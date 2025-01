Brenda Agüero, la enfermera del Hospital Materno Neonatal de Córdoba, se defendió de las acusaciones de ser la asesina de los 5 bebés que fallecieron de hiperpotasemia, y de ser culpable de tentativa de homicidio de otros 8 recién nacidos que se recuperaron de la misma condición. Fue durante el segundo día del juicio en la capital provincial.

Se cree que el proceso judicial podría demorar 6 meses. En este proceso judicial, que se realiza en Tribunales II, hay 14 personas damnificadas que se constituyeron como querellantes particulares, mientras que otros 29 iniciaron acciones civiles contra los imputados y el Estado provincial. Debido a la cantidad de imputados, la aplicación del jurado popular de ocho titulares y doce suplentes, las declaraciones de 280 testigos y lo sensible del caso, este juicio es considerado uno de los más relevantes en la historia de la provincia de Córdoba.

A pesar de ser la principal sospechosa y de encontrarse detenida desde agosto de 2022, la enfermera no es la única acusada. Hay otros 10 imputados en la causa, entre los que se incluyen ex funcionarios provinciales y ex directivos como la ex directora del hospital, Liliana Asís, por encubrimiento, falsedad ideológica y omisión de deberes como funcionaria pública. También está imputado el ex ministro de Salud cordobés, Diego Cardozo (por encubrimiento y omisión de deberes).

La defensa de la acusada

Brenda Agüero, denunciada por homicidio calificado con procedimiento insidioso reiterado y tentativa de homicidio, habló contra el hostigamiento que recibe: “Las muertes de los bebés existieron, de eso no hay duda, pero no puede ser que me sigan bombardeando a mí como la culpable de todo eso”.

La enfermera profundizó al sostener que “me hicieron muchísimo daño. Salieron a decir un montón de cosas que no eran ciertas. Salieron a decir que era paciente psiquiátrica. Me hicieron ocho pericias, en ninguna de esas salió nada de lo que decían". También aseguró que “los periodistas inventaron esa imagen, gracias a eso yo me veo en ese contexto, eso tiene que quedar en claro”. Y aclaró que "no existe posibilidad de que se me cruce por la cabeza hacer algo a una persona, mucho menos a unos niños. No hubiera peleado tanto para entrar (al hospital), lo peleé muchísimo”.

A su vez, Brenda se lamentó por la oportunidad laboral perdida ya que "hice de todo por entrar a un área en que hoy no podría trabajar. No puedo creer que el lugar por el que tanto luché para entrar, el lugar que tanto amaba, me arruinó la vida”. Brenda Agüero se definió como “una persona sana que nunca tuvo problemas” y aseveró que “nunca jamás le hice daño a nadie y mucho menos a un niño. De hecho, siempre luché por ingresar a un lugar donde pudiera atender a esos pacientes, a Neonatología”. Y agregó que este caso "convirtió el sueño de mi vida en una pesadilla".

Gustavo Nievas, el abogado defensor, habló antes del juicio y señaló que su defendida “va a salir sobreseída” porque “no hay pruebas directas ni indirectas contra ella”, sino solamente “indicios y un montón de pruebas inventadas”. Nievas finalizó afirmando que “nuestra hipótesis es que hubo una sepsia generalizada, porque el hospital neonatal y específicamente el centro obstétrico era una mugre”, por lo que este caso fue inventado para “hacer zafar al gobierno (provincial) de su responsabilidad en un hospital público". Además, destacó que “surge de las historias clínicas de las mamás, que había una con SIDA, dos sífilis, tres problemas renales y eso terminó afectando a los bebés”.

Según el fiscal Raúl Garzón y su equipo de trabajo, la trabajadora del área de Obstetricia del hospital les inyectó insulina y potasio a los bebés recién nacidos para “detectar los síntomas antes que sus colegas”, con el objetivo de “sobresalir” entre sus pares.

Mientras tanto la abogada querellante, Daniela Morales Leanza, afirmó que tiene “prueba y base sólida” para “demostrar la responsabilidad criminal de Brenda Agüero”. Morales Leanza también le respondió a Nievas sobre la versión de enfermedades o padecimientos congénitos. Leanza aseguró que “no es verdad” que las progenitoras “tenían sífilis”. "Estamos en el 2025. No le voy a permitir que me estigmatice a ninguna de las madres con demasiado dolor”, afirmó la doctora.

La abogada querellante también profundizó en su posición: “no es verdad que no hay pruebas, que es un perejil y que es un caso político o de una infección hospitalaria, ¿sino cómo se explican los pinchazos?”.

Además, Leanza también coincidió con el fiscal Garzón, ya que Agüero “tiene una necesidad exacerbada de un reconocimiento, de destacar”, y que ve en ella “esa necesidad narcisista de sentirse salvadora”. Por último, concluyó que “la gran culpable es Agüero, pero también hay otros acusados en este juicio que tuvieron conocimiento y ocultaron todo”.