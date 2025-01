Los incendios en el estado norteamericano de California ya se cobraron al menos 10 víctimas fatales y las condiciones climáticas amenazan con empeorar la situación. En la zona "hay evidencia clara de saqueos", tal cual lo dijo Joe Biden, y se ordenó un toque de queda para prevenir los robos, priorizando la seguridad de los habitantes.

Uno de los fallecidos es Victor Shaw de 66 años. Su hermana contó que él no había seguido las órdenes de evacuación correspondientes a la región de Altadena: "cuando volví a entrar y grité su nombre no me respondió y me tuve que ir porque las lumbres eran muy grandes y volaban como una tormenta de fuego". Un amigo de la familia, Al Tanner, encontró el cuerpo al frente de su casa, con una manguera entre manos.

Los servicios forenses de Los Ángeles anunciaron que la cantidad de fallecidos había subido a 10 personas, aunque la mayoría aun no ha sido identificada. El operativo de extinción incluyó helicópteros que pudieron despegar gracias al parate de fuertes vientos que vienen azotando a la región y dificulta las tareas de extinción. Los recursos locales están extralimitados. Algunos hidrantes se quedaron sin agua durante el intento de extinción y los bomberos deben recibir aportes logísticos de los estados cercanos.

El dispositivo de seguridad conformado por los soldados de la Guardia Nacional para evitar los saqueos denunciados e imponer un toque de queda, ya comenzó a movilizarse hacia el territorio en cuestión.

Ni el incendio del barrio de Altadena ni el que atacó a las lujosas casas de los millonarios y las estrellas de Hollywood entre Malibú y Santa Mónica, pudieron ser detenidos. Según el presidente saliente, Joe Biden, "estos son los incendios más devastadores de la historia de California".

Donald Trump responsabilizó al gobernador del estado de California, Gavin Newsom, y sin presentar pruebas, lo acusó de "incompetencia" en la gestión de los incendios por malgastar el agua en medio de la sequía.

Ya son 180.000 los habitantes afectados en la zona por órdenes de evacuación. Mientras tanto, los fuertes vientos y la extrema sequía que transita este territorio complejizan aún más la situación y la tarea de los bomberos. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, quien señaló que "los vientos siguen siendo de proporciones históricas. Esto no tiene absolutamente ningún precedente".

Los servicios meteorológicos anunciaron que podría continuar el "desarrollo significativo de incendios", así sean las llamas actuales u otras nuevas. El jueves comenzó otro incendio en la zona de Calabasas en el enclave Hidden Hills, avivada por los vientos: los bomberos actuaron rápido para retardarlo, sin éxito. Las llamas avanzan a gran velocidad: hay rachas de hasta los 160 km/h. De esta forma se destruyeron 2000 casas y se preveé que se lamentarán más víctimas fatales. Las pérdidas económicas podrían alcanzar los 150 millones de dólares.

Respecto a la zona de Hollywood, las noticias son mejores. La cuna de la industria cinematográfica estuvo amenazada por el fuego, pero este ya fue controlado por los bomberos y la orden de evacuación fue levantada.

Ola de saqueos

Los saqueos en la región incendiada, y por ende evacuada, comenzaron a generar otro tipo de preocupaciones y ya hay más de 20 personas detenidas por este motivo. El sheriff de Los Ángeles, Robert Luna, calificó a este hecho como "inaceptable". Por este motivo ya se acercaron a dicho territorio 400 miembros de la Guardia Nacional. El gobernador Newsom destacó este accionar ya que "estamos poniendo todo a nuestra disposición para proteger a las comunidades en los próximos días".

Para hacerle frente a los saqueos, los vecinos de Altadena crearon patrullas para protegerse. En Santa Mónica había toque de queda. El mismo Robert Luna comunicó el toque de queda general para la región desde este viernes. Luna aclaró al respecto: "lo estamos haciendo para proteger las estructuras, las casas que la gente ha abandonado porque les hemos ordenado que se vayan".

En total son cinco los focos de incendio registrados en la zona. Entre todos ya han arrasado con más de 14.160 hectáreas en Los Ángeles. El mayor de ellos destruyó más de 8000 hectáreas del barrio exclusivo Pacific Palisades, aunque los bomberos comienzan a controlar al menos ese foco ígneo.

El fuego que seguía sin control era el de Altadena con más de 5000 hectáreas quemadas y amenazas a infraestructuras clave. El último incendio que había tomado lugar fue el de Calabasas. La imagen de la región en su totalidad es tan impactante que el mismo Joe Biden afirmó: "me recordó más a un escenario de guerra, donde había ciertos objetivos que eran bombardeados".

Karen Astoor, una asistente jurídica de 36 años y residente de Altadena, señaló que "la imagen ahora es de muerte y destrucción". Hester Callul, quien huyó de su hogar en Altadena hacia un refugio, se lamentó: "lo perdí todo. Mi casa se quemó". William González en Altadena afirmó que "las llamas han consumido todos nuestros sueños. Lo hemos perdido prácticamente todo".

Se quemaron las casas de los famosos

Los famosos también han sido víctimas del fuego en el Los Ángeles. En todos los casos afortunadamente lograron salir ilesos junto a sus familias, pero más de uno perdió su casa. Paris Hilton, por ejemplo, debió ver por televisión como su casa era arrasada por las llamas y mediante la red social Instagram declaró estar "con el corazón roto, sin palabras". Anthony Hopkins fue otro de los actores cuyo hogar quedó reducido a cenizas, aunque no se expresó al respecto.

Otros de los famosos que perdieron sus propiedades fueron Billy Cristal, Eugene Levy, John Goodman, Jennifer Grey, Cary Elwes, Miles Teller, James Wood y Adam Brody junto a su pareja Leighton Meester.

Mark Hamill, por otro lado, también se vio afectado y debió evacuar la zona. El actor de La Guerra de las Galaxias notificó su escape por Instagram, junto con su esposa y su perro, pero aún se desconocen los daños que puede haber sufrido su casa.

Quizás el caso más destacable sea el de Jamie Lee Curtis. La actriz de la terrorífica saga de Halloween, Entre navajas y secretos (Knives Out, 2019) y Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything Everywhere All at Once, 2022) entre otras, debió evacuar aunque afortunadamente su hogar está a salvo, algo que informó por su cuenta de Instagram. Sin embargo, al ver que "tantos otros" perdieron su casa ya anunció que donará un millón de dólares a las víctimas cuyos hogares hayan sido dañados, cuando no arrasados, por los 5 incendios que azotan al lugar. Todo un ejemplo de solidaridad frente a los peores momentos.

También hubo un argentino que perdió su casa en Malibú. Se trata del ex fiscal Luis Moreo Ocampo, reconocido por su rol en el histórico Juicio a las Juntas Militares por el último golpe de Estado, en 1985. "Era mi lugar, y ahora desapareció, pero es algo material", expresó en redes sociales. También agradeció a quienes le brindaron apoyo y se preocuparon por él y le restó importancia comparándolo a lo que sucede en Gaza o en Ucrania, sobre lo que dijo "eso sí que es drama".

Un dron que sobrevolaba sin autorización las ruinas de un barrio de Los Ángeles arrasado por las llamas dejó un agujero "del tamaño de un puño" al chocar con un avión de extinción de incendios, dijo el jefe de bomberos del condado el viernes. El Super Scooper, una herramienta fundamental en la batalla contra los devastadores incendios, quedó inmovilizado en tierra después de la colisión y no volverá a volar hasta el lunes, dijo a los periodistas el jefe de bomberos del condado de Los Ángeles, Anthony Marrone.