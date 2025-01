Avanza la ley 6453, del Seguro provincial de Salud (SEPROSA), que en los hechos privatiza la salud pública en Jujuy. Se conoció que el texto sancionado tiene modificaciones respecto del proyecto original.

La norma, que impone que las personas que no cuentan con obra social u otra forma de cobertura de salud deben abonar mensualmente un seguro, fue sancionada con gran celeridad el 18 de diciembre pasado, y el jueves último venció el plazo de diez días en el que podía ser vetada por el gobernador Carlos Sadir, que eligió el silencio. De esta manera la ley está tácitamente promulgada y en los próximos diez días será publicada en el Boletín Oficial para su reglamentación, para lo cual el Ejecutivo tendrá otro plazo de 180 días.

El seguro de salud es rechazado por sectores sociales, gremiales y políticos, y organismos de derechos humanos por entender que limitará el acceso a la salud pública gratuita. También se cuestiona su tratamiento expreso en la Legislatura y la falta de información y consulta en este proceso. En tiempos de retroceso de derechos en el país, se advierte que la ley 6453 podría replicarse a escala nacional.

En este contexto el ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, adelantó que la implementación del seguro de salud será “en forma escalonada, proporcional a los ingresos, empezando por los que más tienen". También dijo que "Se evaluará el acceso opcional u obligatorio" y "Se convocará en la reglamentación a especialistas en materia de seguros y a entidades actoras del sistema”. Se estima que el seguro comenzará a aplicarse en marzo o abril.

El Foro Provincial en Defensa de la Salud Pública, constituido para resistir la limitación en el acceso a la salud, reunió más de 1500 firmas de adhesión a la solicitada “No a la privatización de la salud pública en Jujuy”.

En respuesta, el ministro subió un video en sus redes y en las del Ministerio, desmintiendo el desmantelamiento del servicio público de salud. "Hay gente que desinforma a la población diciendo cosas que no son ciertas. Entre ellas, la privatización del servicio de salud, no hay un solo privado en el sistema público de salud”, sostuvo.

Cambios en el texto final

“Están diciendo que (con) el SEPROSA, todo el mundo tendría que pagar a partir de que gane 530 mil pesos, dos salarios vital y móvil”, pero "en ninguna parte de la ley dice los dos salarios”, señaló el ministro en el video.

El texto final de la ley 6453 no menciona los dos salarios, que sí preveía el proyecto original. En su artículo 3 el proyecto expresaba: "quedarán exceptuados del pago del Seguro Provincial de Salud, aquellos que acrediten no tener recursos suficientes para el pago del mismo o bien, ingresos que no superen el mínimo establecido en (2) dos Salarios Mínimo Vital y Móvil al momento de tramitar el certificado de eximición”. En el texto final ese artículo quedó así: "quedarán exceptuados del pago del Seguro Provincial de Salud, aquellos que acrediten no encontrarse en condiciones económicas de adquirirlo, para lo cual la Autoridad de Aplicación establecerá un procedimiento de eximición de pago”.

Las modificaciones en la redacción de los 19 artículos respecto al proyecto inicial del oficialismo, son varias. El proyecto establecía la obligatoriedad del SEPROSA, pero el texto sancionado habla también de voluntariedad. En otro artículo incluye como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud de la provincia, en lugar del Instituto de Seguros de Jujuy.

“Ni han leído la ley”, recriminó Bouhid a quienes la critican. Recordó los recortes presupuestarios de la Nación y dijo: “la provincia se hace cargo” y “defiende el sistema público de salud". Insistió en que el SEPROSA se basa "en la solidaridad para que quienes pueden pagar, permitan que los que no pueden pagar continúen con la totalidad de prestaciones que reciben en el momento actual”.

La ley 6453 tuvo un tratamiento de gran velocidad. El 10 de diciembre el oficialismo envió la iniciativa a la Legislatura con solo 16 firmas de un bloque de 31 bancas. Tomó estado parlamentario el 11 de diciembre, hubo dos dictámenes, de las comisiones de Salud y de Legislación General, del 16 de diciembre. El domingo 15 la Comisión de Salud había suspendido la reunión del lunes de esa Comisión y, sin embargo, hubo dictamen, aunque no tiene la firma de su presidente, Omar Gutiérrez.

El proyecto pasó al recinto el 18 de diciembre, donde fue aprobado con el rechazo de la izquierda y de algunos diputados del justicialismo.

En la solicitada de rechazo a esta ley, el Foro de Defensa de la Salud Pública detalló las deficiencias del servicio de salud en Jujuy, también recordó el plan estratégico de salud diseñado por el ministro Gustavo Bouhid, que comenzó a implementar en 2017, durante la gestión del ahora ex gobernador Gerardo Morales y avanzó con la complicidad de la oposición.

El medio gráfico del diputado provincial Rubén Rivarola (PJ), quien acompañó la aprobación de la ley, se negó a publicar esta solicitada. “Los motivos que nos dieron era que los abogados del diario habían recomendado no publicar, ya que la publicación podía tener consecuencias legales para el diario”, comentó Nicolás Fernández, secretario general de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública de Jujuy (APUAP).

"Una transferencia de recursos al sector privado"

En el segundo encuentro del Foro se sumaron profesionales de la salud de otras localidades expresando preocupación. Contaron que en los hospitales avanzan con el cobro a personas extranjeras. Además, relataron que hubo volanteadas en hospitales y en general hay desconocimiento sobre el SEPROSA.

Entre varias expresiones, el médico Ignacio Bereciartua hizo hincapié en el cobro a extranjeros y la avanzada del seguro. “Son dos peleas que hay que dar en su conjunto, por ello estamos en este Foro, en alerta, pendientes para defender la salud pública”, dijo.

También señaló que "el sistema de salud pública tiene muchas deudas con la comunidad, pero no hay que caer en la trampa de que privatizando o generando un cobro va a mejorar la calidad porque claramente es una transferencia de recursos al sector privado. Es cierto que tenemos que mejorar el sistema de salud público, pero con más inversión, mejores salarios, más presupuesto y prestaciones para la población jujeña”, afirmó.

La semana pasada hubo un abrazo simbólico al Hospital “Dr Salvador Mazza", en Tilcara, para rechazar el SEPROSA e informar a la población, también se reunieron firmas que fueron entregadas en Casa de Gobierno. El viernes hubo una acción del Foro en la peatonal de San Salvador. Se prevé que se realizarán acciones en los 23 hospitales públicos de la provincia y en Centros de Atención Primaria de la Salud.