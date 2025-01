Jorge Aliaga, miembro del Consejo Directivo de la Universidad de Hurlingham, aseguró que "en el fondo, hay una idea de que el Estado nacional no tendría que meterse con el tema Educación".

Luego de las declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien en su cuenta oficial de X afirmó que en las universidades nacionales “tienen hoy más empleados que la administración pública nacional”, tratando de dar una idea de “sobrepoblación”, Aliaga sostuvo “el Gobierno sabe que con el comienzo de clases, vuelve el reclamo, por eso comienzan a desprestigiar”.

“Lo que vivimos el 2024 fue una pelea permanente con avances y retrocesos. Cuando comenzó el año, con el presupuesto 2023 prorrogado, las universidades en febrero dijeron que no podían pagar la luz. Después, en marzo, el Gobierno trató de parar la marcha que se estaba armando dando un 70% de aumento con respecto al presupuesto 2023 y las universidades dijeron que no alcanza. Terminaron ofreciendo un 140% y volvieron a decirles que no alcanzaba. La marcha se hizo y el Gobierno pasó de decir no hay ningún problema a dar un 270% en gastos de funcionamiento, un número que más o menos acomodaba la inflación de 2023”, recordó el exdecano.

“Después hubo una perdida del 30% de los salarios se trató el aumento en el Congreso, salió y el Gobierno lo vetó. Ese vetó se consolidó y esa perdida salarial sigue. Hay un 25% de perdida salarial con respecto a 2023”, agregó.



“En el fondo hay una idea de que el Estado nacional no tendría que meterse con el tema Educación. En los 90, la educación primaria y secundaria se transfirió a las provincias. Seguro que al Estado nacional le encantaría transferir también las universidades, lo cual sería un enorme problema porque generaría enormes diferencias de posibilidades de financiamiento entre las provincias”, advirtió.

“Tanto en la universidad como en la ciencia hay cosas que ellos llaman la batalla cultural que les molestan”, cerró.