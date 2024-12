Tras varios meses de su último lanzamiento en formato Music Session, Bizarrap estrenó su última canción con un colaborador especial: Luck Ra, el joven artista cordobés que la está rompiendo en el país con "La Morcha" y "Hola, perdida", entre otros éxitos.

Tal como había anticipado al recibir el Grammy Latino en noviembre, el productor argentino volvió a su estudio y preparó nuevas canciones para hacer vibrar a su fiel público argentino y nuevos oyentes mundiales. En este contexto, la BZRP Music Session #61 que sacó antes de que termine el año no parece ser otra cosa que el tema del verano.

La predecedora de Luck Ra es Lismar, una artista urbana dominicana, quien protagonizó la BZRP Music Sessions #60, publicada hace siete meses . Aunque no se trató de una de las colaboraciones más escuchadas —en Youtube superó las 11 millones de reproducciones—, había dejado la vara muy alta .

Sin embargo, el nuevo tema de Bizarrap con Luck Ra tiene todos los condimentos para convertirse en un éxito y, posiblemente, en la canción que suene en fiestas, boliches, y reuniones de esta temporada veraniega 2025: en lo melódico, es un cuarteto alegre con tintes de merengue y electrónica, que invita a sacar a bailar a un otro o a menear las caderas en solitario. En cuanto a la letra, melancólica, sobre una historia sobre el anhelo de recuperar un amor: es pegadiza y está dotada de referencias populares.

“Pasamos de estar juntos en la secundaria, a stalkearnos con las cuentas secundarias / Pasa el tiempo, y por más que conozca a varias / Tus besos eran cosa necesaria", introduce Luck Ra. Luego, insiste en lo mucho que necesita de esa persona, a quien no puede reemplazar y recuerda con detalles, como una canción que le dedicó alguna vez. En el estribillo, en tanto, la canción explota: “Y ahora me di cuenta que, no me hago el duro, no, me hago el durísimo. Pero en el fondo te extraño muchísimo, pasan los días, los meses y no puedo olvidarte”.

En el video que se publicó este viernes por la noche en el canal oficial de Youtube de Bizarrap, se repite el clásico formato en el que el artista anfitrión se encuentra en medio de una habitación "azul", parado frente al micrófono, mientras el productor hace lo propio y baila y arenga de espaldas. Carismático, canchero y divertido, el cuartetero se come las cámaras que lo enfocan desde distintos ángulos a puras sonrisas y guiños.

Al minuto 1,44 se oye un audio de voz del futbolista y campeón de la selección argentina Paulo Dybala: "Amigo, dejá de hacerte el duro".

Quién es Luck Ra

Juan Facundo Almenara Ordóñez es un joven de 24 años oriundo de Marqués de Sobremonte, un barrio de Córdoba capital. Se dedica a la música desde los 12 años, pero su despegue ocurrió verdaderamente hace unos pocos años, bajo el nombre artístico de "Luck Ra".

Su canción “Hola Perdida”, la cual grabó junto con Khea para su álbum debut Que nos falte todo, fue la más escuchada del 2024 en la Argentina a través de la plataforma de streaming musical Spotify —tiene más de 150 millones de reproducciones y 47 semanas consecutivas en el top 50—. En la misma plataforma, además, se coronó como el cuarto artista nacional más escuchado del año.

Es además ganador del Premio Gardel 2024 a "Mejor canción de cuarteto" por "La Morocha" —en el videoclip del tema, la protagonista es la ex participante de Gran Hermano Julieta Poggio—. Algunas de sus colaboraciones más famosas son con Abel Pintos, con quien hizo "Que me falte todo"; la Bersuit, con quien reversionó "Toco y me voy"; o Chayanne, con quien lanzó una versión en cuarteto del clásico "Un siglo sin tí". En 2025 será uno de los artistas que participarán de la edición especial del Cosquín Rock. En lo personal, este año confirmó que está en pareja con la cantante de RKT La Joaqui.