VERANO 2025 ► Se arma el mapa veraniego: la provincia de Buenos Aires ya inauguró los paradores ReCreo en Villa Gesell y Miramar, con shows, talleres, juegos, clases de baile, puestos de hidratación, agua caliente, reposeras y sombrillas, todo gratis ► También Coca-Cola tendrá red de escenarios en playas, ríos y sierras a través de su plataforma Coke Studio, con vivos de Tomy Wahl + Peces Raros (11/1, Mar del Plata), Luck Ra (17/1 en Mar del Plata; 25/1 en Villa Carlos Paz y 23/2 en Corrientes) y Emanero (24/1, Mar del Plata).

DOBLE O NADA ► Lali agotó la fecha de su regreso a Vélez del 30/4 y agregó una segunda para el 1/5 ► También se acabaron las entradas para el show del 29/3 del legendario baterista punk Marky Ramone, que sumó segunda función en el Teatro Flores para el 26/3.

EN OBRA ► Juli@, laberinto de memorias es un unipersonal de Martín Medina con dirección de Zac Sosa y dramaturgia de Fernando Alegre, que aborda la temática de la violencia hacia las infancias y tendrá estreno este domingo 5/1 en el Teatro Dúo, de Mar del Plata ► Hospital, sexualidad y delirio santo se mezclan en el regreso de Suavecita, con Camila Peralta, los martes a las 20.30 en el Metropolitan ► Y los vínculos entre chicas de pueblo conectan con humor y drama en el retorno de Al borde del mundo, con Ailín Salas y Micaela Riera, los miércoles a las 20.30 en el Teatro Astros.

COVER ME ► La Delio Valdez honra el legado de Los Redondos con su medley de Semen up & Aquella solitaria vaca cubana, grabado en vivo en Ferro con feat de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado ► Los Súper Ratones anticipan su disco-retorno Camouflage, con covers del clásico Los dinosaurios, de Charly García, y de Troubled Times, de Fountains of Wayne ► Y Angela Leiva celebra el primer tramo de su carrera con el disco 15 años, donde emprende nuevas versiones de canciones de sus primeros álbumes.

PANTALLAZOS ► Para seguir despidiendo 2024, la plataforma MUBI armó una retrospectiva con 32 películas destacadas del año pasado, de La sustancia a la francesa Dahomey, la argentina Un movimiento extraño o la brasileña Motel Destino.

TENGAMOS SESSION ► Sofía Vitola entrega Potra al piano, sesión con versiones de Labio inferior y Te miento, acompañada del pianista Darío Jalfin ► Mc Caco estrena el pegajosísimo registro de Si voy al bajo soy yo, bajo el ala de Wepa Records y bajo el sesionesco concepto de El Cyber de Mc Caco ► Luchi suelta Accoustic Sessions, donde vuelve a sus canciones Cuando llegamos y Salvaje ► Y Marina Wil convida el EP Perla (sesión acústica), con tres de sus temas en formato desenchufado.

HACELA SIMPLE ► ¿Quedaron canciones del año pasado? Sí, las últimas de Julián Desbats + el uruguayo Dani Umpi (Atenea FC), Franco Masini (Cicatriz), Viva Elástico (A veces casi), Genes Abori + La Ombú Reggae (La mochila), Piwa la Piwa + Aleto (Memorias del subsuelo), More con Flow (Porfa te pido), Reybruja (El atrevido), El Estrellero (Conoce su poder y Ventanas), Turbocoopers (Dame like) o Videotape (La conexión).





Encontrá más notas del NO acá, o suscribite acá abajo ↓ para recibir gratis en tu email todos los artículos, la agenda de shows, música nueva y nuestros recomendados.