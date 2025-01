Este jueves, durante la cuarta audiencia del juicio por la muerte de cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, las madres de las víctimas compartieron testimonios que reflejan las difíciles experiencias vividas. Damaris Bustamante, madre de Benjamín, quien falleció en abril de 2022, dio un desgarrador relato en el que denunció violencia obstétrica y malos tratos por parte del personal médico.

Damaris relató los momentos previos al nacimiento de su hijo, donde afirmó haber sido sometida a un trato inadecuado. Según su versión, no se le permitió contar con la compañía de su madre durante las contracciones, y, en medio de un dolor extremo, se le exigieron trámites administrativos. Entre lágrimas, la madre denunció que Brenda Agüero, la enfermera principal acusada en el caso, la maltrató verbalmente, diciéndole que, si su bebé moría, sería su responsabilidad.

Irregularidades en el parto y el posterior deterioro de Benjamín

Damaris también detalló irregularidades tras el parto. Aunque la intervención médica no tuvo complicaciones graves, el comportamiento del personal generó dudas. Según su relato, Brenda Agüero se acercó a su hijo, quien estaba sobre una mesa de control, y poco después Benjamín sufrió un paro cardíaco. Damaris aseguró que no recibió explicaciones sobre las razones de este deterioro. Aunque en su momento se negó a una autopsia, hoy exige respuestas y justicia.

Damaris denunció haber recibido violencia obstétrica. (Foto: Captura de video)

Visiblemente conmocionada, recordó a su hijo Benjamín como "lo más hermoso y suave" que había tocado en su vida. A pesar de los intentos del equipo médico por tranquilizarla, el desenlace fue trágico. "Me dijeron que confiara en Dios, pero nunca me explicaron qué ocurrió con mi hijo", expresó.

El impacto psicológico y la lucha por justicia

Damaris compartió cómo el duelo por la pérdida de Benjamín fue complicado por la exposición mediática y la falta de apoyo emocional. "El mundo se me vino abajo, no podía estar sola con mis pensamientos. Esto no debería haber ocurrido si alguien hubiera actuado antes", afirmó.

El juicio, que continuará el próximo lunes 13 de enero, busca esclarecer las responsabilidades en un caso que dejó profundas heridas en las familias afectadas. Las madres exigen justicia no solo por la muerte de sus hijos, sino también para evitar que tragedias similares se repitan.

