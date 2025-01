Un juez hondureño le dictó una orden detención judicial al exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras Romeo Vásquez, implicado en el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya, y sindicado por los delitos de homicidio y lesiones graves.



La medida fue emitida contra Vásquez, junto al exsubjefe de la institución castrense Venancio Cervantes y al excomandante del Comando de Operaciones Especiales Carlos Roberto Puerto, durante la "audiencia de declaración de imputado", dijo a los periodistas la portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo.



Señaló que el juzgado hondureño estableció la audiencia preliminar a los detenidos para el próximo 10 de marzo y ordenó que cumplan la resolución judicial en el Primer Batallón de Infantería, en las afueras de Tegucigalpa.



El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra Vásquez, Cervantes y Puerto, por suponerlos responsables de los "delitos de homicidio y lesiones graves" contra los ciudadanos Isis Obed Murilo y Alex Roberto Zavala, seguidores de Zelaya, esposo de la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro.



Murillo murió tras recibir "un proyectil de arma de fuego en la cabeza cuando participaba en una manifestación pacífica" en las inmediaciones del aeropuerto Toncontín, de Tegucigalpa, mientras que Zavala sufrió "graves lesiones" a consecuencia de los disparos realizados por soldados hondureños, señaló el Ministerio Público.



Según las investigaciones, las actuaciones de los militares fueron "brutalmente desproporcionadas ya que dispararon de manera indiscriminada con fusiles de alto poder y grueso calibre (M16) contra ciudadanos que ejercían su derecho a manifestarse pacíficamente".



"Dichas acciones, que resultaron en muertes y graves lesiones, no fueron actos aislados, sino crímenes ejecutados por elementos de las Fuerzas Armadas bajo órdenes directas del entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, el subjefe y el director de Operaciones Especiales", enfatizó el Ministerio Público.



Tras ser capturado al sur de Tegucigalpa, la capital hondureña, Vásquez denunció en la red X ser "víctima de persecución política y manipulación de poder". "Denuncio públicamente que el Gobierno Comunista me ha capturado injustamente (...) "!No lograrán callarme! Nunca di una orden de atentar contra ningún hondureño! Hace meses vengo denunciando el intento del Gobierno Comunista de callarme a cualquier costo", señaló el exjefe militar, quien es presidente del partido Alianza Patriótica.



Manuel Zelaya fue derrocado cuando promovía una consulta popular denominada la 'Cuarta urna', orientada a reformas constitucionales, desoyendo impedimentos legales que entonces aducía la cuestionada justicia de su país.