La organización "Ni un pibe menos por la droga" denunció sucesivos robos en la casa de acompañamiento comunitario "Banderas Rojas", ubicada en el barrio Ciudad del Milagro, en la zona norte de la ciudad de Salta. Dijo que hasta el momento no tuvieron una respuesta oportuna de las autoridades, y por ese motivo decidieron hacer públicas sus exigencias de mayor control y medidas de seguridad.

La referenta del espacio, Nerina Rivera, relató a Salta/12 que entre noviembre y diciembre les robaron tres veces. "Estos hechos ocurrieron durante los fines de semana, en los días que la casa está sin atención al público. Y la verdad es que nos genera un daño muy grande porque son cosas que deberían estar destinadas a la comunidad y que nos han robado", manifestó.

"En este último robo se han llevado mercadería, un equipo de sonido y varias cosas de la cocina. Así que es lamentable. Nos aventaron la puerta que era de la entrada de la cocina", detalló.

Desde la asociación desconocen la autoría de los robos y hasta el momento no tuvieron ninguna novedad de las autoridades. Rivera tiene entendido que hay una cámara de 360 grados por el lugar, que debería tener algún registro. Pero "no hemos tenido tampoco una respuesta por parte de la Policía ya con denuncias realizadas. No nos han vuelto a visitar para preguntar si teníamos información o decirnos si ellos habían tenido alguna. No hubo esa comunicación con la Policía ni con nadie de parte de Seguridad", lamentó.

"Nosotros hemos radicado las denuncias en la Comisaría Sexta. En la última denuncia nos aconsejaron que pongamos un sereno porque la zona es muy insegura y ellos no dan abasto como oficiales de la policía. Nosotros entendemos que se necesita un mayor control, que por ahí pasen con mayor frecuencia los patrulleros porque no estamos ubicados al fondo del barrio, estamos en una avenida justo al frente de la escuela técnica", manifestó Rivera.

Añadió que le llama la atención la época del año en que se cometieron estos robos. "Prestamos más atención en este sentido, porque fueron muy seguidos, cada 15 días prácticamente. Seguramente por la fecha, por cómo está la situación económica. Pero, bueno, no es un daño personal el que nos hacen, sino al espacio que brinda asistencia a mucha gente", enfatizó.

La organización "Ni un pibe menos por la droga" forma parte de la Corriente Clasista y Combativa, y hace tres años abrieron Banderas Rojas, una Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) que también integra la Red Territorial de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar). Además, cuentan con otro espacio similar en Finca Valdivia, en la zona sur, donde asisten a más personas y llevan más años de trabajo.

El espacio cuenta con asistencia psicológica, jurídica, psicopedagógica y social. Hay una enfermera que realiza la atención primaria de la salud. En el lugar brindan clases de apoyo escolar a niños, niñas y adolescentes. También ofrecen la merienda a 120 o 150 personas, cantidad que varía según los días y que aumentó en el último tiempo.

La asistencia por consumos problemáticos se realiza sobre todo a varones de entre 18 y 32 años y por lo general también están en situación de calle, reveló Rivera. Dijo que solo hay dos o tres mujeres con esta problemática que asisten al espacio.

Impactos del ajuste

Nerina señaló que 2024 fue un año muy complicado y consideró que 2025 no viene con mejores augurios, ya que a nivel nacional el presidente Javier Milei amenaza con profundizar el ajuste, que perjudica sobre todo a los sectores populares.

"Nosotros hemos estado ayudando, acompañando con el trámite que deben realizar los jubilados para seguir recibiendo los remedios. Hubo mucha demanda, no solo en el dispositivo de zona norte sino también en el de zona sur", contó Rivera. Uno de los tantos recortes del gobierno nacional se aplicó sobre los medicamentos gratuitos que recibían las personas mayores a través de la obra social PAMI.

Nerina Rivera (de vestido).

La referenta explicó que en la zona sur también trabajan en el acceso a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva. "Hacemos todo lo que es de anticoncepción. Asistimos a las jóvenes porque justamente en los centros de salud no está habiendo medicamentos, ni anticonceptivos. Y acuden las adolescentes a solicitar ayuda y de ahí se les realiza el seguimiento", señaló. "En zona norte es similar pero ahí nosotros no brindamos los anticonceptivos", indicó.

En el marco del programa de casas de acompañamiento de la Sedronar, la organización cuenta con un subsidio nacional. "Destinamos parte de ese presupuesto para comprar los anticonceptivos", puntualizó.

Asiismo, Rivera lamentó que el gobierno nacional haya desarmado el Plan ENIA, que les permitía trabajar en red junto al Centro de Salud del barrio San Remo en campañas de prevención del VIH, del embarazo adolescente y otras. "Ellos nos proveían en su momento también los anticonceptivos, preservativos, las pastillas de emergencia. Nosotros hacíamos las derivaciones directamente al Centro de Salud. Lamentablemente, ahora que el programa de Plan ENIA ya no está más, no tenemos más ese vínculo con la gente", manifestó.

Resaltó la importancia que recobran los espacios comunitarios "más que nunca" en el contexto de crisis que atraviesa el país."Lamentablemente, hay un vaciamiento (...) a nivel general. No se consiguen turnos, ni hablar de todas las otras cosas que están mal y que no se hacen", expresó.

Por otro lado, dijo que no tienen "ningún tipo de vínculo, por más que lo hayamos pedido, ni con la provincia ni con el municipio. Lo hemos solicitado y no hubo una respuesta. Así que trabajamos comunitariamente, en red con otros espacios como el nuestro, como Red Puentes".

"Se agudizó la situación del hambre"

"Lo que vemos es que se agudizó la situación del hambre, la situación en relación a la crisis económica. Porque como arrancamos el 2024, es totalmente distinto en cuanto a la cantidad de gente que asiste a pedir ayuda, no solo en zona norte, sino también en Finca Valdivia, que es donde está la otra CAAC", evaluó Rivera.

En la zona sur, donde funciona el comedor de lunes a viernes, por ejemplo, "tienen que agregar entre tres y cinco porciones más de comida porque siempre hay alguien más que cae, ya sea desde un vendedor ambulante hasta una persona en situación de calle, alguien que se enteró que ahí está el comedor y va a pedir comida. Sabemos que en muchos casos es el único plato de comida que tienen durante todo el día y genera mucha impotencia saber que no están pudiendo resolver porque no hay laburo", reveló.

También contó que "la gente va a pedir trabajo en los espacios, pide una changa", en algunos casos proponen cortar el pasto o limpiar a cambio de mercadería, "porque no tienen cómo llevar el plato de comida a sus casas, los que tienen casa".

"Nosotros no vemos que haya una mejoría para lo que va a ser enero, venimos discutiendo y planificando un enero que va a ser largo, con mucha demanda y más ahora que los chicos están de vacaciones, cómo tener esas opciones para que en lugar de que los chicos estén en una esquina, sientan el espacio como propio para ir a ver una película, para tener juegos, para pensar en distintas actividades", recalcó.

"Sabemos que esto no va a mejorar, que los recortes siguen siendo para los que menos tienen y que lamentablemente acá en la provincia ni el gobernador, ni el intendente, ninguno de los que hoy tienen la lapicera para al menos subsanar y empezar a resolver las verdaderas necesidades que hay en la comunidad, lo van a hacer. Va a ser con mucha lucha. (...) Venimos luchando durante todo este año que ha sido muy duro y (2025) va a ser mucho más duro porque los recortes que ya ha mencionado el Presidente van a seguir siendo para los trabajadores y para quienes menos tienen", opinó.