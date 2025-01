El gobierno insiste en su programa económico de dólar barato. El presidente Javier Milei ratificó este miércoles que el tipo de cambio real no está atrasado y criticó al exministro de Economía durante el menemismo Domingo Cavallo, quien alertó la semana de una situación “apreciación exagerada”. Se trata de una crítica que empieza a llegar de economistas cercanos al gobierno y que los funcionarios buscan desestimar.

Milei aseguró que “me parece una vergüenza la declaración de Cavallo. Me sorprende para mal su juicio tan ligero y tan mal fundamentado técnicamente para un disparo de estas características”, indicó.

Al mismo tiempo, planteó que “es insultante la estupidez que dijo. Debería conocer la tasa de tiempo intertemporal, usted tiene que adivinar el proceso económico, debería ser omnisciente, omnipotente y omnipresente, debería ser Dios. Es imposible determinar ese número seriamente, hacer un cachivache lo hace cualquiera”.

Milei aseguró además que "cuando Cavallo era ministro de Economía y le hablaban de tipo de cambio se ponía como loco y bastante violento". Aseguró que "eso pasó en la convertibilidad, si no recuerden las cosas que hizo durante el '94 y '95 en medio del efecto tequila y las cosas que decía y cómo se ponía".

Milei consideró que el precio del dólar en el mercado es un reflejo de las expectativas y el optimismo, y no deja espacio a los economistas que plantean que es un precio regulado por los controles cambiarios. El presidente reforzó su posición respecto al valor del dólar. “Esa es la discusión sobre si la moneda está apreciada o no, si el tipo de cambio está atrasado. Si bajó el riesgo país, el costo del capital es menor. Lo que demanda el costo, el retorno, es menor. El tipo de cambio para mí no está atrasado”.

Con el objetivo de argumentar las declaraciones, Milei mencionó que la brecha cambiaria entre el oficial y el paralelo se redujo notablemente en los últimos meses. “En nuestro caso hay una brecha decreciente casi extinta y ganamos 25.000 millones de dólares de reservas; además hay equilibrio fiscal”. Pero no aclaró que las reservas negativas superan los 5 mil millones y que la economía se mueve con déficit de cuenta corriente cambiaria hace meses.

Por su parte, Milei aprovechó las declaraciones para dar pistas del programa para liberar los controles cambiarios y unificar. “Lo vamos a hacer, tenemos muchas esperanzas de hacerlo este año”, aseguró aunque luego aclaró: “Para salir del cepo se necesita asegurar que haya desaparecido la inflación, porque cuando emite queda un sobrante monetario que hay que limpiar”.

El presidente afirmó que “esa inflación, si tomás el 2,4 por ciento, tiene en servicios 4,4 por ciento, afectado por tarifas. Estamos recomponiendo precios relativos mientras los estabilizamos. Venimos en deflación en dólares. Tenemos el problema de stocks del Banco Central en torno a 11 mil millones. Si conseguimos del Fondo Monetario Internacional (FMI) fondos de inversión importantes, se puede salir del cepo”.

Por su parte, consideró que “desde que anunciamos emisión cero compramos 5 mil millones de dólares, se esterilizó por el superávit y pudimos hacer los pagos sin recurrir casi a nada. No solo eso, tenemos 5 mil millones que hay que devolver al mercado, eso para que vean que estamos muy holgados. Si nosotros conseguimos estos fondos, podemos hacer frente a lo que venga. Todo depende de las condicionalidades en cada caso. De acá a un año me van a decir que es verdad, que el cepo es historia del pasado”.

En cuanto a la posibilidad de avanzar con recortes de impuestos, uno de los puntos que le demanda el complejo agropecuario con las retenciones, Milei dijo que se deberá continuar reduciendo el gasto para bajar los impuestos. “Tengo en la mira el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Yo no puedo hacer las cosas instantáneas. Que alguien me ayude a bajar el gasto público si quiere bajar impuestos. ¿Cómo se hace la reforma impositiva? Tengo que financiarla. Quiero que todos los argentinos se involucren con el equilibrio fiscal”, dijo.