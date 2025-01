El 2024 fue un año complejo para el colectivo de las personas con discapacidad en nuestro país. Ese lapso temporal, que concluyó hace muy pocos días, puso al sector en emergencia y activó todas las alarmas, con múltiples marchas y reclamos que se dieron en todo el territorio nacional.

Así, a la discriminación y las dificultades diarias que atravesamos todes nosotres, se sumaron los múltiples recortes, el desfinanciamiento, los despidos e incluso a un primer mandatario que ha utilizado términos vinculados a la discapacidad como insultos hacia sus oponentes. “Está claro que desde hace ya mucho tiempo el sector la pasa mal en términos económicos, que el Estado ha garantizado poco el cumplimiento y el acompañamiento en materia de derechos establecidos por las convenciones internacionales y nuestra Constitución nacional. Se trata de personas que son invisibilizadas por el conjunto de la sociedad, pero a esta situación que desde hace años es un problema, en este 2024 se agregó algo más grave y es que el Gobierno nacional decidió estigmatizarlas y señalar que son parte del problema del déficit fiscal de la Argentina”, señalaron desde las redes del Foro Permanente Discapacidad.



En ese marco, y desde la cuenta de instagram de la institución, advirtieron que “desde la asunción de la nueva gestión, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) decidió poner en marcha una auditoría, de la que nadie discute su necesidad. El problema es que nunca planteó con transparencia cuál sería la metodología ni cuáles son los datos que arrojó esta revisión. Por notas periodísticas se van conociendo estadísticas sueltas, parciales, muchas veces contradictorias, pero siempre poco claras y muy estigmatizantes.”

En medio de este contexto desalentador, desde esta columna recurrimos al arte para pensar estrategias de resistencia, formas de encuentro. Y entonces, ojeando los libros de la biblioteca, releo a Hamlet Lima Quintana y su “Teoría de los buenos deseos” que, en algunos de sus versos proclama: “Que no te falte tiempo para comer con los amigxs, partir el pan, reconocerse en las miradas. Deseo que la noche se te transforme en música, y la mesa en un largo sonido de campanas. Que nada te desvíe, que nada te disturbe, que siempre tengas algo de hoy para mañana”.

Pienso en esos anhelos que enumera el autor, pienso también que entre los sinónimos de deseo aparecen palabras como aspiración, pretensión, esperanza y que varias de ellas han circulado en estos días, entre todes, tal vez porque el cierre de un año y el inicio de otro trae consigo cierta confianza en el futuro que queremos construir.

Por eso, para confeccionar la teoría de los buenos deseos desde Chica Neurodiversa, invitamos a distintas mujeres a expresar los suyos para el 2025 y en torno al universo de las personas disca. Esto fue lo que dijeron.

Para Natalia Rodríguez, el desafío en 2025 es "superar el individualismo y la competencia que nos quieren imponer".





Menos barreras, más derechos

“Que podamos fortalecernos como colectivo, y podamos mostrar nuestras barreras de acceso a los derechos. Vivimos muchas dificultades, desigualdades, y es necesario que lo podamos visualizar”, expresó Carolina Bruceta, quien integra la población de personas con discapacidad visual.

Por su parte, Natalia Rodríguez, estudiante de Letras de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que también tiene desafíos visuales, imagina un 202 donde “sigamos encontrándonos para fortalecer nuestra autonomía, nuestra identidad como sujetos políticos y de derechos. Que superemos el individualismo y la competencia que nos quieren imponer”.

Rodríguez remarcó la importancia del acceso al trabajo con derechos “y que dejemos de esperar que algo ajeno a nosotres sigan tomando las decisiones, ya sea el mercado o el estado. Creo que fue el estado quien nos dejó en estas condiciones de vulnerabilidad y esperar que sea otre quien las resuelva nos deja afuera de las decisiones. También deseo que nuestra comunidad trabaje en construir la resistencia que invierta las prioridades a favor de las mayorías sociales”.

Finalmente, Verónica González Bonet, periodista, trabajadora de la Tv Pública, integrante de la Red por los Derechos de las personas con Discapacidad, REDI, y persona ciega detalló: “Para este 2025 deseo que las personas con discapacidad no debamos enfrentar tantas barreras para ejercer nuestros derechos, que podamos trabajar y desarrollar al máximo nuestro potencial, sin tener que sortear prejuicios de otros. Que los chicos y chicas estudien en escuelas comunes y en las universidades con los apoyos, accesibilidad y ajustes razonables que requieran. Que las mujeres con discapacidad puedan elegir qué método anticonceptivo utilizar, si quieren o no ser madres y cuenten con apoyos para cuidar si los necesitan. Que se invierta el presupuesto necesario para enfrentar situaciones de violencia y abuso y para crear dispositivos comunitarios de atención en salud mental. Deseo que la discapacidad se transversalice y que sea un tema importante para la sociedad, de otro modo, seguiremos estando excluidas”.

Cecilia García Rizzo: "que se pongan en agenda las necesidades del colectivo de personas en situación de discapacidad y se acaben con los retrocesos a nuestros derechos”





Acrecentar la empatía

Patricia Faure es una mujer de mirada luminosa, tiene Parkinson y en diálogo con Las12, subrayó que “quisiera que se visibilicen tanto las discapacidades que se ven como las que no. Por ejemplo, difundir el uso del collar de girasoles que es un símbolo para comprender a las personas en situación de discapacidad o condición no visible como autistas, TDAH, Trastorno de ansiedad, Trastorno del Procesamiento sensorial, Alzheimer y TOC”. Se lo usa ya que a simple vista no muestran ninguna característica física. Entonces, cuando vemos a alguien usarlo significa que esa persona o quien esté con ella tiene una discapacidad “oculta” y requiere un trato más respetuoso, paciente y humano.

Patricia espera “Que eso ayude a acrecentar la empatía entre las personas” y aclara: “además esas personas se beneficiarán al manifestar comportamientos más comprensivos, piadosos y menos individualistas”. Para cerrar, explicó que es fundamental que se desburocratice todo aquello vinculado a la comunidad de personas con discapacidad para facilitar el acceso a prestaciones que garantizan una mejor calidad de vida e integración.

En la misma línea, Cecilia García Rizzo, coordinadora general de Rumbos Accesibilidad y persona con discapacidad física que se moviliza en scooter reclamó “que se pongan en agenda las necesidades del colectivo de personas en situación de discapacidad y se acaben con los retrocesos a nuestros derechos”. Asimismo, consideró crucial que se impulsen políticas públicas “que garanticen accesibilidad en todo transporte público, institución, lugar de trabajo y viviendas, incluidas las sociales. También, que se aseguren los recursos y apoyos imprescindibles para atender nuestra salud y bienestar. Brindo para que estos deseos estén, en cada día de 2025, más cerca de concretarse”.

Finalmente, Mercedes Monjaime, psicóloga y parte de REDI manifestó “Mis deseos para el 2025 son varios: que cesen los retiros de pensiones a las personas con discapacidad, que cese la persecución y la desconfianza hacia nuestro colectivo que ya venía con un montón de derechos históricamente vulnerados, en los que se había avanzado poco y, ahora, vamos retrocediendo. Que finalmente haya inclusión laboral para las mujeres con discapacidad y para todas las personas con discapacidad en general. Que la accesibilidad comunicacional, edilicia, urbanística y de transporte sean una realidad. Que la mirada hacia las personas con discapacidad sea inclusiva, que nos reconozca como iguales, como pares, como personas valiosas, como sujetas de derecho”.

Repaso los deseos de estas mujeres, me honra ser parte del mismo colectivo porque sé que en la pluralidad está la fuerza de las modificaciones que necesitamos y que más temprano que tarde llegarán porque estamos juntas, juntos, juntes. Vuelvo a Lima Quintana, transcribo ahora los versos con los que casi cierra su poesía. Y sus deseos son “para encender el fuego, para ganar la lucha”. Brindo porque así será, porque encenderemos las luces de esta revuelta, hasta ganarla, por la sociedad justa que todes merecemos.