Si bien en Casa Rosada están ultimando los detalles del temario para las sesiones extraordinarias --esperan convocarlas los primeros días de febrero--, el Congreso está desierto y los distintos bloques opositores y aliados confirmaron a este diario que el oficialismo aún no inició las conversaciones con ellos por ese tema. El objetivo principal de La Libertad Avanza será aprobar la eliminación de las PASO, pero es incierto si contará con los votos necesarios. Distintos espacios que durante todo el primer año de gestión fueron aliados al gobierno --y votaron casi al pie de la letra todo lo que pedían desde el oficialismo-- tienen un posición a favor de la suspender las primarias, pero no de eliminarlas definitivamente. Desde la Casa Rosada se muestran tajantes: "es la eliminación o nada", repiten.

En el PRO siempre estuvieron en contra de eliminar las PASO. Es una herramienta que les sirvió para dirimir sus internas en Juntos por el Cambio. Varios de sus integrantes tienen presentado un proyecto que propone que las primarias sean opcionales y se realicen sólo cuando algún espacio las quiera utilizar. Lo que proponen desde el PRO, en resumen, es eliminar la obligatoriedad pero no las primarias. Con la posibilidad de una alianza entre el PRO y LLA prácticamente rota, el interés del macrismo en las primarias podría modificarse. El bloque aún no debatió el tema pero hay una puerta abierta para negociar a cambio de suspender las PASO en CABA.

La Coalición Cívica también presentó un proyecto --en el año 2023--, firmado por Juan Manuel López, en el que plantearon modificaciones al sistema de PASO. Allí proponían, al igual que el PRO, que solo participen las agrupaciones políticas que presenten más de una lista interna. Es decir, dejarían de ser obligatorias. En el proyecto también sugerían acortar el periodo de la campaña electoral y modificar el día de la realización para acercarla a la fecha de la elección general. Respecto al temario que puedan llegar a mandar desde el Ejecutivo para que los legisladores traten en sesiones extraordinarias, desde el bloque dicen que "se tendrá que conversar entre todos cuando eso ocurra". Sin embargo, recuerdan que, en noviembre, cuando el gobierno presentó el proyecto para eliminar las PASO y modificar el Régimen de Financiamiento de los Partidos Políticos, desde el espacio hicieron fuertes críticas.

En la UCR tampoco hay una postura tomada. Desde la presidencia de la bancada dijeron que no tienen novedades y que es un tema que tiene diversas miradas en el partido. El espacio que lidera Rodrigo de Loredo está cada vez más cerca de La Libertad Avanza y podrían llegar a un acuerdo por más que a los "radicales con peluca" les conviene tener PASO en sus provincias. Hay gobernadores radicales que piden, al menos, la no obligatoriedad, pero desde el nuevo bloque denominado "Democracia para Siempre" --en el que están, entre otros, Facundo Manes, Manuel Aguirre y Fernando Carbajal-- no acompañarían la eliminación.

En el bloque Encuentro Federal que lidera Miguel Ángel Pichetto también hay posturas encontradas. Tanto él como Margarita Stolbizer se han pronunciado en contra de las primarias, pero otros diputados como Emilio Monzó y Florencio Randazzo las defienden.

Desde Unión por la Patria, en tanto, aseguran que aún no hablaron en el bloque sobre el tema y agregan que están esperando a que, primero, mueva las fichas La Libertad Avanza. Expresan que con ellos aún no hubo diálogo por parte de la Casa Rosada, pero lo cierto es que el oficialismo busca tener una colaboración importante de los gobernadores y lograr una fractura del bloque de Unión por la Patria para alcanzar el número suficiente y eliminar las primarias.

Para la Casa Rosada el rol de los gobernadores peronistas será clave: Raúl Jalil, de Catamarca, y Osvaldo Jaldo, de Tucumán, acompañaron durante el primer año de gestión en todas las votaciones, casi como si fueran oficialistas. A ellos se pueden sumar --por el caso puntual de la eliminación de las PASO-- otros mandatarios provinciales, incluso de Unión por la Patria. Más allá de que varios están enojados con el gobierno por la no inclusión del Prespuesto 2025 en el temario, y la extensión por decreto del Presupuesto 2023, no les conviene tener primarias en las elecciones legislativas y, por eso, podrían pedir a los legisladores que les responden que colaboren con su eliminación.

Según los usos y costumbres es muy extraño que se haga una reforma electoral el mismo año de una votación. Sin embargo, en Balcarce 50 consideran que tienen tiempo para avanzar con la eliminación de las primarias hasta fines de abril. El cinco de mayo es la fecha en la que se deberá convocar, según el calendario electoral, a las elecciones. El 3 de agosto de 2025 está prevista la realización de las PASO y el 26 de octubre las generales.

En una segunda instancia, ya en sesiones ordinarias, el oficialismo buscará insistir con un segundo proyecto que también envió al Congreso a fines de noviembre, junto con el de la eliminación de las PASO y las modificaciones al régimen de financiamiento. Se trata de un texto que cambia la ley orgánica de partidos políticos.