solicitar imágenes de cámaras de los lugares donde habría estado el hombre buscado.

Se solicita a la comunidad que aporte cualquier información sobre el paradero de Matías a la dependencia policial más cercana o al Sistema de Emergencias 911.