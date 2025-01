A simple vista, poco parecen tener en común el cantante y guitarrista estadounidense Jon Spencer y el grupo británico Tindersticks. Tal vez el rock, aunque el de Spencer es bastante más intenso (y bluesero) que el de la banda, que comulga con el indie pop lleno de arreglos y orquestaciones. Tal vez el origen, con proyectos anteriores, a mediados de los '80, que le dieron a uno y otros el kilometraje necesario de under para edificar sus carreras desde el llano. Y tal vez –o más bien definitivamente– la coincidencia de sendos shows en Buenos Aires anunciados para abril. Pero mientras el de Spencer será uno más en una larga saga de presentaciones en Argentina, el de la banda de Nottingham marcará su debut en el país.

Jon Spencer llegará el 1º de abril a Niceto Club, junto a Kendall Wind en bajo y Maky "Spider" Bowman en batería, para interpretar los hits de sus proyectos The Jon Spencer Blues Explosion, Pussy Galore, Heavy Trash o HITmakers. Con más de 25 discos publicados y giras por todo el mundo, Spencer es considerado uno de los grandes exponentes del rock, abarcando desde estilos de raíz como el country blues y el rockabilly hasta sus coqueteos con el noise industrial y el hip-hop.

El músico oriundo de New Hampshire ya tuvo varias visitas al país y, a los 60 años, es a la vez una prestigiosa referencia –especialmente sonora– para gran cantidad de músicos de todo el mundo, y un artista "de culto" que, no obstante, ha trabajado con todo tipo de cantantes y músicos, de Steve Albini, Beastie Boys o Beck a Eros Ramazzoti.

Por su parte, los Tindersticks tocarán el 12 de abril al Teatro Opera, con una formación de 3/5 partes de su original: el cantante y guitarrista Stuart Staples, el guitarrista Neil Fraser y el tecladista David Boutler estarán acompañados de Earl Harvin en batería y Dan McKinna en bajo. Su gira está centrada en la promoción de Soft Tissue, su 14º y más reciente disco, publicado en septiembre, que sigue la fórmula del grupo de crear atmósferas cargadas de detalles orquestales, con sofisticados arreglos de guitarra y la melodiosa voz de Staples al frente.

El grupo británico ha estado en una extraña etapa a lo largo de las últimas décadas, con una disolución que pareció definitiva en 2003 y el comienzo de la carrera solista de su cantante en 2005. No obstante, a partir de 2008 sus miembros empezaron a reencontrarse y desde entonces, con diversas formaciones, han redondeado otros nueve álbumes, de The Hungry Saw al flamante Soft Tissue.

Tal vez la mayor coincidencia, después de todo, sea que ambos conciertos se inscriben en una misma tendencia: el boom de los recitales de artistas otrora considerados "de nicho", que con la exposición que ofrecen las plataformas de música online y la sostenida creación de música nueva en los casos de Jon Spencer y Tindersticks, generan alta demanda de recitales de todo tipo. Salud por eso.