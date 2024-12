Estudiantes de La Plata continúa siendo protagonista del mercado de pases, tras el golpe que significó la incorporación de Cristian Medina desde Boca, mediante el pago de su cláusula de rescisión por 15 millones de dólares.

Con el respaldo financiero del inversor Foster Gillett, el Pincha apunta a reforzar su ataque y ya presentó una oferta concreta por Lucas Alario, además de realizar sondeos por Rafael Santos Borré, ambos con pasado en River.

El caso de Alario parece ser la prioridad: el delantero del Inter de Porto Alegre no tuvo continuidad en el club brasileño, fue suplente en los últimos nueve partidos y Estudiantes ya le hizo llegar un ofrecimiento formal para sumarse al plantel. Aunque los detalles de la oferta no trascendieron, su contrato con el Inter, vigente hasta diciembre de 2025, podría facilitar una salida, dado que no forma parte de los planes principales del equipo.

En paralelo, el conjunto platense también se interesó por Borré, actualmente también en el Inter de Brasil y si bien no se presentó una oferta concreta por el colombiano, Estudiantes consultó sobre su situación contractual y las condiciones para evaluar una posible negociación. Aunque el fichaje parece más complejo, el Pincha no descarta intentar avanzar si las circunstancias lo permiten.

Además del ataque, Estudiantes busca reforzar su defensa tras el retiro de la actividad de Federico Fernández, y en este sentido el club puso su mirada en Federico Gattoni, defensor que pertenece al Sevilla, pero que actualmente está a préstamo en River, donde no tiene lugar en el equipo titular.

Desde La Plata ven con buenos ojos la incorporación del ex San Lorenzo y evalúan asumir su salario como condición para cerrar el acuerdo. Una eventual compra de su pase dependería de nuevas negociaciones con el club español.

Mientras aguarda un posible llamado desde River, Enzo Pérez cerró su etapa en el Pincha y el club decidió rendirle un emotivo homenaje con un video compartido en sus redes sociales. En la producción, se incluyeron las últimas palabras del volante como jugador del equipo, que conquistó este año la Copa de la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones.

Así las cosas, con un mercado de pases intenso, Estudiantes no escatima en ambición y busca armar un plantel competitivo para 2025. La llegada de Medina marcó el inicio de un proyecto sólido y ahora el Pincha trabaja para cerrar nuevos nombres que le permitan seguir peleando en los primeros planos del fútbol argentino e internacional.