Desde Barcelona

UNO "Aquellos que crean en la telequinesis que levanten mi mano", bromeaba Kurt Vonnegut en alguna de sus conferencias. Y lo cierto es que Rodríguez no supo de qué se trataba el asunto en cuestión hasta que, hace algo así como medio siglo, leyó la primera novela de un joven escritor.

La novela se llamaba Carrie y el escritor era y es Stephen King.

DOS Y, claro, por 1975 el mundo andaba bastante sobrenatural. Estaba Uri Geller doblando cucharas. Y eso del Triángulo de las Bermudas. Y lo de los dioses extraterrestres y aztecas recordando el futuro. Y acaso lo más alucinante de todo: la segunda parte de El Padrino --reciente cincuentenaria también-- era incluso mejor que la primera. Y Rodríguez no es que creyera en esa cosas pero, ah, que ganas tenía de que fueran verdad. Que las continuaciones fuesen formidables y que las secuelas de los múltiples problemas del mundo se curaran con efectos especiales y fantásticos. Y por entonces, claro, Rodríguez estaba en esa suerte de Vietnam (guerra que daba sus últimos coletazos y morterazos) en el que todo era bastante The Horror... The Horror... Y un día, en una de esas librerías que también vendían libros en inglés, Rodríguez leyó Carrie en una portada que lucía demasiado parecida a esas novelitas con adolescentes problemáticas o mujeres devoradoras de pastillas à la Jacqueline Sussan o hembras voladoras by Erica Jong (ahora, en perspectiva, estaba claro que los editores en Doubleday no sabían muy bien como posiciones/vender un libro dentro de un género que aún no había explotado porque ese mismo libro sería, en buena parte, responsable del boom moderno de la literatura de terror). Portada en la que, bajo el nombre/título, se leía: "la novela de una chica con un poder que da miedo". Y como por entonces a Rodríguez las chicas le daban miedo, mucho miedo, decidió que ese era el libro que tenía que leer. Y lo leyó.

Y lo que encontró allí adentro fue a una chica muy (con)movedora.

TRES Días atrás Rodríguez se cruzó con la edición midi-secular y conmemorativa de Carrie y se dijo: voy a volver a leerla. Y empezó con un poco de culpa porque, bueno, aún no leyó Sister Carrie de Theodore Dreiser y tiene tantos otros hitos pendientes... Pero, bueno, era clásicos universales y Rodríguez no puede sino sentir a Carrie como clásico privado, como parte importante de su bioteca en la que, con los años, King fue ganando estantes.

Y, sí, la carrera ya larga y sin pausa de Stephen King comenzó, a sus veintiséis años, con un Big Bang-Crash-Crack-Boom-Kapow: Carrie. Medio siglo sin que su protagonista haya dejado de ser, desde su nacimiento, una de las adolescentes más arquetípicas y paradigmáticas de las letras norteamericanas primero. Y, casi enseguida (con una ayudita de la excelente adaptación cinematográfica de Brian de Palma con Sissy Spacek estrenada en 1976 y la propia constancia y maestría en el género del propio King), consagrarse como auténtico ícono planetario.

Es decir: la triste tragedia de esta chica hizo de su por entonces empobrecido creador alguien muy feliz poniéndolo en el camino del best-sellerato millonario desde entonces ininterrumpido y, posteriormente, por fin admitido y bienvenido como gran novelista americano.

No es exagerado decir que en términos de influencia y permanencia dentro del atemporal imaginario juvenil y más o menos disfuncional, Carrie White está a la altura del Holden Caulfield de J. D. Salinger en El guardián entre el centeno. Sólo que Holden apenas desea acabar con todos los falsos que lo rodean y atormentan con su hipocresía; mientras que Carrie --algo así como La verduga en el gimnasio-- arrasa con todo y todos en ese pueblo chico, infierno grande que le ha hecho la vida imposible. Carrie that weight, sí (parafraseando a los Beatles), hasta que esta chica se cansa de que la reduzcan y se crece de manera incontenible sabiendo que la consecuencia será su propia muerte. Pero quién le quita el placer y lo bailado en la estudiantil noche de promoción reventando en una de las más grandes venganzas a este lado de Edmond "Montecristo" Dantès.

CUATRO Y esta edición que conmemora su medio siglo (potenciada por portada flamígera y un prólogo reflexivo de Margaret Atwood y un prefacio explicativo del propio King evocando el origen del asunto y como su esposa, al igual que la de Vladimir Nabokov con el manuscrito de otra chica complicada, Lolita, lo salvó de la incineración) más que amerita relectura, se convence Rodríguez. De acuerdo: en más de un sitio se nota el paso del tiempo (a un lector novato le extrañará la ausencia de teléfonos móviles y, por suerte para Carrie, redes sociales). Pero aun así --muy superior a la muy deslucida y como en piloto automático Si te gusta la oscuridad, reciente recopilación de casi inertes ficciones breves de King-- se impone con creces su condición, aquí y ahora, de casi embrujado cuento de hadas clásico y atemporal. Y resulta especial y retrospectivamente interesante, también, redescubrir cómo en Carrie King inaugura su Método y Marca Registrada: eso de tomar miedos muy reales y próximos y compartidos por la sociedad para llevarlos al terreno del terror y de lo sobrenatural.

CINCO La trama (ya conocida por todos; también celebrada por colegas de King, y allí está la reciente antología Carrie's Legacy donde se le rinde homenaje) en la que una pobre y menstrual y telequinética Cenicienta se consagra a la vez que se inmola como la más empoderada de las heroínas. Pero atención: lo es en un paisaje donde las villanas son mujeres (tanto a sus compañeritas y maestras como su fanatizada y demencial y bíblica madre), mientras los hombres son poco más que dóciles y manipulables herramientas. Mujer no contra mujer sino contra mujeres.

Se admira también su formato à la Dos Passos (su Manhattan Transfer, que Rodríguez tampoco leyó, cumple un siglo este '25) con cartas, recortes de periódicos, inserts bibliográficos/futuros sobre el caso y la maestría de King para captar algo a lo que volvería tantas veces: el modo de comportarse (mal o bien) de los jóvenes (en tiempos en los que abundaron los terrores con menores de edad como El bebé de Rosemary, El otro, El exorcista, La profecía, Audrey Rose...).

Carrie fue también el estallido de largada de una gran racha del King Stephen a la que siguieron la vampírica El misterio de 'Salem's Lot, la fantasmal El resplandor, la epidémica La danza de la muerte/Apocalipsis, la clarividente La zona muerta, más los excelentes relatos de El umbral de la noche y un par de rabiosas novelas bajo el alias de Richard Bachman a las que seguiría, acaso primer bajón, Ojos de fuego: con inflamable niña piroquinética como casi variación conspirativa-gubernamental de su debut. Y, al día de hoy, sí, Carrie continúa siendo uno de los libros más censurados en las bibliotecas de los institutos secundarios de los Estados Desunidos. Lo que es un incomprensible despropósito: porque, piensa Rodríguez, Carrie --con sus tampones y sangre de cerdo-- es muy didáctica en cuanto a cómo no hay que comportarse en aulas y patios y vestuarios. Un virtual y virtuoso manual que enseña con lujo de detalles que a todo bully le llega la hora de la expulsión (o más bien de la eyección) de la peor pero más que merecida manera posible. Porque cuando a Carrie se le acaba la paciencia, impone sus reglas, y dice no, bueno, sí, a no dudarlo, es NO. Y no cuesta --pero sí cuesta mucho el no hacerlo-- nada creer en ella. Y levantar la mano para estar de su parte.