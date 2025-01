El vínculo entre Javier Milei y Mauricio Macri sigue transitando un momento de extrema tensión aunque el Presidente sorprendió este miércoles con un mensaje que pareciera calmar los ánimos. En una entrevista, Milei volvió a ser consultado por el armado electoral para este año y reflotó la idea de hacer una alianza con el PRO: "vayamos juntos y arrasemos al kirchnerismo", dijo. En esa línea, añadió que no tiene "ningún problema" con hablar de Macri porque le tiene "un afecto enorme, independientemente de que las críticas puedan ser válidas o no, pero están dentro de los códigos del debate". Más allá de esos dichos, quienes completan el "triángulo de hierro" libertario --es decir las dos personas de mayor confianza del Presidente, Karina Milei y Santiago Caputo-- no tienen ningún interés en asociarse con el PRO y lo que quieren es absorber al partido amarillo. Los que conocen al mandatario agregan que él también "está obsesionado con ganarle a Macri" y le critica que reclame políticas y medidas que no tomó cuando estuvo al mando del gobierno.

"Macri dice que es opositor pero el resto del PRO quiere ser oficialista", aseguran en el oficialismo y añaden que "el 90 por ciento quiere una alianza y quiere arreglar". El problema, según dejan trascender, es que el exjefe de Gobierno porteño busca casi desesperadamente que La Libertad Avanza le facilite negocios y puestos clave para manejar distintas cajas.

Dirigentes del PRO que ya están pintados de violeta opinan que "cuando hay una idea de cambio a la que le va bien hay que subirse". Saben que existe un riesgo de que el PRO quede diluido dentro de La Libertad Avanza pero advierten que "el PRO se va a diluir de todas formas si se opone al Gobierno sin argumentos claros o que se puedan comprender".

Cerca de Macri tomaron bien las declaraciones del Presidente. De todas maneras, siguen desconfiando de su entorno más íntimo. "No vemos esa misma consistencia con la gente que está cerca suyo", aseguran y apuntan, centralmente, a Karina Milei. En Balcarce 50, mientras tanto, largan un reproche: "Nosotros siempre sostuvimos la voluntad del Presidente de aliarnos con quienes pensamos parecido, pero después el PRO va y separa las elecciones en CABA. Hacen esas cosas y nos obligan a competir".

En una entrevista que dio a El Observador, Milei se refirió a una eventual candidatura de Macri en las próximas elecciones: "habría que ver qué intenciones tiene de involucrarse activamente en la política partidaria y política de cargos". Inmediatamente, agregó que está "dispuesto a conversar estos temas con el presidente Macri" y "abierto a sus propuestas". En ese momento, aprovechó para deslizar una frase sobradora. "La discusión de cargos para mí no es una discusión interesante", soltó. En la Casa Rosada aseguran que el mandatario está cansado de los pedidos por cargos que le hizo el exmandatario cada vez que se juntó con él a comer milanesas en la Quinta de Olivos.

Sobre la frase que hace semanas dijo en una nota a un medio del exterior: "O vamos todos juntos o vamos separados en todo el país", el Presidente detalló: "Eso de estar mintiéndole al electorado, haciéndole trampa, no. Digamos, ¿quiénes somos los que estamos en la libertad? ¿Estos? Bueno, vamos todos juntos". También recordó que él tiene funcionarios del PRO en el gobierno como Patricia Bullrich, Luis Petri, el propio ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y Federico Sturzenegger y que, además hay muchos dirigentes PRO en segundas y terceras líneas.

Por último, Milei apuntó al Congreso y dijo que allí tiene legisladores aliados de Juntos por el Cambio con quienes acuerda a diario y mencionó a dos dirigentes que desde el oficialismo miran con cariño para sumar a sus filas, pero pintados de violeta: Cristian Ritondo y Diego Santilli. "Yo lo que quiero es que gane la libertad. Mi único objetivo es que Argentina se convierta en el país más libre del mundo. ¿Y sabe qué? al momento de hacer la cuenta, yo creo que ellos están de este lado, no del lado de los cucarachos", finalizó.

Las operaciones cruzadas entre el Gobierno y el macrismo se reiteraron durante toda la semana. En la Casa Rosada creen que el macrismo hace maniobras para difamarlos y entorpecer la gestión. Sospechan que fueron ellos quienes divulgaron que a los pocos días de haber sido designado por Milei al frente de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez promovió a su esposa, María Eugenia Fanelli, como jefa de una dirección regional con un ingreso bruto que estaría entre los 7 y 8 millones de pesos.

Como contrapartida, del otro lado afirman que el gobierno montó una operación para "desprestigiar al gobierno de Macri" difundiendo una lista de 51 dirigentes y empresarios supuestamente protegidos por la AFIP desde 2016, vinculados al kirchnerismo y al peronismo. Sobre ese tema el Presidente intentó correrse: "es una denuncia extremadamente grave y están involucrados los kirchneristas y el macrismo". Además, agregó que "hay otras personas que dicen que la lista existía, pero que cuando se las señaló se corrieron. Con lo cual me parece que es algo de una gravedad institucional tan grande que amerita una investigación muy seria".

Acerca del desdoblamiento de las elecciones en varias provincias, Milei dijo que los gobernadores "no están considerando las preferencias de los electores porque a la gente no las pueden estar fastidiando todo el tiempo con ir a votar".

Facundo Pérez Carletti, secretario general del PRO, salió a defender la decisión del gobierno porteño de despegarse de las nacionales. "El desdoblamiento de las elecciones son decisiones autónomas de cada una de las provincias y el gobierno nacional ha perdido una oportunidad de evitar esos desdoblamientos", aseguró el dirigente macrista. Para Carletti, si a LLA le va mal en la elección local de una provincia que adelante los comicios, cuando luego se vote para diputados nacionales se pueden ver perjudicados. "Eso preocupa al gobierno y es consecuencia de no dialogar con espacios con los que comparten electorado", sentenció.

En ese contexto de dardos cruzados entre ambos espacios de derecha, Milei salió a mostrarse moderado y bajar el tono de la discusión. La pelea, más allá del intento presidencial de poner paños fríos, promete nuevos episodios.