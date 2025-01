Mientras prepara una gira nacional que lo llevará –para empezar– por Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y San Juan, Antonio Birabent también acaba de publicar "En vivo", un nuevo disco en directo grabado en Rosario con su nueva banda.

El álbum no sólo reúne varios de los temas más emblemáticos del músico y actor, como "Siete vidas", "Bienvenida seas" o "Vi viví", sino que también suma algunas versiones de clásicos del rock argentino como "Rock and Roll y Fiebre" de Pappo, "Me gusta ese tajo", de Pescado Rabioso, o "Jugo de tomate", de Manal, que es uno de los cortes.

Este mismo formato tiene su gira, donde primero repasa sus momentos más destacados como compositor y luego dedica la segunda parte a versionar el cancionero rockero local.