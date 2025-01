No terminó ni la tregua del primer día del año que la diputada Lilia Lemoine volvió a descargar munición contra la vicepresidenta Victoria Villarruel. La calificó de “nefasta”, insistió con que “se comporta como la casta” que el mileísmo dice querer eliminar, la acusó de operar contra el oficialismo en el Senado y le enrostró “sonreír con el kirchnerismo riéndose del Presidente”.

Las declaraciones de la diputada más cercana al presidente Javier Milei no le dan descanso a la interna de La Libertad Avanza (LLA) y prometen una escalada difícil de predestinar. En su enfado, le enrostró a la vice “que siga tocando la campanita del Senado”, porque “su función está acotada a eso”.

También puso en tela de juicio su pertenencia al oficialismo y sostuvo que “con (Horacio Rodríguez) Larreta hubiera sido más feliz que estando con nosotros” en LLA.





Villarruel y la casta

“Villarruel se comporta como la casta, le gusta. Entonces que se quede con la casta, no con nosotros”, lanzó la Lemoine durante una entrevista por TN en la que admitió que le enfada que la vicepresidenta se identifique como “libertaria”, porque no lo es. “Yo no la acepto como una libertaria, me molesta que le digan la vice libertaria”, disparó.

La relación entre Casa de Gobierno y Villarruel tiene cada vez más fisuras y lo que provocó la andanada de descalificaciones por parte de la diputada ultramileísta fue el saludo de fin de año que la vicepresidenta hizo circular por las redes sociales sin nombrar al presidente Milei. “Todos cuentan con esta vice porque todo es Argentina”, posteó.

Lemoine recogió ese guante: “Cuando uno espera que haga un alto el fuego y baje los decibeles, ¡pum!, se manda otra”, se enojó y sinceró el motivo central por el cual la titular del Senado al proyecto de LLA relativiza su fidelidad a LLA.

“No le creo nada, porque una vez es error, dos veces es coincidencia, tres veces es un patrón y acá hubo diez, veinte cosas que son inaceptables sólo porque no le tocó Seguridad y Defensa, como quería”.

"Que siga tocando la campanita del Senado"

También la acusó de personalista y repitió que no es una “soldado de Milei”, tal como alguna vez lo dijo. Para la diputada y cosplayer, la vice “va a decir lo que le convenga para que su imagen sea positiva”, inclusive “cuando la imagen del Presidenta tambaleaba”.

“Eso está mal. Cuando el Presidente y todos estamos haciendo cosas tan antipáticas como no sacar una fórmula jubilatoria nueva, como frenar el presupuesto universitario, ella siempre quiere quedar bien parada. Es no me gusta”, porque “cuando uno quiere a alguien está en las buenas y en las malas”, arremetió.

De paso la acusó de haber operado contra el oficialismo: “Por su desempeño se retrasó el tratamiento de la Ley Bases”, le enrostró.

También la cuestionó por realizar actos que van a contramando del ideario mileísta: “Destapó un busto de Isabel Perón (en el Congreso), fue algo inaceptable. Es una barbaridad, son gestos desagradables que después trata de enmascarar como algo positivo, pero eso fue nefasto porque eso es casta”.

Y no sólo la juzgó por eso, sino también porque a los pocos días de haber asumido el presidente Milei, en diciembre de 2023, Villarruel “ya estaba haciendo campaña” con su propio partido. “Ya tenía su propio logo, contrató agencias de publicidad para mejorar su imagen, la ves sonriendo con el kirchnerismo riéndose del Presidente”, le echó en cara.

Por la sumatoria de esas acusaciones, Lemoine le recomendó a la titular de la Cámara alta “que siga como vicepresidente tocando la campanita del Senado y firmando los decretos que el Presidente le indique cuando está ausente. Su función está acotada a eso, que no lo entienda es otra cosa”, cerró.