Los dos espacios de derecha más importantes de la política argentina --La Libertad Avanza y el PRO-- se disputan de manera encarnizada un mismo electorado. Durante los últimos meses, sus discusiones fueron escalando, subiendo el tono. Por un lado, las rispideces se ven a cielo abierto tanto en las redes sociales como en los actos públicos, con mensajes que se mandan de una tribu a la otra. Por el otro, se lanzan por lo bajo operaciones non sanctas, una práctica en la que desde ambos campamentos son avezados. La semana pasada, mientras los misiles iban de un lado al otro, Milei intentó aparecer como conciliador y planteó que podían armar un frente electoral en todo el país. Macri, arrebatado, propuso organizar una mesa de diálogo para debatir el rumbo de la gestión y hasta dio nombres. Desde el oficialismo dejaron esperando al expresidente y nunca ofrecieron una respuesta formal. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió este fin de semana a mostrarse componedor: "Me imagino que podemos llegar a un acuerdo en todo", dijo sin dar demasiadas precisiones.

Lejos de los micrófonos, en la cúpula libertaria aseguran que el PRO no tiene peso ni votos --y que con el correr de los meses tendrá menos--. Sostienen que de ninguna manera aceptarán un cogobierno, ni que los apuren con los tiempos, como intentó el expresidente por Twitter la semana pasada. En la Casa Rosada tienen claro que su objetivo es "destruir a Mauricio Macri". Y, si es posible, también humillarlo. Algo de eso lograron cuando recibieron la propuesta de inaugurar una "mesa de diálogo" con dirigentes del PRO y los ignoraron abiertamente. Cerca de Milei adelantaron a este diario que ellos van a manejar los tiempos y que vivieron con regocijo lo que ellos consideraron la "rendición" a sus pies del líder del PRO.

Las últimas semanas fueron de operaciones cruzadas. Desde Casa Rosada decían que fue Macri quién instaló la información que se conoció sobre el titular de la DGI, Andrés Vázquez, quien promovió a su esposa María Eugenia Fanelli como jefa de una dirección regional con un ingreso bruto que estaría entre los 7 y 8 millones de pesos. Desde el PRO, en tanto, acusaban al asesor Santiago Caputo de filtrar una supuesta lista que la AFIP había confeccionado en 2016 para "beneficiar a empresarios kirchneristas".

Para hacer un impasse en la guerrra de operaciones cruzadas, el Presidente salió en la semana a recordar que en su gabinete tiene dirigentes del PRO como Patricia Bullrich, Federico Sturzzenegger y Luis "Toto" Caputo, entre otros. Aseguró que, si fuera por él, en las elecciones de este año iría junto al partido amarillo para "arrasar con el kirchnerismo". Como ninguno de los dos dirigentes --ni Milei ni Macri-- quiere pagar los costos políticos de una ruptura que pueda beneficiar al peronismo, Macri organizó una reunión virtual desde su retiro vacacional en un country patagónico con los dirigentes más importantes de su partido y, al día siguiente, publicó el tweet en el que propuso una mesa encabezada por el titular de la bancada PRO en Diputados, Cristian Ritondo, las diputadas Ana Clara Romero y Silvia Lospennato, el exministro de Economía durante su gobierno, Hernán Lacunza, y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez.

Desde Casa Rosada salieron rápido a decir off the record que no tienen nada que hablar con Lacunza porque, en caso de que esa mesa se concrete más cerca de las elecciones --dicen que podría llegar a ser en mayo-- no será para hablar de agenda de gobierno sino de cuestiones electorales. Con maldad, recordaban que fue él quien reincorporó el "cepo" cambiario y defaulteó la deuda en pesos.

Este sábado el exministro macrista salió a responder. Dijo que para él el diálogo "debe centrarse en cuestiones estructurales que permitan proyectar un modelo de país a futuro”, y que "ir por un acuerdo electoral sería poner los caballos delante del carro″. Dijo que ellos quieren participar en reformas "relacionadas con los sistemas tributario, laboral y previsional, así como las negociaciones internacionales, que no han avanzado durante el primer año de gestión del actual gobierno”. Por último, disparó amenazante: “no siempre va a poder gobernar con el 50% de aprobación. Tienen que pensar qué va a hacer cuando tengan el 30%”, además de recordar que tienen muy pocos diputados y senadores y necesitan al PRO.

El tono del partido amarillo, sin embargo, no pareciera hacer mella en Karina Milei y Santiago Caputo. Ambos desestiman al PRO, creen que los votos que solían ser de Macri ahora son propios y no tienen ninguna intención de negociar como si fueran pares. En el entorno del mandatario, además, se quejan: "Nos exigen que hagamos cosas que ellos no hicieron durante sus cuatro años de mandato".

Desde lo legislativo, en la Casa Rosada saben que necesitan los votos del PRO. De hecho, este viernes se conoció el listado de los temas para sesiones extraordinarias que envió, finalmente, el Ejecutivo al Congreso de la Nación. LLA quiere eliminar las PASO y necesitará el acompañamiento de la bancada que lidera Ritondo, por eso tuvo que incluir un nuevo proyecto de Ficha Limpia. El PRO, con Lospennato a la cabeza, venía trabajando para aprobar esa norma, con el objetivo de proscribir a CFK y, cuando el bloque "libertario" no bajó al recinto para votarlo, acusaron al oficialismo de "defender corruptos" y de "tener un pacto de impunidad con el kirchnerismo". "Menos mal que teníamos un pacto de impunidad... ahí tienen el proyecto de ficha limpia", decían cerca del mandatario una vez que se publicó el decreto con la lista de temas para que traten los legisladores en extraordinarias. Lo mismo dijo Francos, aunque con otras palabras.

Macri y Milei, más allá de los encontronazos que se suceden entre quienes los rodean, venían sosteniendo el vínculo personal mediante cenas que hacían en la Quinta de Olivos. Se reunían a comer milanesas. Durante el primer año de gestión se encontraron cerca de seis veces y, según cuentan cerca de Milei, en todas Macri hizo la lista de pedidos: está en contra de que juez Ariel Lijo sea miembro de la Corte; se quiere quedar con la concesión de la hidrovía; también con la secretaría de Transporte y con Vialidad, con la Aduana, con la Afip y hasta con la concesión de la represa de Yacyretá. En algún momento también pidió la presidencia de la Cámara de Diputados.

Por ahora, desde Balcarce 50 dicen que se resisten a entregar cargos y cajas a Macri e insisten con que "no van a pagar a nadie nada más de lo que vale". "Tal como hizo Néstor con Duhalde, ahora Milei tiene que terminar Macri", comparan desde los despachos oficialistas como si, al menos en eso, ambos presidentes tuvieran algo que ver.