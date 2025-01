El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, y su homóloga alemana, Annalena Baerbock, visitaron este viernes la prisión de Sednaya, al norte de Damasco, en el marco de su visita a Siria para mostrar su apoyo al nuevo gobierno interino establecido tras el derrocamiento del depuesto presidente Bachar al Asad.

"Símbolo de los peores crímenes"

Fuentes diplomáticas francesas calificaron a la prisión como "símbolo de los peores crímenes del régimen" de al Asad. "Francia se movilizará para arrojar luz sobre los crímenes cometidos. Apoya plenamente el trabajo llevado a cabo por la Comisión Internacional de Investigación sobre Siria y el Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente (IMI) de las Naciones Unidas, así como el de la Institución Independiente para Personas Desaparecidas", dijo el jefe de la diplomacia gala. Barrot agregó que durante su visita a la cárcel quedaron "impactados por las brutales condiciones que vivían allí los detenidos (...) Y digo que no puede haber justicia sin rendición de cuentas. No hay reconciliación sin lograr justicia".



Por otro lado, el enviado alemán para Siria, Stefan Schneck, aseguró en su cuenta oficial de X que estuvo con Baerbock en Sednaya: "Las palabras no pueden describir los horrores en Sednaya, pero nos recuerdan que debemos recordar los horrores para no repetirlos". Baerbock estuvo acompañada durante su visita a la cárcel militar de la Defensa Civil Siria, conocidos como los cascos blancos, informó la televisión siria alineada con el gobierno interino.



Amnistía Internacional cifra entre 10.000 y 20.000 internos, sujetos a tortura y malos tratos de forma sistemática, los que había en Sednaya, que estaba dirigida por la policía militar del depuesto régimen, y era el destino final tanto de opositores pacíficos a las autoridades como de militares sospechosos de oponerse a al Asad desde 2011, en el inicio del conflicto en Siria.

El mensaje de la Unión Europea

Esta es una de las paradas de ambos jefes de la diplomacia, que visitan la capital siria en nombre de la Unión Europea para reunirse con el hombre fuerte del país y líder de Siria,. El mensaje que quieren transmitirle es que

A su vez la nueva administración siria se comprometió este viernes ante Barrot y Baerbock a una amplia e inclusiva participación en la transición, en la que las mujeres también formarán parte. Así lo indicaron los jefes de la diplomacia francesa y alemana en un comunicado conjunto al término de su visita en Damasco en representación de la UE.

"Los ministros reafirmaron el deseo de una transición pacífica y exigente, representativa de la sociedad siria en su diversidad. Las autoridades de facto se han comprometido a una amplia participación en la transición y han indicado, en particular, que las mujeres formarán parte del comité preparatorio de una conferencia de diálogo nacional que se iniciará en los próximos días", indicaron. Asimismo, señalaron que los dos países "ofrecieron su experiencia para apoyar el trabajo constitucional resultante de la conferencia nacional".



A mediados de mes está prevista la celebración de una Conferencia de Diálogo Nacional en la que se espera que se anuncie la creación de un comité para la redacción de una nueva Constitución y la disolución de las facciones armadas que participaron en la ofensiva contra al Asad.



Los dos ministros, que se reunieron con el líder sirio Ahmed al Sharaa, "reiteraron la necesaria salvaguardia de los intereses de seguridad colectiva, lo que implica continuar la lucha contra Daesh (Estado Islámico, en árabe), pero también impedir la difusión de las armas químicas del régimen", se apunta en la nota.



A propósito de su visita a la cárcel de Sednaya, Francia y Alemania se comprometieron a "aportar sus conocimientos técnicos en criminología para promover la lucha contra la impunidad de los crímenes del régimen de al Asad".



También reiteraron la necesidad de "poner fin a los combates en el norte de Siria y encontrar una solución que preserve los intereses de seguridad de todos, incluidos nuestros socios kurdos en las Fuerzas de Siria Democrática (FSD)", una alianza armada liderada por kurdosirios.



Las autoridades europeas además se comprometieron "a luchar contra el terrorismo, acoger pronto una misión de la OPAQ (Organización para la Prohibición de las Armas Químicas) y trabajar para proteger la frontera sirio-libanesa".



Se trata de la primera visita a Siria de dos jefes de la diplomacia europeos desde la caída de al Asad el pasado 8 de diciembre. Al Sharaa, que lidera el Organismo de Liberación del Levante (HTS, en árabe, y heredera de la filial siria de Al Qaeda) insiste en que Estados Unidos, la UE y otros países levanten las sanciones contra Siria impuestas durante los últimos casi catorce años de guerra, para comenzar con la reconstrucción.

Diplomacia siria

Mientras tanto el ministro interino de Exteriores sirio, Asaad al Shaibani, anunció este viernes que visitará en los próximos días Catar, Emiratos Árabes Unidos y Jordania con el objetivo de trasladar a esos países árabes la visión de la nueva Siria sin Bachar al Asad.

La semana que viene, Al Shaibani acudirá "en una visita oficial a nuestros hermanos de Catar, Emiratos Árabes Unidos y el reino hachemita de Jordania. Esperamos que estas visitas contribuyan a respaldar la estabilidad, la seguridad y la recuperación económica, así como a crear asociaciones distinguidas", indicó en su cuenta oficial de X. Esta semana Al Shaibani acudió a Arabia Saudita, en la que fue su primera visita al exterior como representante del Gobierno interino.