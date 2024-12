El uso de verbos como 'matar' o 'asesinar' es una tendencia al alza en las películas de los últimos 50 años. Un incremento que se observa en personajes tanto masculinos como femeninos, y no solo en los filmes policíacos.

166.534 cintas entre 1970 y 2000.

Una investigación que publicaanalizó una base de datos conpara extraer diálogos referidos a acciones cometidas por personajes deEl equipo calculó la cantidad de diálogos de personajes que utilizaban variaciones de los verbos 'asesinar' o 'matar', únicamente en su forma activa, no pasiva, ni las preguntas, por lo que consideran probable que haya más violencia en las películas de la que calcularon en términos de diálogo.El uso de lo que los investigadores llamandurante las cinco décadas, dijo Brad Bushman, de la Universidad Estatal de Ohio y uno de los firmantes de texto.







En total, alrededor del 7 % de las películas contenían ese tipo de verbos en el diálogo durante el periodo estudiado, precisó la universidad en un comunicado.



El investigador destacó, además, que los personajes de las películas no policíacas “también hablan hoy más de matar y asesinar que hace 50 años”, según un comunicado de la universidad.



Bushman indicó que en otros géneros no se habla tanto de matar como en las policíacas, pero si observaron "un aumento de la violencia en todos los géneros”.

El aumento de lenguaje violento no discrimina géneros





Otro hallazgo notable fue que el l, aunque estás últimas no tenían tantos diálogos de este tipo, dijo el también firmante del estudio Babak Fotouhi, de la Universidad de Maryland (EE.UU).“Nuestras conclusiones sugieren que las referencias a asesinatos en el diálogo de las películas no solo son mucho más frecuentes que en la vida real, sino que además aumentan con el tiempo”, lo que es una prueba más de que la violencia está más presente que nunca en las películas que vemos, agregó Fotouhi.Aunque no está claro cuánto tiempo continuará la tendencia al aumento de la violencia,, según Bushman.Las películas intentan competir por la atención del público y “los estudios demuestran que la violencia es uno de los elementos que más enganchan al público”, destacó Fotouhi, por ello hay que fomentar “el consumo consciente y la alfabetización mediática para proteger a las poblaciones vulnerables, especialmente los niños”.

