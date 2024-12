Un nuevo ataque que tuvo como desencadenante el volúmen de la música ocurrió en el barrio porteño de Recoleta. Este violento episodio, que se conoció en las últimas horas, tuvo lugar en la misma jornada de Navidad en la que el expolicía de la Federal asesinó de un tiro en el abdomen al colectivero, por el mismo motivo.

El hecho sucedió cerca de las 22 del miércoles 25 de diciembre, cuando una cámara de seguridad de un edificio ubicado en la calle Mansilla al 3000 registró el momento en el que un hombre reclamó por el volumen de la música y fue atacado a golpes.

En las imágenes se puede observar cómo la víctima se cruza con dos hombres y una mujer que salen del edificio. Al principio pareciera haber insultos, pero luego el conflicto pasó a mayores. Intercambiaron golpes de puño y el hombre que había pedido que bajaran el volúmen de la música se llevó la peor parte: sufrió una contusión e inflamación en el pómulo derecho.

"Me dijeron que era un amargado, que era Navidad y que había que festejar"

En declaraciones televisivas, Lucas, el joven agredido, relató que "pasé el miércoles todo el día fuera de mi casa y cuando regreso a las 7 de la tarde, ya desde la planta baja se escuchaba la música a todo volumen del salón que está en el último piso. Mi departamento queda justo debajo del salón. Como era temprano, no dije nada, me la banqué".

En este sentido, remarcó que a casi tres horas de su llegada continuaba el volumen alto: "Cuando saco a pasear a mi perra, justo me cruzo en el ascensor con dos hombres y una mujer que venían del salón y que llevaban una lata de cerveza en la mano. Ahí aproveché y les dije si podían bajar un poco el volumen de la música. Uno me respondió que no podían, la mujer me dijo que era un amargado y que era Navidad que había que festejar".

"Cuando salgo del edificio con mi perra en la mano, me empiezan a insultar y a ponerse más violentos. Ahí les digo que no me insulten, que yo se los había pedido de buena manera. Ahí me quiere pegar, me lo saco de encima y sigo, pero uno me ataca y ahí me pegan los tres", recordó Lucas, víctima de la salvaje agresión y los estados alterados de los violentos en las fiestas de fin de año.

