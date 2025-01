Parecía que la temporada de premios transcurriría en paz, con las habituales habladurías de si tal o cual merecía ganar o si el vestido de la estrella de turno era lindo o feo. Pero no. Con el epicentro de la industria audiovisual todavía recuperándose de la huelga de guionistas y actores que paralizó el desarrollo de proyectos durante seis meses en 2023, la amenaza ahora tiene la forma de lenguas de fuego y vientos de cien kilómetros por hora.

Los incendios de California ya generaron 135 mil evacuados –incluyendo a varios integrantes del star-system–, quemaron parte de la colina donde está el famoso letrero de Hollywood y se acercan a paso redoblado a otros lugares emblemáticos del ideario cinematográfico, con el Hollywood Boulevard (donde los actores, actrices y directores estampan las estrellas con su nombre) y el Dolby Theatre (sede de la entrega de los premios Oscar) como los más relevantes. Ante este escenario, en las últimas horas hubo varias modificaciones en las fechas de las distintas etapas de próximas premiaciones, rodajes paralizados y cancelaciones de preestrenos.

Ajustes en el calendario

Tan descontrolada está la situación, que hasta el Oscar alteró la hoja de ruta de su 97º edición, a celebrarse el 3 de marzo. El CEO de la Academia, Bill Kramer, envió una nota a los miembros confirmando que el periodo de votación para la conformación de las ternas, que comenzó el miércoles, se extenderá hasta el martes 14, dos días después de su fecha original. Esto hace, a su vez, que el anuncio de las nominaciones de los 23 rubros que conforman el palmarés del Oscar también se postergue dos días: ya no será el viernes 17, sino el domingo 19.

Además, se han pospuesto varias proyecciones de películas preseleccionadas en las “listas cortas”. “Queremos ofrecer nuestras más profundas condolencias a quienes se han visto afectados por los devastadores incendios en el sur de California. Muchos de nuestros miembros y colegas viven y trabajan en el área de Los Ángeles, y estamos pensando en ustedes”, escribió Kramer.

Pero el Oscar no es la único afectado. La 30º edición de los Critics Choice Awards, por ejemplo, debía realizarse este domingo 12, pero fue reprogramada para el 26. “Esta tragedia ya ha tenido un profundo impacto en nuestra comunidad. Todos nuestros pensamientos y oraciones están con quienes luchan contra los devastadores incendios y con todos los que se han visto afectados”, afirmó el CEO de los Critics Choice, Joey Berlin, en un comunicado de prensa.

Por su parte, el sindicato de guionistas iba a anunciar las nominaciones de su reconocimiento, el WGA, este jueves, pero ahora lo hará el lunes 13, mientras que el PGA de los productores extendió su periodo de votación hasta el sábado 11 y revelará sus ternas al otro día. Tal como ocurrió con el SAG del sindicato de los actores, que dio a conocer sus ternas el martes, en ninguno de estos casos habrá eventos alusivos, sino publicaciones en redes sociales y comunicados de prensa. También se cancelaron el almuerzo del American Film Institute (AFI) y el “Tea Party” del premio británico BAFTA.

Sin alfombras rojas

Enero tiene una actividad intensa, ya que durante este mes llegan a la cartelera estadounidense varios estrenos fuertes, incluyendo algunos que están en la disputa de los premios. Como por ejemplo The Last Showgirl, que le valió nominaciones al Globo de Oro y al SAG a su protagonista, la exestrella de Baywatch Pamela Anderson. La avant premiere iba a realizarse el miércoles, dos días antes de su lanzamiento en salas, pero fue cancelada. Misma suerte corrió el evento de la miniserie hospitalaria de Max The Pitt, pautado originalmente para esta semana. “La seguridad y el bienestar de nuestros asistentes, personal y comunidad son nuestra principal prioridad”, comunicó vía mail el área de prensa de la plataforma.

También quedaron sin premiere Better Man, el musical de Robbie Williams en el que el cantante aparece como un mono hecho mediante CGI, y Unstoppable, con Jennifer López, Don Cheadle y Michael Peña. La poderosa Universal, por su parte, anuló los preestrenos de Hombre Lobo, nueva versión de la película de 1941, mientras que Netflix hizo lo propio con varias proyecciones de Emilia Pérez. Los coletazos del fuego llegaron hasta la otra costa de Estados Unidos, donde la premiere neoyorquina Back in Action, con Cameron Diaz y Jammie Foxx, también se dio de baja

Rodajes en stand-by

Los Ángeles tiene decenas de estudios donde se filman series y películas. Uno de ellos es el de Universal, que bajó las persianas hasta nuevo aviso debido a la cercanía de las llamas y obligó a una pausa en los rodajes de las producciones que se realizan allí. Se trata de las series Suits: LA, Loot, Ted, Happy’s Place y la reputada Hacks, que acaba de ganar el Globo de Oro a Mejor Serie en la subcategoría Comedia. Además, las grabaciones de varios shows televisivos, incluyendo el del late night del comediante Jimmy Kimmel, fueron pausadas.