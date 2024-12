La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Teconología Médica (Anmat) prohibió este lunes la venta en todo el país y en plataformas online de una marca de aromatizantes, que no contaba con registros ante el organismo.La Anmat prohibió la venta de una marca de queso muzzarellaA través de la disposición 11369, el organismo informó que la medida abarca a todos los productos de la marca domisanitaria "Zafiro".Según se informa, se prohibe su uso y venta en todo el país y en los sitios de comercio electrónico, así como también la publicidad en cualquier medio o soporte.El organismo indicó que los productos de esta marca no están registrados ante la Anmat, en tanto que la página web indicada en el rotulado de los envases conduce a un sitio en construcción, sin ningún tipo de información.Qué es la ANMATLa ANMAT es un organismo descentralizado que se encuentra dentro del ámbito del Ministerio de Salud de la Nación. Es autárquico, con jurisdicción en todo el territorio de la Nación.Un repaso por la historia: la ANMAT fue creada por el decreto 1490, el 20 de agosto de 1992, en el ámbito del ex Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. Su origen tiene como punto de partida un hecho que conmocionó a la sociedad: la intoxicación con jarabe y caramelos de propóleo contaminados con dietilenglicol, un compuesto químico empleado como anticongelante en radiadores y como líquido de frenos de automotores, que provocó la muerte de 25 personas.Semejante tragedia motivó la necesidad de crear una repartición eminentemente técnica para ordenar el sistema de registro y fiscalización de los medicamentos en todo el país, pero luego las competencias de la ANMAT se extendieron a todos los productos para la salud, como dispositivos de diagnóstico, materiales y productos de tecnología médica.En sus comienzos, la ANMAT contaba con una única oficina en la calle Defensa, en la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente, tiene cinco sedes en CABA y cinco delegaciones en el interior del país, y más de mil integrantes, con diferentes formaciones y especializaciones, que hacen posible el desarrollo de las tareas cotidianas. Un trabajo interdisciplinario que fomenta la diversidad y pluralidad en el organismo.Asimismo, en el escenario internacional, la Agencia es Autoridad Reguladora Nacional de Referencia Regional (OPS/OMS) y reconocida como una entidad de alta vigilancia sanitaria a nivel mundial.Qué hace la ANMATLas principales funciones del organismo científico-técnico fueron establecidas por el Decreto 1490/1992 y se resumen en regular, controlar y fiscalizar la calidad de los "productos, sustancias, elementos y materiales que se consumen o utilizan en medicina, alimentación y cosmética humanas, y controlar las actividades, procesos y tecnologías que mediaren o estuvieren comprendidos en dichas materias".Además, a través del tiempo, y teniendo en cuenta los escenarios regulatorios emergentes, el Ministerio de Salud de la Nación, incluyó nuevas categorías a la órbita de ANMAT tales como los insumos o productos descartables y recientemente a los productos vegetales a base de cannabis.Tal es así que, los responsables o representantes de las empresas farmacéuticas o alimentarias deben obtener de la Agencia la autorización para elaborar y/o importar sus productos, y respetar sus normativas sobre buenas prácticas de fabricación, distribución, almacenamiento y control de calidad para garantizar la seguridad y eficacia de los productos que consume la población.Seguí leyendo:La Anmat prohibió la venta de varias marcas de gomitas de gelatina y golosinas {"experimentIds": "44714510,44729911,44730425,44730426,44752538,72811302,75259405,75259407,75259408,75259414,95329494,318491509,420706098,447279544","binaryIdentifier": "dfp_native_video","adEventId": "COLu8Iq3z4oDFfNbuAQdgfY24g"}var webVideo = new GoogleWebVideo(document.getElementById('google-native-video'),"\x3c?xml version\x3d\x221.0\x22 encoding\x3d\x22UTF-8\x22?\x3e

