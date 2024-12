El choque entre Houston Rockets y Miami Heat en la NBA terminó en escándalo. A pocos segundos del final, Amen Thompson, de los Rockets, y Tyler Herro, de los Heat, protagonizaron un enfrentamiento que terminó en una batalla campal.

Miami Heat se impuso 104 a 100 a Houston Rockets este domingo por la noche en el Toyota Center. Pero el encuentro se vio marcado por la pelea que se desató sobre el final. Amen Thompson empujó a Tyler Herro, lo que provocó la inmediata reacción de compañeros y miembros de los banquillos de ambos equipos.

“Thompson agarró de la camiseta y golpeó con el cuerpo a Herro. Este respondió, y ambos fueron expulsados por faltas de pelea”, argumentó Marc Davis, árbitro principal del partido, en una entrevista posterior. “Green fue expulsado porque sus acciones intensificaron el altercado. Rozier también, porque sus acciones fueron factores desencadenantes del altercado”, agregó.



Davis también justificó la expulsión de Ime Udoka, el entrenador de los Rockets: “Al concluir el altercado, el entrenador Udoka es expulsado según lo establecido por las reglas por sus comentarios antideportivos dirigidos hacia mí”. En cuanto al asistente técnico de los Rockets, Ben Sullivan, Davis señaló que "recibió una falta técnica y fue expulsado por sus comentarios antideportivos dirigidos a mí cuando intentaba redirigir a Sengun”.

“Después de la infracción de cinco segundos, que se evaluó correctamente, VanVleet me preguntó por qué no se le concedió un tiempo muerto. Le comuniqué que se había llegado al conteo de cinco segundos antes de que solicitara el tiempo muerto. Se alejó; el entrenador Udoka luego pidió una explicación, se la di y luego VanVleet volvió a involucrarse y me contactó intencionadamente y fue expulsado según marcan las reglas”, cerró el árbitro.