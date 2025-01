DOMINGO 12

CINE

Alemania inédita Aunque el sistema de exhibición y distribución vernáculo lo olvida, hay cine nuevo y bueno en todas partes. El Recoleta presenta tres películas alemanas que no se vieron en nuestras pantallas y demuestran tal afirmación. Las tres tocan temas contemporáneos con una mirada fresca que va de lo documental al drama y que hace especial foco en las mujeres de las nuevas generaciones. Se trata de mujeres que juegan a crear en un campo eminentemente masculino, creando otras formas de mirar y percibir el mundo cotidiano. Hoy se verá Nico, de Eline Gehring.

A las 18, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

ARTE

León Ferrari La exposición León en Brasil aborda la figura del artista en sus quince años de exilio en la ciudad de San Pablo. Enfocada en las obras que Ferrari creó en ese contexto donde la experimentación, el vínculo con artistas brasileños y la incorporación de nuevas técnicas generó una diversidad de obras que incluyen dibujos, esculturas, grabados, fotografías, heliografías, xerocopias, collages y libros de artista. Además de incluir material documental del archivo del artista nunca expuesto en Argentina, la exhibición comprende la producción artística de León Ferrari durante su exilio en Brasil, así como un espacio dedicado a su hijo Ariel, desaparecido en 1977.

De martes a viernes de 12 a 17 y sábados y domingos de 11 a 18, en el Parque de la Memoria, Av. Costanera Norte Rafael Obligado 6745. Gratis.

María Juana Heras Velasco La exhibición Transposición de una señal forma parte de las celebraciones por el centenario del nacimiento de esta artista, pionera de la escultura abstacta en la segunda mitad del siglo XX. El público verá la recreación de la muestra en la que fue presentada la obra Transposeña 71. En 1971, Heras Velasco concibió esta exposición como un proyecto integral: instaló en la vidriera de la Galería Arte Nuevo franjas de seguridad amarillas y negras, señalizó en el piso una línea amarilla en dirección a su escultura geométrica y diseñó el afiche y el catálogo con el mismo repertorio visual. Esta pieza fue la primera de sus “Transposeñas”, como llamaría en adelante a muchas de sus obras.

En el Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473. Gratis.

MÚSICA

Celebrating Monk & Shorter Con un largo recorrido dentro de la escena, el cuarteto de Román Ostrowski llega al escenario de Bebop para abordar dos de los repertorios más profundos de la historia del jazz: el universo de Wayne Shorter y el de Thelonious Monk. Junto a Fernando Pugliese en piano, Ezequiel Dutil en contrabajo y Bruno Varela en batería, realizarán un viaje por la sonoridad de los dos inigualables compositores.

A las 19, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $8000.

Burich + Scioli El grupo Yamile Burich & Victoria Scioli Hammond Group ofrece un concierto de jazz interpretando clásicos de la discográfica Blue Note de los años '60. Ambas aristas despliegan el concierto con interpretaciones que destacan su conexión musical. Un concierto de jazz con equilibrio entre improvisación y estructura.

A las 19.30, en Jazz Voyeur Club, Posadas 1557. Entrada: $12000.

LUNES 13

MÚSICA

Boom Boom Kid Después del clásico navideño, este artista sin etiquetas vuelve a tocar con su banda. Cantor, escritor, “fanzineroso y multifacético croto en eterno desarrollo”, desde 1989 es frontman de Fun People. Cuenta con más de 300 canciones grabadas en más de veinte discos, vinilo, cassettes, singles y cds, editados por su propio sello Ugly Records. Desde el 2001 está junto al Chelo Vidal y el Pelado Lopez y apoyado en las guitarras de Javi Marta. Boom Boom Kid es hardcore, rock, pop, punk rock, cha cha cha. Proyecto difícil de encasillar.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $10000.

Fiesta Caift Una noche única con la música en vivo de Proyecto Gómez Casa, El plvybxy y Rooi. Proyecto Gomez Casa nace del vacío para abrirse al espacio. Las constelaciones de electrónica, rock, funk, soul, hip hop y trap no ingresan como estilos, sino como aires que la banda respira y exhala. Un proceso antropofágico para producir una música inédita. Baterías y sintetizadores conforman las placas tectónicas de un planeta fuera de órbita.

A las 23.30, en Humboldt, Humboldt 1358. Entrada: $8000.

La Bomba de Tiempo Los emblemáticos tambores de La Bomba de Tiempo siguen sonando con toda la energía y el ritmo que los caracteriza, demostrando que sus rituales de están más vigentes que nunca. El grupo de percusión con señas abre las puertas de su show para reivindicar el encuentro, el baile y las miradas. Cuando La Bomba explota, un verdadero ritual de ritmo y baile se apodera de todos. Una experiencia única por la que ya pasaron más de seis millones de personas en distintas partes del mundo.

A las 20, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: desde $10000.

Tablao Flamenco A tus aires tablao es un espectáculo concebido por Rodrigo González Mendiondo y Mariano Martos. Su repertorio está formado por temas tradicionales del flamenco, así como obras de su propia autoría que están influenciadas y basadas en el género. Los artistas traen ese lugar de encuentro a Buenos Aires donde el público puede ver el flamenco en su estado más natural. Baile: Laura Manzella, Vico Zapata, Zanubia Jatib, Guadalupe Aramburu. Músicos: Rodrigo González Mendiondo, Mariano Martos, Jordan Migues, Jualba, Maximiliano Serral.

A las 22.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: $8000.

ETCÉTERA

Verano Planeta El ciclo organizado por la editorial que le da nombre cumple 28 años ininterrumpidos en la agenda cultural de la costa atlántica. Como parte de sus actividades se presentará Daniel López Rosetti, quien realizará un repaso de sus publicaciones, donde combina su pasión por la medicina, la literatura y sus dotes para la divulgación, en una conferencia donde también se espera que brinde un adelanto de su próximo libro, que saldrá en los primeros meses del año.

En el Hotel Costa Galana, Av. Patricio Peralta Ramos 5725, Mar del Plata. Gratis.

MARTES 14

CINE

Peña sin cadenas “El asunto es así: todos los martes proyectaré dos películas en fílmico. Nunca sabrán de antemano de qué películas se trata si es que no asisten a la proyección. Dos películas sorpresa. Calidad garantizada. Alegría sin fin”. Así describe Fernando Martín Peña las características del ciclo que coordina, donde comparte tesoros que ha ido descubriendo a lo largo del tiempo. Se pueden ver una película o dos. Tras una pausa con fiesta incluida, la segunda película empieza estrictamente a horario.

A las 19 y 21, en Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: desde $4500.

TEATRO

Ahora/después Segunda temporada para la obra de Héctor Díaz. Es la reconstrucción del vínculo de un hijo con su padre. Diego hace un trabajo minucioso para intentar recordar cada instante de lo que fue un lapso crucial para él. Necesita explicárselo, repasarlo y aprenderlo, para poder contarlo. Como todo recuerdo es arbitrario, él tiene sus propias herramientas de trabajo: una cancha de fútbol, una enredadera que trepa por las paredes, un pequeño nido de pájaros, un gran bollo de pizza que leva al paso del tiempo, ducharse para regarse a uno mismo, una madre, un hermano y una cocina donde reina el padre.

A las 20, en el Teatro Picadero, Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857. Entrada: $23000.

MÚSICA

Torres + Gillespi Álvaro Torres y Gillespi presentan un álbum que reúne música original compuesta en 2024 de forma colectiva. Ambos músicos se propusieron trabajar en un repertorio de un formato denominado “dúo (ampliado)“. Es decir que se han dado libertad de agregar instrumentos tocados por ellos mismos para orquestar las composiciones originales concebidas de a dos, sin convocar a ningún otro músico en el proceso.

A las 22.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: $10000.

ETCÉTERA

Fósiles El Centro Cultural de la Ciencia ofrece actividades para las infancias. En este caso, se trata de un taller para infancias a partir de los 5 años y sus familias. Se invita del siguiente modo: “Descubrí cómo los paleontólogos reproducen fósiles a través de moldes y réplicas. Podrás conocer sobre el trabajo en el campo y los secretos de los fósiles mientras explorás la historia de nuestro planeta”.

A las 17, en el Centro Cultural de la Ciencia, Godoy Cruz 2270. Gratis.

Laboratorio de realidades Dentro de Tercer ojo, la exposición que exhibe la colección del museo, hay una sala que lleva el título "Transformar la realidad". Pero durante este verano, además, todas las exhibiciones invitan a visitar realidades alteradas. Cao Fei sueña con ciudades virtuales y futuros alternativos; Tunga enseña sus experimentos alquímicos con materiales orgánicos e inorgánicos, y George Friedman narra historias y melodramas con una cuidadosa mirada de fotógrafo. A través de diferentes recorridos, actividades y talleres, se propone un laboratorio de realidades en el que, como si fuera inmediato y posible, se podrá jugar con los límites y mezclas entre lo digital y lo analógico.

En el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Gratis.

MIÉRCOLES 15

MÚSICA

Lido Pimienta Llega a Buenos Aires la cantante y compositora colombiana que explora y transmite el sublime Caribe en su máxima expresión. Con su voz de resistencia indígena, feminista y maternal, Lido Pimienta lleva cautivando a audiencias, reconocida y premiada por su habilidad de conmover con sus canciones que se han convertido en himnos para su generación, convirtiéndola en una de las voces y artistas mas importantes de América del sur en el mundo. Completan la noche Mas Ayá, multiinstrumentista, productor y compositor de Nicaragua y Canadá y el local Chancha Vía Circuito, que fusiona folclore, cumbia colombiana y música electrónica.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $25000.

Diego Frenkel El autor y compositor argentino brindará un show íntimo y acústico repasando gran parte de su trayectoria y temas más populares. Frenkel fue integrante de grupos como Clap, La Portuaria y Belmondo, y posee una extensa carrera solista.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: $18000.

ETCÉTERA

Faster Se presenta el nuevo libro de Eduardo Berti. Una desenfadada crónica personal, genial autobiografía fragmentaria. Faster es un compendio de brevísimos episodios en los que Fangio y los Beatles cumplen el rol de detonadores y el recuerdo se coloca en el centro de la diana. Un minucioso ejercicio de memoria que lleva al autor a hablar sobre la velocidad de las carreras y de la vida, sobre la amistad y la idolatría, además de retratar con emoción y fineza aquel momento en el que elegimos un destino que no es exactamente el mismo que habían previsto o deseado nuestros padres. Participa el autor, desde Francia, y acompañan Sergio Criscolo, Marcelo Fernández Bitar y Natalia Zito.

A las 18.30, en la Biblioteca del Fondo, Costa Rica 4568. Gratis.

Taller de arte Un recorrido para los chicos de nivel inicial y primario. Conocerán al Xul Solar mago, inventor, soñador y músico para terminar creando sus propias obras inspiradas en las de él. Coordinado por María Cristina Di Giacomo. El valor de la entrada incluye un acompañante.

A las 16, en el Museo Xul Solar, Laprida 1212. Entrada: $12000.

CINE

Más allá del olvido En un momento donde las pantallas se multiplican y los formatos evolucionan, la Semana del Cine Recuperado invita a mirar hacia atrás y descubrir el valor de nuestro legado. La propuesta es sumarse a la conversación sobre la importancia de preservar nuestro cine. Porque proteger nuestra memoria audiovisual es un acto de cultura, de identidad y de amor por el arte que trasciende generaciones. La noche de hoy se proyectará una serie de cortometrajes y la película La gota escarlata, de John Ford.

A las 21.30, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $5000.

Domingos mueren Útimas funciones de Los domingos mueren más personas. Actúan Rita Cortese, Juliana Gattas y el propio director, Iair Said. David. Un joven judío de clase media, homosexual y con miedo a volar, vuelve a Buenos Aires, por el fallecimiento de su tío. En este regreso, David se entera que su madre ha decidido desconectar el respirador de su padre, lo único que lo mantenía con vida.

A las 16, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $2600.

JUEVES 16

CINE

Pepos El film de Jorge Aldana es un crudo retrato de la juventud colombiana en los ‘80. A través de las experiencias de Guillo y El Cucho, la película nos sumerge en un mundo nocturno de fiestas, drogas y violencia con un banda de sonido que incluye desde Jethro Tull a Bob Dylan. La música acompaña las aventuras de personajes heterodoxos en las calles de Bogotá: son los “pepos”, personas que consumían drogas diversas como oscuro reflejo de una generación marcada por el narcotráfico y la violencia.

A las 23, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $5000.

Romina Smile Llega al video on demand la nueva película de Pablo Stigliani (Mario on tour), protagonizada por Martina Gusmán y con actuaciones de Miranda Castiglione, Rocío Pardo, Vladimir Durán y Román Almaráz. Romina trabaja como promotora desde hace más de veinte años. A punto de cumplir cuarenta, las propuestas que recibe son escasas y mal pagas. Por eso decide abandonar el mundo de las promociones, pero en una Buenos Aires en crisis y con altas tasas de desempleo no logra reinsertarse en el mercado laboral.

Disponible a través de Cine.ar. Entrada: $400.

Las fronteras del tiempo Ya se encuentra disponible en streaming la película de Sergio Acosta. Amanda, una periodista obsesionada con la verdad, se entera que su abuela murió en circunstancias extrañas hace mucho tiempo y comienza a hurgar en el pasado. A medida que avanza en su investigación, descubre que el pasado se repite una y otra vez: con su abuela, con su madre y con ella misma.

Disponible a través de Cine.ar. Entrada: $400.

MÚSICA

Diones Correntino El músico brasileño se ha destacado entre los principales artistas de su generación por su su singular recreación como pianista/compositor. Su experiencia incluye conciertos en Estados Unidos y Europa, especialmente en la ciudad de París. Diones interpreta algunas de sus propias composiciones y canciones de inspiradores compositores de piano brasileños como Pixinguinha, Tom Jobim, Hermeto Pascoal, Milton Nascimento y Egberto Gismonti, en una actuación abierta inspirada en la tradición de la música popular brasileña y su música contemporánea. Actualizaciones en diálogo con el jazz y la música popular contemporánea improvisada.

A las 21, en Café Vinilo, Estados Unidos 2483. Entrada: $7000.

Hernán Romero El músico argentino transita desde hace años las vías del rock y del pop, salpicado por influencias profundamente argentinas como Miguel Abuelo, Charly García, Ariel Rot y Andrés Calamaro, entre otros, así como también por el rock español. Nacido en Buenos Aires, se formó inicialmente como teclista participando en diversos proyectos musicales conjuntos desde el año 2002, hasta que en 2012 decidió lanzarse a la creación de un proyecto propio de canciones. Esta noche Romero adelanta su disco A.C.

A las 20.45, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: $12000.

VIERNES 17

MÚSICA

Cienfuegos Después de su actuación en el Strummer Fest de octubre, la emblemática banda liderada por Sergio Rotman regresa para dos recitales veraniegos a puro post punk, ya que además de la fecha de hoy repiten mañana. Es el cuarto show desde el regreso del grupo en 2019, luego de un silencio que duró doce años, durante el que fue creciendo la leyenda de “la banda que no existe”. Cienfuegos se completa con Gigio González, Hernán Bazzano y Diego Aloé en guitarras, Martín Aloé en bajo y Fernando Ricciardi en batería. Como DJ en la previa se anuncia Asia del Sur.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $25000.

Hipnotizador + Noche Nadar de Noche se formó en 2019, en sus primeras canciones se presentan con un sonido del mundo subacuático, en una búsqueda donde el pop electrónico convive con pasajes instrumentales. Conformada por Julieta Limia en bajo, Lucas Tunder en voz, guitarra y sintetizadores, Luis Zunino en batería y percusión, Nicolás Aimo en sintetizadores, samples y percusión, y Sebastián Ayala en guitarra y coros. Esta velada se compartirá con El Hipnotizador Romántico, la banda liderada por Maximiliano García se rige bajo leyes muy propias: la novedad, la frescura y la búsqueda lúdica, sin perder eficacia pop como lenguaje universal.

A las 23.59, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $8000.

Canciones al atardecer Se lleva adelante un ciclo de recitales con bandas completas y solistas. Música en vivo para disfrutar de las mágicas puestas de sol de verano en la terraza del Recoleta. Hoy será el turno de Isla Mujeres. La banda integrada por Amparo Torres, Elena Radiciotti, Faustina Sagasti, Azziz Asse y Juan Francisco Obregoso se presenta en este show para dar a conocer los temas de Barato ideal, su último álbum, el más rockero y contundente hasta la fecha.

A las 19.30, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

Blue cats septet Se presenta en vivo el grupo de jazz Blue Cats, en formación septeto, con arreglos propios de los standards clásicos del swing. El grupo está formado por Delgado, Robles, Deluca, Morales, Daich, Mateos y Pérez.

A las 20, en el Centro Cultural Nueva Uriarte, Uriarte1289. Entrada: $7500.

TEATRO

Inéditas Cinco mujeres improvisan historias únicas en vivo, sin guiones ni ensayos. Un espectáculo donde la creatividad fluye y las historias se convierten en las protagonistas absolutas.

A las 21, en el Teatro Picadero, Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857. Entrada: $12000.

El loco y la camisa Desde 2009 hasta hoy esta obra ha realizado temporadas de funciones en Buenos Aires, el interior del país, giras y presentaciones en festivales, obteniendo premios y excelentes críticas. La dramaturgia de esta obra aborda varios ejes temáticos que van entrelazándose: la locura, la convivencia familiar, la revelación de la verdad y la violencia doméstica, entre otros. El loco y la camisa constituye un referente indiscutido del teatro independiente argentino. Dirige Nelson Valente. Actúan Soledad Bautista, Gabriel Beck, Ricardo Larrama, Fabiana Martínez y José Pablo Suárez.

A las 20, en El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Entrada: desde $10000.

SÁBADO 18

MÚSICA

Daniel Melero El músico multifacético, teclista, compositor, teórico y productor argentino se presenta en vivo para abrir la temporada musical 2025. Melero formó parte de Los Encargados, junto a Hugo Foigelman y Alejandro Fiori. Produjo discos de bandas de diferentes corrientes como Soda Stereo, Los Brujos, Todos Tus Muertos o Babasónicos. Después de hacer historia en el underground de los '80 con su sello indie Catálogo Incierto, debutó como solista en 1988 con Conga, considerado un disco de culto. A principios de los '90 colaboró con Soda Stereo y se convirtió en una especie de gurú para la generación del Nuevo Rock Argentino.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $19000.

María José Demare La cantante argentina presenta su disco Aute por Demare. Desde los años 60 que María José canta las canciones de Luis Eduardo Aute pero nunca hasta ahora las había grabado. En este espectáculo cuenta el encuentro con él en España y por qué sus canciones cobraron un sentido tan especial para ella. No hubo otro autor con el que se identificara tanto: “Sus canciones fueron inspiración para la compositora que soy y son parte de mi vida”, explica la artista.

A las 21, en Café Vinilo, Estados Unidos 2483. Entrada: $10000.

Cumbia Konex La fiesta cumbiera festeja 9 años de salidas y lo celebra con un cartel imperdible. Se subirán para agitar el escenario Damas Gratis, Antonio Ríos, Los Charros, Tambó Tambó, Los Gedes y La Champions Liga. Musicalizan Debo Segatti y Sugar Baby.

A las 19, en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $25000.

TEATRO

Est***do esperpento Como parte de las funciones de Temporada Alta 2025 se presenta la nueva puesta de Grupo Besa. Una desaparición fortuita, una criatura extraña y un grupo de brigadistas al rescate dan forma a esta obra escénica. El proyecto toma el concepto del “esperpento” para indagar en cómo nuestra mirada deforma a veces la realidad. Est***do esperpento mezcla elementos del grotesco y el humor como excusa para explorar lo desconocido. La trama comienza con la misteriosa desaparición de Gabi, un guardaparques del Parque Nacional Cajarandá que se pierde tras enfrentarse a una extraña criatura que de la nada aparece en su camino. Un equipo de rescate sale a buscarlo, pero durante la travesía sucederán situaciones espeluznantes que pondrán a prueba los límites entre lo real y lo fantástico.

A las 20, en Fundación PROA, Av. Pedro de Mendoza 1929. Gratis.

Ha muerto un puto Carlos Correas era escritor, traductor, ensayista, profesor, prologuista, cronista. Nació en 1931 y su vida se trunca a los 28 años con una condena a raíz de su célebre cuento La narración de la historia, considerado el primer relato homosexual de la literatura argentina. En esta obra sus textos aparecen puestos en escena: desde los primeros, pasando por su autobiografía y sus reseñas de actualidad sobre el cine y la televisión de la década del ‘90. Ha muerto un puto podría ser un réquiem luminoso. También una posible narración de la historia o la despedida furiosa y deseante de un escritor secreto. Dirige Gustavo Tarrío.

A las 20.30, en Arthaus Central, Mitre 434. Entrada: $14000.





