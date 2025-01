Presionada por el círculo de hierro de Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel anunció que se extendía el congelamiento de las dietas de los senadores hasta el 31 de marzo. El congelamiento se encontraba vencido y, de no mediar este anuncio, sus dietas iban a saltar de 7 millones a más de 9 millones de pesos en febrero. “He firmado el decreto que ordena el congelamiento de las dietas de los senadores hasta el 31 de marzo de 2025 para que lo traten en sesiones ordinarias”, anunció pomposamente la vicepresidenta, para defenderse de la munición pesada que venía recibiendo a diario de dirigentes y trolls de Milei, que la responsabilizaban por el aumento.



El Senado tuvo dos grandes polémicas en 2024: la primera fue el aumento de sus dietas, que las colocó bien arriba del promedio de los asalariados, en siete millones de pesos. La segunda fue el hallazgo de los 200 mil dólares en posesión de un senador, Edgardo Kueider, que se había convertido al oficialismo y le había votado todo a Milei. Después de la sesión en la que lo expulsaron, el Senado quedó prácticamente paralizado.

El aumento de las dietas les valió el ataque permanente de Milei, que se la tomó particulamente con su vicepresidenta como parte de "la casta". Luego, en agosto, se votó el congelamiento de las dietas, pero se vencía a fin de año. A partir de que se aproximaba la fecha, los cañones volvieron a dirigirse a Villarruel: le remarcaban que iban a pasar a cobrar 9.5 millones bruto y era todo su culpa.

Es una línea que baja derecho del presidente: Milei la responsabilizaba personalmente por los aumentos y decía que se excusaba diciendo que no puede hacer nada. Del lado de Villarruel, indicaban que habían intentado incluso llamar a una sesión para tratar el tema pero que estaba todo muerto después de lo de Kueider.



“Solicité que se tratara el congelamiento de las dietas de los senadores. Cuestión que espero que los senadores traten. Yo no soy senadora. Solo facilito las condiciones para el tratamiento y discusión de este tema, pero no soy la que toma las decisiones”, remarcó Villarruel cuando le preguntaron por el tema.

La cuestión volvió a salir cuando Villarruel hizo una crítica a cómo se manejó el tema del gendarme argentino detenido en Venezuela por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela. Lo que está ocurriendo es la consecuencia tristemente obvia, pero como no soy del área de Seguridad, no opino de las sanciones y acciones que se deberían tomar”, escribió.

Bullrich le saltó a la yugular: "Si quiere servir a la Patria, como argentina le pido se ocupe de frenar el descabellado e inminente aumento de sueldos en el Senado de la Nación. La ciudadanía está haciendo un esfuerzo heroico para superar la crisis heredada y no merece financiar dietas de 9.5 millones para ningún legislador”.

"Cobrar 9 millones de pesos en este contexto es más que una burla, es traición al pueblo trabajador. Una vez más, la casta política se niega a soltar sus privilegios mientras el pueblo sufre las consecuencias. Repudio cada una de las firmas que dieron lugar a este despilfarro a favor de los políticos y en contra de los argentinos”, se sumó Milei.



Pero Villarruel, sabiendo que la factura se la iban a pasar a ella ante la sociedad, no se quedó quieta: se movió para conseguir las adheciones de distintos bloques a una resolución que prorrogaba el congelamiento: lo firmaron los bloques del Frente Renovador de la Concordia Social, La Libertad Avanza, Pro, Unión Cívica Radical, las Provincias Unidas y Libertad, Trabajo y Progreso.



Finalmente, con esa banca, publicó la resolución y salió a anunciarlo: “Es mi intención que el Senado acompañe al pueblo argentino en el esfuerzo que está haciendo”, dijo. Y aclaró: "Sin el acuerdo de los bloques no se podía tomar la decisión, dado que son los senadores los que deciden su dieta". No obstante, la que figuró dando la noticia fue ella, fiel a su estilo que irrita permanentemente a Milei.



De esta forma, esquivó las críticas que le llegaban del Gobierno pero también de sectores de la oposición. De hecho, más temprano el dirigente social Juan Grabois le apuntó directo a ella: “Si les gusta tanto la guita, dedíquense a otra cosa. Me pregunto si Villarruel no estará comprando legalmente voluntades para su soñada asamblea destituyente”. “En cualquier caso, esto es un asco inaceptable. Espero que no prospere”, escribió.