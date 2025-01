El 18 de septiembre de 1970, un viernes, la conciencia rockera de un mundo en loca ebullición detonó ante la noticia: había muerto Jimi Hendrix, el zurdo divino, el hacha de Seattle, el que le hacía el amor a la guitarra, el que enseñaría su rumbo eléctrico al mundo. La primera versión de la causa del fallecimiento fue que se había ahogado en su propio vómito producto de una sobredosis de pastillas, aunque tiempo después se habló de enfisema pulmonar. Poco importa a esta altura, claro. Inmensamente menos que saber en qué anduvo Jimi durante sus últimos meses de vida. Es justo lo que viene a mostrar Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision, una poderosa caja musical que contiene cinco vinilos con 39 pistas –38 de ellas inéditas- grabadas precisamente durante sus últimos días, un rico documental y un álbum digital.

Hay de todo aquí, por cierto. De mezclas desconocidas que Hendrix realizó junto al ingeniero Eddie Kramer, hasta 20 temas del disco doble que frenó su muerte - First Rays Of The New Rising Sun- mezclados en el envolvente sonido 5.1. De arreglos alternativos, desconocidos, sobre “Belly Button Window” o “Come Down Hard on Me” hasta tomas registradas en vivo en el estudio, como un conmovedor e improvisado long medley de 26 minutos atravesado por “Beginnings” y “Freedom”, entre otras piezas emblemáticas. Y el sesudo trabajo de la última versión Jimi Hendrix Experience, la que retornó tras la disolución de Band of Gypsys con Billy Cox al bajo en lugar de Noel Reeding, y Mitch Mitchell sentado en la batería. De esta formación, Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision recrea 21 tomas sin luz hasta ahora. “Room Full of Mirrors” y “Earth Blues”, entre ellas.

El majestuoso material conlleva además un documental con la historia del sitio donde se registraron todas las tomas: los estudios Electric Lady, que el cherokee erigió sobre los escombros de un club nocturno destruido en Manhattan. El documental dirigido por John McDermott destella también en fotos, borradores de canciones escritos a mano por Jimi, imágenes inéditas y entrevistas exclusivas que narran el origen de Electric Lady, cuya inauguración ocurrió el 15 de junio de 1970, a partir de una jam sesión que tuvo como protagonistas a Steve Winwood y Chris Wood. El tecladista de Traffic es justamente uno de los testigos que cuenta los comienzos junto Janie, la hermana de Hendrix, el ingeniero Eddie Kramer y el citado Billy Cox, entre otras voces.