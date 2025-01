Boca llegó a un acuerdo con el extremo argentino Alan Velasco pero todavía deberá negociar con Dallas de Estados Unidos, club al que pertenece su ficha, para terminar de cerrar la compra. Desde hace varios mercados de pases que el club desea sumar al exIndependiente, y parece que la operación estaría más cerca que nunca de concretarse.

Sin embargo, el club deberá comunicarse con la franquicia estadounidense y ver si pueden acordar el monto de la trasferencia del jugador de 22 años, algo que siempre fue complicado en los anteriores intentos de hacerse con sus servicios.

Si bien durante varios mercados fue declarado intransferible por parte de Dallas, en el último estaban dispuestos a soltarlo por un monto cercano a los ocho millones de dólares. No obstante, el Consejo de Fútbol xeneize no estuvo dispuesto a dejar ir tanto dinero y lo máximo que ofertó fueron seis millones, más dos en variables, algo que no convenció a los yanquis.

Boca hará entonces una oferta formal por Velasco en los próximos días por el 100% del pase, aunque no descartarían intentar quedarse con un porcentaje menor si el costo es demasiado alto.

Por su parte, el defensor central Nicolás Valentini fue anunciado como nuevo jugador de la Fiorentina de Italia, al cual llegó en condición de libre tras no renovar su vínculo con Boca. Luego de pasar con éxito la revisión médica, el zaguero de 23 años firmó el contrato con el equipo italiano, y fue presentado ante sus compañeros en lo que fue la primera práctica del 2025 para los violetas.

Valentini, tras varios meses sin jugar por conflictos con la dirigencia xeneize por tomar la decisión de no extender su vínculo con el club, brindó sus primeras palabras como nueva incorporación de la Fiorentina. "Estoy muy feliz de estar acá y voy a hacer todo para que los hinchas estén felices", exclamó.

El defensor central había escrito en redes sociales un mensaje de despedida para los simpatizantes de Boca, en el que expresaba su descontento por la manera en la que se fue de la institución. "Fueron meses muy difíciles para mí. Jamás quise irme de esta manera, pero hubo decisiones en las que yo no tuve influencia".

A principios del año pasado, Valentini y el Consejo de Fútbol se sentaron a negociar los términos de la renovación del contrato del jugador, en los que este pretendía que se mantuviera la cláusula de rescisión de diez millones de dólares. En tanto, la dirigencia, encabezada por Juan Román Riquelme, se negó a aceptar dichas condiciones, por lo que el oriundo de Junín optó por no firmar la extensión del vínculo.