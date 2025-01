No es ninguna novedad que el esquema del Gobierno nacional pretender reducir a la industria nacional a su mínimo valor. En ese sentido, Federico Struzenegger apuntó directo al corazón del sector siderúrgico, al habilitar la exportación de chatarra, un material vital para la producción de acero. Se trata de una medida que le moja la oreja a Ternium (de Paolo Rocca) y Acindar, compañía que semanas atrás suspendió a mil trabajadores por la caída de la producción. Todo esto mientras el sector metalúrgico registró, en noviembre una caída interanual en la producción de 7,1 por ciento y de 0,9 con respecto a octubr: en la comparación con los mismos meses que el año anterior, acumula una retracción del 12,9 por ciento y la capacidad instalada está en el 50,5 por ciento.

"El presidente Javier Milei ha dicho en reiteradas oportunidades que el poder del Estado no se debe usar para redistribuir arbitrariamente ingresos entre los actores de un mercado. Por ello ayer decidimos no renovar los alcances de los decretos 1040/20 y 70/23 (no confundir con DNU 70/23) por el cual se había prohibido la exportación de desechos metales y no ferrosos", escribió Sturzenegger para dar a conocer la nueva medida. "(Los decretos) eran nocivos, sobre todo, porque prohibía un sinfín de negocios de reciclado para amplísimos sectores de la economía (por dar un ejemplo, cables de cobre desechados por las telefónicas, que tienen un activo mercado para reciclado en el exterior no podían exportarse)", amplió en su cuenta personal de Twitter.

Lo que no dice el ministro es que la chatarra cumple un rol vital en la producción sustentable de acero, debido a su alta participación en el abastecimiento de insumos para la elaboración de muchísimos productos de uso cotidiano, ya que todo lo que lleva alguna pieza metálica generalmente se relaciona con el acero. La Cámara Nacional del Acero deja deslizar que esa materia prima es casi el 30% del costo del producto final y que la habilitación de la exportación podría implicar una suba de precios.

También alertan por el peligro de que crezca la actividad informal en las chatarrerías, donde se supone que es “reducida” gran parte del producido de robos, como cables de cobre, el hierro de tapas de alcantarillas o bronce de monumentos.

Otra de las cosas que extrañó de la medida es que el propio ministro justificó la derogación de los decretos 1040/20 y 70/23 en que la habilitación de la exportación "también favorecerá al reciclado de chatarra". Por fuera que no dio datos sobre la proyección hecha, su jefe político es el mismo que no cree en el cambio climático y carga contra la Agenda 2030.

Un golpe para un sector que ya está en el piso

La exportación de chatarra se enmarca en una crisis permanente del sector metalúrgico. Por poner un caso, y tal como contó este diario, Acindar -una de las compañías centrales de la producción de acero- trabajó al 50 por ciento de la capacidad instalada durante este año y adelantó vacaciones a sus empleados. Eso se traduce en la suspensión de 700 trabajadores y 300 contratistas.

Techint también sufrerá coletazos de la nueva medida. Aunque la batalla de Paolo Rocca no deriva solo en la chatarra sino que tiene los ojos puestos en China. El líder del grupo Techint y uno de los principales aportantes a la campaña presidencial de Javier Milei, aseguró en sus últimas presentaciones públicas que la cancha no estaba pareja con el gigante asiático: “La apertura económica es un inmenso desafío para recuperar competitividad. Queremos ser protagonistas de estos cambios y no sentirnos extraños a estas transformaciones, y sentirnos parte, pero es necesario nivelar la cancha para competir”.

Y en la misma línea, la figura del círculo rojo fue categórica, “se puede competir con todos menos con China”.

No es la primera vez que lo dice y parece que tampoco será la última.