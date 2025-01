Para dejar en claro lo que se están jugando, Jorge Macri encabezará el primer acto del PRO porteño antes de que pasen diez días del nuevo año. El jefe de Gobierno se pondrá al frente de un encuentro partidario en Villa Pueyrredón. Según señalaron en su entorno, buscará "arengar a la tropa" para lo que probablemente sea la campaña más difícil que le tocará enfrentar al PRO porteño en toda su historia: su enfrentamiento con La Libertad Avanza. Después del desdoblamiento, Jorge Macri busca retener una cantidad de bancas en la Legislatura que le permita seguir gobernando sin sufrir el bloqueo del partido de Javier Milei, del que ya tuvo una muestra gratis a fines del año pasado con el presupuesto 2025.



Será un encuentro partidario en Villa Pueyrredón para ir calentando motores en un año que tendrá en la Ciudad una doble campaña: la primera hasta julio, para elegir legisladores porteños -donde el PRO necesita sacar al menos 35 por ciento de los votos-, y luego una segunda fase en la que se encontrarán los candidatos nacionales, donde todavía falta definir si el PRO pondrá en juego a sus principales figuras para enfrentar a lo que envíe Milei para destronarlos del podio porteño.



"Es un acto del PRO porteño. El objetivo es dar una arenga política y activar a la militancia para preparar la competencia electoral", explicaron en el entorno del jefe de Gobierno. Se espera un discurso picante. La última vez que encabezó una arenga similar, dijo cosas como: “Algunos piensan que nos robaron las banderas, que ya no somos los que venimos a cambiar y nos quieren poner en el lugar de la casta. Y yo quiero decirles a todos que el espíritu transformador, rebelde, honesto, emprendedor y de transformación que tiene el PRO sigue absolutamente intacto, está vivo y nadie nos lo robó". "Esta Ciudad no es moneda de cambio ni el botín de guerra de un acuerdo político nacional. Estamos vivitos y coleando", afirmó aquella vez.

En esa oportunidad, le estaba contestando a un acto que encabezó días antes Karina Milei, en el que advirtió que irían por la Ciudad y no le cerró la puerta a ser candidata ella misma. Desde entonces, la confrontación no hizo más que incrementarse: en rápida sucesión vinieron el intento de LLA -junto a los legisladores de Patricia Bullrich- de dejar a la Ciudad sin Presupuesto 2025, la decisión de Santiago Caputo de llevarse al secretario de Seguridad Diego Kravetz a la SIDE, el anuncio de Jorge Macri del desdoblamiento en plan defender la autonomía y la aparición de una nueva vocera, Laura Alonso, que le recuerda todos los días al Gobierno nacional las deudas que tiene con la Ciudad.

En ese escenario, suena ilusorio el ofrecimiento que hizo Javier Milei de hacer una alianza a Macri en todos los distritos para "arrasar con el kirchnerismo". Las alianzas están más lejos que nunca, al menos, en el territorio porteño. Ya Jorge Macri había contestado a Milei la última vez que dijo que un acuerdo era con la condición de que fuera en todas partes o en ninguna: “No me gusta que me inviten a ser parte con un condicionante absoluto. ‘Es como digo yo o no es nada’. La vida no es así”, afirmó el jefe de Gobierno, que se alejó de la posibilidad de un acuerdo: “Esta no es una elección del Ejecutivo, es de cuántos diputados, legisladores, uno logra que entren. Y eso no necesariamente requiere ir juntos”.

En ese contexto, el PRO se prepara para enfrentar una de sus pruebas más difíciles: una disputa con una fuerza política de derecha que le compite por el mismo electorado, con denuncias que entran por flancos que antes no tenían, como que no hacen suficiente ajuste, tienen un Estado demasiado grande, o la más reciente de que tienen un sistema educativo "woke" (que contempla las mujeres y la diversidad sexual). En respuesta a estos ataques, el Gobierno porteño vienen tomando medidas como retirar los materiales de la ESI. También anunció esta semana otra tanda de medidas de alivio impositivo, para disputarles la agenda. A nadie se le escapa que incluye una exención del ABL para más de 37.000 jubilados, uno de los sectores más golpeados por las políticas de Milei en 2024. No falta en el PRO que se pregunta cuando llegarán las tan anunciadas rebajas de impuestos por parte del Gobierno nacional.



Hay muchas dudas en el PRO sobre cuánto del electorado todavía conservan y sobre cuál es la mejor estrategia: aliarse o competir. Incluso, una senadora macrista las expresó públicamente: dijo que si no hay una alianza con Milei, pueden hacer un "papelón" en estas elecciones. En este punto, Jorge Macri necesita alinear a su tropa y cambiar el clima que se vive para poder enfrentar con todo el aparato electoral la oleada violeta que se propone a generar el Gobierno.



En este punto, el acto en el Club cultural y deportivo "17 de Agosto" busca ser el puntapié inicial para salir a pelear por todos los barrios el voto para llegar a julio fortalecidos. La intención no es tanto salir a hacer campaña ya, sino ir cohesionandose internamente. Esto es particularmente importante ante la estrategia de Santiago Caputo de ir "robándoles" dirigentes de a uno.