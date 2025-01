Si bien no lo pudo coronar con el título de la MLS, el matrimonio Inter Miami-Lionel Messi funciona tal lo esperado. Por eso, el club de la Florida ya está pensando a futuro y tiene entre sus planes ofrecerle una nueva renovación de contrato al astro, a quien busca retener hasta fines de 2026, lo que lo mantendría activo para la fecha que se desarrollará el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

David Beckham y Jorge Más, propietarios de "Las Garzas" quieren seguir manteniendo en el equipo a su jugador franquicia y estrella, por lo cual, tienen pensando realizarle esta propuesta luego de la gira de pretemporada que tendrá el equipo de Javier Mascherano, la cual incluirá encuentros por México, Honduras, Costa Rica y Panamá.

Messi, que ya se sumó a los entrenamientos de cara a la nueva campaña, tiene vínculo con Inter Miami hasta diciembre de 2025 y, aunque tiene opción de extenderlo por uno más, la nueva propuesta viene con algunos ítems que podrían ser tentadores para el argentino que, en caso de renovar, tendrá 39 años, aunque estará con vigencia para dar el presente en el Mundial 2026. En caso de que el capitán dé el visto bueno para se convocado en la Selección Argentina y así también lo considere el entrenador Lionel Scaloni, batirá el récord histórico con seis presencias mundialistas, tras sus participaciones en 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

Una particularidad del nuevo vínculo es que podría contemplar la chance de que Messi sea cedido a otra institución para no perder actividad cuando no haya competencia en la MLS, como sucede ahora. Por la eliminación en la primera ronda de play offs de la MLS, el argentino no juega desde noviembre. Esto podría repetir lo hecho por el francés Thierry Henry o el sueco Zlatan Ibrahimovic, quienes se marcharon por unos meses a Arsenal de Inglaterra y Milan, respectivamente, antes de regresar a su club.

El paso del campeón del Mundo en Inter Miami cuenta con 39 encuentros disputados en una temporada y media, con 34 goles oficiales, cifra que lo coloca como máximo goleador histórico del club. Además, se coronó como campeón de la Leagues Cup en 2023 y logró la MLS Supporter's Shield en 2024, cuando el entonces equipo de Gerardo Martino consiguió el primer puesto en la fase regular.

En tanto, el uruguayo Luis Suárez renovó por otra temporada de acuerdo a lo que informó Inter Miami. En su primera campaña, el delantero disputó 37 partidos entre todas las competencias con el equipo, en los que marcó 25 goles y brindó 12 asistencias.