El responsable del atropello masivo en New Orleans durante las celebraciones de Año Nuevo, era simpatizante del Estado Islámico (EI) y actuó solo, aseguró este jueves La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI). Mientras tanto, la cifra de muertos en el ataque subió a 14, sin contar al autor del hecho que fue abatido por la policía en un intercambio de disparos.

Después de revisar varios dispositivos electrónicos (incluyendo computadoras y teléfonos móviles) encontrados en el vehículo usado en la masacre y en una casa donde el atacante --identificado como Shamsud-Din Bahar Jabbar-- se hospedó en New Orleans, así como sus redes sociales, las autoridades concluyeron que estuvo completamente inspirado por el EI. Asi lo informó el subdirector adjunto del FBI, Christopher Raia, en una conferencia de prensa para actualizar a la ciudadanía sobre la investigación del ataque, que califican como un "acto de terrorismo".

Fiel al grupo islamista

El agente dijo que Jabbar publicó varios videos en redes sociales en la noche del 31 de diciembre en donde daba su apoyo al EI y explicaba que inicialmente había planeado hacer daño a su familia y amigos pero que prefirió un acto público para centrar la atención en "la guerra entre los creyentes y los incrédulos".

La Policía, a su vez, encontró una bandera del grupo islamista en la parte de atrás de la camioneta Ford-150 blanca que el atacante usó para atropellar a decenas de personas en la céntrica calle de Bourbon Street, el corazón turístico de la ciudad y cerrada al tráfico durante las celebraciones de Año Nuevo. El responsable, de 42 años, alquiló la camioneta en Houston (Texas) el 30 de diciembre por medio de la plataforma Toru y manejó de ahí hasta New Orleans, desde donde comenzó a publicar los videos en su cuenta de Facebook.

Raia informó que se recabaron imágenes de cámaras de seguridad en las que se ve a Jabbar colocando dos bombas caseras en Bourbon Street, donde ocurrió el ataque, y una calle aledaña. Las autoridades llegaron a la conclusión de que no hubo más personas involucradas en el ataque, como se había pensado al inicio de la investigación.

El portavoz de la investigación también aseguró que no apareció hasta ahora un vínculo entre el atropello masivo y la explosión de un vehículo Tesla frente al Hotel Internacional Trump en Las Vegas ocurrida horas después. "Estamos siguiendo todas las pistas posibles y no descartamos nada. Sin embargo, en este momento, no hay un vínculo definitivo entre el ataque aquí en New Orleans y el de Las Vegas", aseguró Raia.

"Perseguir implacablemente al EI"

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, presente en la conferencia de prensa, pidió una respuesta contundente al ataque terrorista. "Para proteger del mal a nuestros ciudadanos en Estados Unidos, hay que aplastarlo", manifestó.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló ante los medios que pidió a las fuerzas de seguridad del país que aceleren la investigación del caso. "Ni este ataque ni la ideología ilusa de los atacantes nos podrán vencer. Vamos a seguir persiguiendo implacablemente al EI y otras organizaciones terroristas donde estén. No van a encontrar un refugio aquí", apuntó el mandatario saliente, quien el día anterior ya había remarcado que, para él, no hay justificación para la violencia de ningún tipo y que no tolerará ningún ataque contra el país, además de expresar sus condolencias a las familias de las víctimas.

Por su parte, su sucesor en la presidencia, Donald Trump, volvió a vincular el atentado con la migración irregular, a pesar de que el atacante es un ciudadano estadounidense. "Con la 'Política de Fronteras Abiertas' de Biden, ya dije muchas veces durante los actos de campaña y en otros lugares que el terrorismo islámico radical y otras formas de delitos violentos se volverán tan graves en Estados Unidos que será difícil incluso imaginarlos o creerlos", expresó el magnate en una publicación en su red social Truth Social.

Militar estadounidense

En tanto, el Pentágono confirmó que Jabbar sirvió en el Ejército como especialista en recursos humanos e informática, entre 2007 y 2015 y que fue reservista hasta 2020. Estuvo en Afganistán desde febrero de 2009 hasta enero de 2010, según un portavoz del ejército, quien añadió que tenía el rango de sargento primero al final de su servicio.

Según los antecedentes penales publicados por el diario The New York Times, el autor del atropello masivo había sido acusado de dos delitos menores: en 2002, lo arrestaron en la ciudad de Katy (Texas) por robo y tres años después, la Policía de Beaumont lo detuvo por conducir con una licencia no válida. Estuvo casado dos veces, según el periódico, y su segundo matrimonio terminó en divorcio en 2022, cuando detalló sus problemas financieros en un correo electrónico al abogado de su esposa.