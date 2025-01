El ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó a través de su cuenta de la red social X que las empresas PCR y Acindar buscan invertir 255 millones de dólares, a través del RIGI, en la construcción de un parque eólico en la localidad bonaerense de Olavarría.

En este contexto, el diputado nacional por Neuquén, Pablo Todero, criticó la noticia y afirmó que con esta inversión no solo no habrá entrada de dólares, sino que la energía será más cara para los usuarios, con lo que éstos no tendrán ningún beneficio.

“El Gobierno viene inflando globos con el RIGI desde que lo anunciaron y hasta el momento no ha llegado ninguna inversión clara. Esto que anunciaron es un parque eólico hecho por dos empresas argentinas, con lo cual no estamos hablando de ingreso de dólares y además se van a ir dólares, porque la gran inversión de esto es importar equipos, los generadores eólicos”, afirmó el diputado Todero en la 750.

“Decimos que es energía limpia, pero los países que hacen estos generadores utilizan carbón para fabricarlos, por lo que de limpios no tienen nada. Que no lo vendan como la gran inversión porque seguramente esas dos empresas argentinas que tienen filiales afuera, las ganancias las van a liquidar afuera”, advirtió.

Las compañías PCR y Acindar ya trabajan juntas en la firma GEAR I, la cual tiene a su cargo un parque eólico y solar en la provincia de San Luis, que cuenta con una potencia combinada de 112,5 megavatios. A su vez, además de este nuevo parque en Olavarría, tienen en mente aumentar la capacidad del Parque de San Luis Norte incorporando un parque solar de 18 megavatios, destinado también a las instalaciones de Acindar.



Para Todero, Argentina tiene la “capacidad tecnológica” de generar otra clase de energía, más limpia y más barata.

“Argentina tiene la capacidad tecnológica y los recursos necesarios para generar energías con menor emisión, que es de muchísimo menor valor, porque la energía eólica es carísima en general”, sostuvo.

En este sentido, dio otro ejemplo de cómo el Gobierno de Javier Milei viene gestionando de forma pésima los recursos como el gas en Vaca Muerta.

“Este Gobierno terminó siete meses tarde la obra de reversión del gasoducto norte. Eso nos salió 1500 millones de dólares más a los argentinos, comprando barcos e importando gas a Chile que no tiene ni un solo pozo de gas. Solo en gas, por no continuar las obras, perdimos 2000 millones de dólares. La gestión en energía viene siendo de mala a pésima”, cerró.