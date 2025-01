Varios ex gobernadores peronistas "sin tierra" vuelven al ruedo o intensifican su actividad política en busca de reconstruir fuerzas e intentar recuperar las provincias donde el PJ perdió el poder y la elección legislativa de este año sería el punto de partida: algunos de ellos podrían ser candidatos a ocupar bancas en el Congreso Nacional en distintos armados anti libertarios para enfrentar los recortes con los que el gobierno ultraderechista de Javier Milei profundizó la crisis económica y social en sus territorios. Con distintas estrategias que van desde la articulación a feroces internas partidarias, la lista incluye a Juan Manuel Urtubey (Salta), Jorge “Coqui” Capitanich (Chaco), Gustavo Bordet (Entre Ríos), José Luis Gioja (San Juan) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis).

Salta

El salteño Juan Manuel Urtubey es uno de los que hizo punta en su provincia. Dejó atrás la “avenida del medio” que intentó transitar para diferenciarse en ese momento de kirchneristas y macristas, y ahora busca la reconstrucción del peronismo provincial en un frente anti Milei con miras a 2027, pero en la que tampoco descarta intervenir como candidato este año.

Aunque no comulga con el kirchnerismo, considera que también debe ser parte de un nuevo proyecto del peronismo para enfrentar la aventura libertaria. Ya lo había hecho en el ballotage de 2023 cuando llamó a votar a Sergio Massa. “¿Qué país se imagina este Gobierno? Se anunciaron medidas que parecen ser para una Argentina donde: El jubilado es considerado un gasto. La brecha entre el interior y la capital se profundiza. Los ricos no pagan impuestos. La salud es un lujo. La educación es un privilegio”, publicó Urtubey en su cuenta de X en diciembre de 2024.

“Frente a la dolorosa situación que atraviesa nuestro país, condenando a millones de argentinos a la pobreza, coincidimos en la necesidad de hacer todos los esfuerzos por lograr una sociedad más justa y solidaria, en cada rincón de la Argentina”, agregó los primeros días de enero a su regreso de Roma tras un encuentro con el papa Francisco.

Salta renueva este año tres bancas de diputados y las tres que la provincia tiene en el Senado. Urtubey podría encabezar la boleta del oficialismo provincial a la Cámara alta, aunque lo deberá resolver con el gobernador Gustavo Sáenz con quien tiene contacto permanente. Por ahora Sáenz está más abocado a consolidar la alianza provincial, que dirimirá la elección local separada de la nacional.

Chaco

Jorge “Coqui” Capitanich sigue al frente del PJ chaqueño y no dejó de recorrer la provincia luego de perder la gobernación con el radical Leandro Zdero, en medio de la conmoción que produjo el femicidio de Cecilia Strzyzowski, que llevó a la cárcel al dirigente social Emerenciano Sena, su mujer y su hijo, que formaban parte del entramado electoral del peronismo.

Capitanich había apostado a un recambio generacional en el peronismo provincial y sigue siendo su apuesta a nivel nacional para ganar en 2027. A pesar que asegura que debe meditar la decisión de una posible candidatura este año, “El Coqui” aparece en el radar del peronismo chaqueño y nacional para esta elección legislativa, donde la provincia también renueva sus tres senadores nacionales.

San Juan

Luego de una feroz interna que los enfrentó y que terminó en la derrota del peronismo en la provincia, los ex gobernadores José Luis Gioja y Sergio Uñac, volvieron a juntarse para ser parte de la conducción nacional del PJ que encabeza Cristina Kirchner. Ahora ambos coinciden en la necesidad de forjar una alianza electoral en San Juan, con el eje en el PJ pero sin fisuras para enfrentar este año al mileismo en la provincia, con miras a 2027 en su territorio y en la nación.

Gioja volvió a recorrer la provincia luego que terminó su mandato de diputado en diciembre de 2023 y no pocos lo señalan como el hombre que debe encabezar la boleta para la Cámara baja donde el PJ pone en juego dos de las tres bancas de diputados que elige la provincia. Aunque sus problemas de salud podrían ser un obstáculo: Gioja fue internado esta semana en Buenos Aires para controlar el marcapasos que le fue colocado en noviembre pasado.

Con mandato como senador hasta el 2029, Uñac propone como candidato a Cristian Andino, ex intendente de San Martín. La idea es llegar a un acuerdo sobre los nombres que integrarán las listas, con la certeza que ya no hay lugar para el desgaste en disputas internas.

Entre Ríos

El ex gobernador Gustavo Bordet también se involucró de lleno en el armado electoral del peronismo entrerriano. Con fuerte influencia en el PJ provincial, el nombre del actual diputado nacional (con mandato hasta 2027) suena para encabezar la nómina de candidatos a ocupar una banca en el Senado, que este año elegirán los entrerrianos. Si la Casa Rosada logra avanzar con la eliminación de las PASO nacionales –como intentaría en extraordinarias de enero y febrero--, se complicaría la interna del peronismo en Entre Ríos. Bordet cuenta con el respaldo de municipios importantes en manos del peronismo como Paraná y Concepción del Uruguay, pero también fue alcanzado colateralmente por el escándalo del expulsado senador Eduardo Kueider, que fue parte de su gobierno y del que estaba distanciado desde que rompió con el bloque peronista en el Senado.

A la lista de posibles candidatos se suman los nombres del ex intendente de Paraná y ex candidato a la gobernación Adán Bahl; el ex titular de la Aduana Guillermo Michel, de estrecho vínculo con Sergio Massa; más los referentes locales de La Cámpora, como Stefanía Cora que completará el mandato de Kueider. No está descartado que haya una interna del peronismo entrerriano, aunque muchos apuestan a llegar a un acuerdo por las candidaturas para que no prosperen enfrentamientos que disminuyan sus chances electorales. Especialmente si deberán competir en el territorio con una alianza entre el PRO y LLA, que el gobernador macrista Rogelio Frigerio alienta en forma incondicional.

San Luis

Por fuera de la estructura de Unión por la Patria, el ex gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá también está dispuesto a jugar en su provincia. A principios de diciembre pasado asumió la presidencia del PJ de San Luis --donde fue proclamado sin competencia interna en las elecciones de noviembre— y lanzó su propuesta: “tenemos que volver mejores”.

“Se pueden predicar nuestras realizaciones, nuestra historia y lo que le pasa a cada hombre de nuestra patria, provincia y ciudad. Están pasando cosas y hay que decirlas”, afirmó allí “El Alberto” a sus seguidores reivindicando su tradición peronista y agregó: “Tenemos que volver mejores y con mucha generosidad y amor por nuestro pueblo”.

Alberto Rodríguez Saá busca ordenar su tropa para reponerse de la derrota frente al filomacrista Claudio Poggi, que terminó con los extensos años de los hermanos Saá al frente de la provincia. Su primer paso en ese camino será encabezar la lista a diputados nacionales del peronismo en la provincia y volver a medir fuerzas con sus adversarios.