Las víctimas del franquismo están en el foco de los insultos y el menosprecio de la ultraderecha. Frente a un año que estará marcado por los homenajes del Gobierno a quienes sufrieron los horrores de la dictadura, los defensores del régimen prometen "contraatacar" con fake news y ofensas contra aquellos que fueron asesinados por los franquistas.

La ley de memoria democrática no parece preocupar a aquellos que buscan contrarrestar la campaña anunciada por el Ejecutivo para honrar a las víctimas a lo largo de 2025, un año que estará marcado por el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.

"Hay que contraatacar, porque la defensiva nunca ha sido resolutiva, lo sabemos los militares", dijo hace algunos días el teniente coronel (retirado) Francisco Bendala Ayuso en un encuentro online con el empresario falangista Álvaro Romero, propietario de SND Editores.

Ambos ultraderechistas buscan promover acciones de respuesta a los actos previstos por el Gobierno. Con ese objetivo sobre la mesa, Romero ya está buscando fuentes bibliográficas para apuntalar su campaña en defensa del dictador: en la conversación con Bendala, el dueño de la editorial franquista citó el libro del periodista ya jubilado Miguel Platón sobre la represión en la posguerra.

En base a los datos presentados en ese trabajo, Romero aseguró que "los 15.000 ejecutados eran 15.000 hijos de puta". También los llamó "15.000 asesinos", mientras que reivindicó a Franco como "un gran estadista" y "un tipo justo".

"Se ejecutó a criminales"

El Movimiento Católico Español (MCE), legalizado como partido político ante el Ministerio del Interior y responsable de una tienda online en la que se vende material de propaganda nazi, también ha emprendido una nueva campaña de defensa del dictador.

"La denominada represión franquista tuvo siempre un sentido de justicia. Con errores puntuales, pero desde el sentido moral y general de la búsqueda de justicia", afirma esta organización en un documento dedicado a analizar los alcances de la ley de memoria democrática.

El MCE defiende que la brutal represión franquista contra miles de republicanos, anarquistas y nacionalistas no fue "una ejecución general de enemigos, sino un juicio personal contra cada preso, de forma que si muchos fueron ejecutados la inmensa mayoría no sólo no lo fue sino que en la década de los 50 se encontraba en libertad".

"La tesis por la que se acusa al franquismo de haber querido eliminar físicamente a los que pensaban en republicano no tiene sentido. Se ejecutó a criminales con delitos de sangre o a quienes ocupaban puestos desde lo cuales pudieron evitar el genocidio llevado a cabo por la II República", asegura el documento de tinte negacionista.

El MCE asegura que no se opone "a la apertura de fosas y a la identificación de cadáveres" aunque sostiene que "resultaría prudente conocer los hechos por los que quienes yacen en esas fosas fueron ejecutados". "Probablemente, en muchos casos, se esté desenterrando en calidad de víctima a quien fue un asesino", remata.

El negacionismo de los crímenes franquistas también está en boca del dirigente falangista Martín Ynestrillas. En la última edición de La Hora del Café, el programa de entrevistas patrocinado por Falange, el ultraderechista cargó contra quienes están "deseosos de cambiar la historia para que sus deudos no terminen siendo unos criminales, que es lo que son y por lo que probablemente murieron aquellos a los que hacen referencia casi siempre".

La "realidad" de Ynestrillas

"No olvidemos que estamos permanentemente acostumbrados a que se nos diga lo mucho que asesinaban, las muchas cunetas, pero la puñetera realidad no es esa", afirmó Ynestrillas. Seguido, el veterano falangista disparó elogios hacia la "justicia" franquista y quitó peso a la represión.

"La puñetera realidad es que las ejecuciones que se produjeron, que fueron muy pocas por cierto, se produjeron con unos juicios sumarísimos y con unos mecanismos que ya hubieran querido para sí los asesinados de Paracuellos o los asesinados en general de las sacas miserables de estos chequistas", apuntó.

Sanciones muy graves

La ley de memoria democrática que entró en vigor en octubre de 2022 incluye el menosprecio a las víctimas de la dictadura entre las sanciones de carácter "muy grave", lo que implica multas de entre 10.001 a 150.000 euros.

De momento, la nueva normativa únicamente ha derivado en una sanción a la Falange –aún pendiente de resolución– por un acto realizado en ocasión de los actos por el 20N celebrados en 2022. El MCE, con una treintena de actos de apología franquista, no ha recibido hasta ahora ninguna sanción.

La ley de memoria democrática incluye entre las sanciones "muy graves" aquellas "campañas de divulgación o publicidad" que inciten a la "exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, cuando entrañe descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares".