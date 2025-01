"Tengo la decisión tomada de ir con La Libertad Avanza, porque Unidos es una mescolanza donde el PRO no tiene nada que ver", sorprendió el diputado nacional del PRO de Santa Fe, José Núñez. Decidió desprenderse de la conducción partidaria provincial y se muestra como una de las espadas que tendrá el presidente Milei en la provincia. No tiene sellado el acuerdo con los libertarios, pero ya advierte que si le toca ser convencional constituyente buscará eliminar el Senado, al que considera "una desgracia para Santa Fe". "Hicimos una prueba una vez y nos equivocamos, a pesar de que ganamos. Porque no se practican los valores del PRO ahí (en Unidos), se practican los valores del Frente Progresista Cívico y Social. Si nos equivocamos dos veces somos tontos, o estamos solamente por los cargos", dijo en declaraciones a El Ciudadano el legislador, históricamente alineado con Patricia Bullrich.