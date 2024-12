A pocas horas de la salida de Gustavo Quinteros (que ya firmó para Gremio), la dirigencia de Vélez acordó la contratación del DT Sebastián Domínguez, que tenía contrato con Tigre hasta marzo de 2025, pero arregló su salida anticipada para volver a Liniers, esta vez en el rol de director técnico. En los próximas horas, firmará su contrato y en enero iniciará su ciclo.

El pasado 4 de abril, el ex zaguero asumió la conducción de Tigre, que estuvo en los últimos puestos del campeonato local y al borde del descenso. Sin embargo, luego de ajustes, encontró el rumbo y posicionó al Matador en el puesto 18°. El nuevo DT, de 44 años, pasó por Vélez en su etapa como futbolista entre 2008 y 2014, y obtuvo cinco títulos.

Primero hay que saber sufrir

Vélez ganó la Liga Profesional 2024, aunque sufrió golpes duros en el tramo final del año, ya que perdió la final de la Copa Argentina frente a Central Córdoba y luego el Trofeo de Campeones contra Estudiantes de La Plata.

Por si fuera poco, también perdió a Claudio Aquino, una de sus mejores piezas, luego que el volante creativo confirmara que no renovará su contrato. Pese al deseo de la institución por acordar su continuidad, las partes no lograron alcanzar un entendimiento y el ex Ferro e Independiente se despidió de Liniers.

"Me tocó venir en un momento difícil y con mucho esfuerzo evitamos el descenso. Estoy orgulloso de haber formado parte de este plantel, que con coraje se sobrepuso a todo y pudo ser campeón", expresó el volante de 33 años.

Durante sus dos temporadas en Vélez, Aquino disputó 64 partidos entre los que marcó 17 goles y repartió 13 asistencias.

Con su pegada magistral, fue clave para evitar el descenso en 2023 y gritar campeón en 2024 al abrir la victoria 2-0 sobre Huracán que le permitió al Fortín adueñarse de la Liga Profesional.