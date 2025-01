El presidente del Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta, Alejandro Ruidrejo, y la directora de la carrera de Comunicación de esta Universidad, María Chachagua, señalaron que la resolución 10/2025 del gobierno nacional afectará sobre todo al campo de las ciencias sociales y las humanidades.

La Red de Carreras de Comunicación y Periodismo (REDCOM) y la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS) repudiaron la decisión del gobierno de Javier Milei de priorizar el financiamiento de aquellos programas de investigación relacionados con las áreas de agroindustria, energía y minería, economía del conocimiento y la innovación, y salud. La tarea de revisar los convenios fue encomendada a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnologías. Estos ajustes se aplicarán con la excusa de "equilibrar las cuentas públicas".

Alejandro Ruidrejo, quien es doctor en Filosofía y docente universitario, dijo a Salta/12 que esta resolución "implícitamente desfinancia también investigaciones vinculadas a temáticas de ciencias sociales, humanidades, medioambiente", que "en cierta medida disputan la racionalidad del gobierno de talante anarcocapitalista".

"Creo que la resolución expresa formalmente el sentido de una concepción del gobierno del campo científico tecnológico que enraiza en el libertarianismo, y que en la práctica viene desplegándose de diversas formas en el efectivo desfinanciamiento de lo que se había concebido como una política de Estado en los últimos años", manifestó Ruidrejo.

En el mismo sentido, la doctora en Comunicación, docente y directora de esta carrera en la UNSa, María Chachagua, dijo que "siempre ha estado en discusión el valor que tienen las ciencias sociales en general y cómo eso implica o afecta a la investigación. Lo que se genera con esta resolución que acaba de emitir el gobierno (el jueves) es que justamente plantea cómo se priorizan ciertas áreas".

"La resolución señala que va a haber el cierre de algunos programas en específico, sí da cuenta de una medida que va a ir avanzando en relación a qué es lo que se quiere entender como investigación", sostuvo Chachagua.

En 2024 el gobierno nacional ya implementó recortes que afectaron sobre todo al Conicet. Chachagua recalcó que "se redujo a la mitad la cantidad de becarios". Desde su punto de vista, las medidas eran más generales pero con esta resolución, con la "eliminación de los programas puntualmente, se empieza como a especificar más esa forma de entender de entender la investigación, dándole cierta prioridad a la agroindustria, a la energía, a la minería, que son los ejes hacia donde uno puede investigar".

"El campo de las ciencias sociales es un paraguas mucho más grande. Nosotros estudiamos e investigamos la realidad social y sobre todo desde una perspectiva crítica", dijo Chachagua. Consideró que para avanzar hacia un sistema científico, tecnológico, "que sirva, para que una sociedad sea justa, sea equitativa", se tiene que incluir a las ciencias sociales.

"Yo reconozco que hoy los temas de interés sean la agroindustria, que también lo sea, la minería, la energía, la economía del conocimiento, por supuesto que sí, nadie discute eso, pero no nos parece que se excluya a las ciencias sociales cuando también es un campo que tiene que estar y que puede tranquilamente trabajar de manera multidisciplinar con estas otras ciencias, para pensar investigaciones que sean más concretas, que puedan acompañar, que puedan ser de utilidad para el desarrollo del país", manifestó Chachagua.

Ante los impactos de la resolución sobre las investigaciones que se desarrollan en la UNSa, Ruidrejo dijo que en estos momentos "está pendiente la compra de dos grandes equipos de investigación que se financiarían con el programa Equipar Ciencia, que fueron seleccionados por el Consejo de Investigación dentro de medio centenar de equipos que son necesarios para mejorar la investigación en nuestra Universidad". Explicó que la adquisición de ese equipamiento se demoró porque se tiene que importar en dólares y cuando les acreditaron el dinero, el monto quedó desfasado por las fluctuaciones del valor de la moneda, en el contexto de la transición de gobierno "Esto quedará ahora bajo las consideraciones de Nación", señaló.

Ruidrejo señaló que con aprobación en 2021 de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación "se había constituido la política de Estado de incremento en la inversión en el sistema de ciencia y técnica nacional que proyectaba llegar al 1% del Producto Bruto Interno".

"En ese marco, el entonces Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, concretaba esa inversión a través de distintos programas, dos de los más importantes eran Equipar Ciencia y Construir Ciencia que mejoraban de modo muy importante la infraestructura y los equipamientos de investigación", recalcó. Desde que asumió el actual gobierno "esos programas que se ejecutaban mediante convenios con los organismos de investigación se suspendieron. La resolución 10/2025 viene a enmarcar normativamente ese desfinanciamiento", añadió.

Por otro lado, Chachagua dijo que a nivel nacional, se estima que habrá recortes en una serie de programas vinculados a juventudes y a la comunicación de la ciencia porque en "el Estado actual, lo entienden como un gasto público, como que es algo innecesario". En lo que respecta a la UNSa, dijo que hay un proyecto de investigación de antropología "tecno originaria" que también articulaba con uno de esos programas de Nación.

Ciencias sociales para políticas públicas

"La investigación en ciencias sociales es clave para la creación de políticas públicas efectivas porque proporciona una base sólida de datos y análisis sobre las necesidades, problemas y comportamientos de la sociedad. Por ejemplo, a través de estudios sobre desigualdad social se pueden crear políticas que promuevan la equidad y el acceso a oportunidades para todos los ciudadanos", enfatizó además Chachagua.

La Red de Carreras de Comunicación y Periodismo (REDCOM) y la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS) repudiaron la resolución del gobierno mediante un comunicado. Chachagua adhirió a este posicionamiento.

"Ya las universidades hemos sido avasalladas todo el año pasado y evidentemente el panorama no va a cambiar, y va a ir empeorando lamentablemente, también por eso salimos a repudiar. No nos quedamos en no decir nada, aunque no nos afecte directamente hoy a nosotros, sino que tratamos de decir, está pasando esto, esto sí va a tener sus consecuencias en un par de meses en las diferentes instancias que nosotros desde la academia venimos desarrollando", dijo directora de la carrera de Comunicación de la UNSa.

REDCOM y FADECCOS afirmaron que la decisión del gobierno "implica desfinanciar la investigación en las áreas de ciencias sociales y humanas, entre otras, claves para un desarrollo equitativo, para el abordaje de temáticas complejas como el cuidado del medio ambiente y para el diseño de políticas públicas". También advirtieron que "avasallan la autonomía universitaria, ya que el gobierno nacional, a través de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, se atribuye el poder de determinar cuáles deben ser las áreas y temáticas sobre las cuáles se debe investigar en el país".

Estas organizaciones invitaron "a la comunidad universitaria a seguir en estado de alerta y movilización frente nuevas medidas que además de atentar contra la esencia de la institución significan un avance contra las trayectorias profesionales de miles de trabajadores docentes investigadores que han construido una carrera investigando y aportando conocimiento en áreas que hoy pretenden ser borradas".

Hasta el momento no hubo pronunciamientos oficiales del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Ruidrejo consideró que hay mucha "incertidumbre" porque la resolución en sí "no define nada, sino que asigna atribuciones" a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnologías, para decidir qué programas financiará y cuáles quedarán sin financiamiento.