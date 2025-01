El Gobierno colombiano sancionó la ley que permite el divorcio de forma unilateral el divorcio con "la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges". La iniciativa, aprobada en noviembre pasado por el Congreso, fue firmada por la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago y con ello se convierte en ley de la República.



Cuando fue aprobado, la representante a la Cámara Katherine Miranda, afirmó que se incluye una nueva causal de divorcio, que es "la libre voluntad de las partes, que es cuando una de las partes no quiere seguir con el matrimonio, se le acabó el amor".



Ahora, quien busque divorciarse, "no tiene que hacerlo por una causal de violencia intrafamiliar, de alcoholismo o cosas por el estilo, y tampoco tiene que demostrar dos años de no convivencia", explicó Miranda, ponente de la iniciativa.



La congresista de la Alianza Verde agregó: "Simplemente desde el momento que una de las partes tenga la voluntad de separarse, se inicia un proceso ante un juez teniendo en cuenta que se van a mantener absolutamente todas las garantías en términos de repartición de bienes, de protección al cónyuge y también a los hijos".



Antes de la aprobación del proyecto, para divorciarse en Colombia una persona tenía que demostrar que hubo relaciones sexuales extramatrimoniales; incumplimiento de los deberes que tienen los cónyuges; ultrajes y trato cruel; alcoholismo; drogadicción, y una enfermedad o anomalía grave o incurable.



También son causales de divorcio en Colombia "toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro"; demostrar que llevan dos años sin vivir juntos y el consentimiento de las partes ante un juez de que quieren separarse, según el equipo de Miranda.