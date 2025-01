Los pueblos originarios de la provincia tendrán su lista en las elecciones a convencionales constituyentes. Así lo confirmó Daniel Naporichi, responsable de la organización provincial Fuerza Ancestral Indígena (FAI) y miembro del Comité Organizativo y Cultural de los Pueblos Originarios de Rosario. El sector competirá dentro del espacio Confluencia Originaria con la intención de que la nueva Constitución santafesina amplifique los derechos de los pueblos originarios de Santa Fe. “Muchos candidatos de fuerzas políticas tradicionales no tienen ni idea de derechos constitucionales indígenas. Por eso nosotros vamos a dar la pelea”, explicó en diálogo con Rosario/12. “No podemos acallar nuestra voz ni ser furgón de cola de ningún partido tradicionalista”, añadió.

Por medio de un comunicado, el espacio adelantó sus intenciones de formar parte de las elecciones constituyentes de este año. En el escrito evaluaron que los pueblos originarios atraviesan “la peor crisis” en materia de derechos y garantías constitucionales “provocada por las decisiones del gobierno nacional”.

En ese marco, la decisión es poder sumar voces de los pueblos originarios a la reforma constitucional que pondrá en marcha la provincia y que en abril de este año deberá elegir a quienes formarán parte de esa convención. La intención del sector es implementar “una agenda política de reparación histórica” que abarque a todos los pueblos originarios de Santa Fe.

“Somos pueblos y naciones preexistentes a este Estado. Venimos de la lucha incansable que nos legaron nuestros antepasados y traemos la propuesta de la construcción de un nuevo paradigma de vida y de relación intercultural en el marco del diálogo y el respeto entre todas y todos, así como en la relación con el territorio y los bienes naturales. Consideramos que la verdadera democracia debe ser igualitaria, diversa y plural donde todos y todas seamos parte para lograr una convivencia de respeto, sin racismo discriminación ni mutacionismo histórico”, expresa el comunicado y agrega: “Estaremos depositando nuestra confianza en nuestros propios hermanos”.

La ley de necesidad de reforma aprobada a principios de diciembre pasado habilita la posibilidad de incorporar “medidas de acción positiva” en torno a los pueblos originarios. Para Naporichi, el objetivo es amplificar lo establecido en el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional donde se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, y se garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, entre otros aspectos. “Tenemos que darle volumen comunicacional, cultural y social a eso. Por eso es importante que tengamos participación en la constituyente”, sostuvo el dirigente.

Naporichi también reconoció que diversos referentes originarios de Santa Fe fueron recibiendo llamados en las últimas semanas por parte de distintos partidos que buscan sumarlos a sus filas, o bien interiorizarse sobre la situación que atraviesan. Sin embargo, la representación de los pueblos originarios de la provincia será con lista propia compitiendo dentro del partido Confluencia Originaria. El espacio tiene hoy como principales figuras a Amaro Zárate y a Rosana Esquivel, quien fue directora provincial de la Dirección de Comunidades de Pueblos Originarios, durante la gestión de Omar Perotti.

“Muchos candidatos de fuerzas políticas tradicionales no tienen ni idea de derechos constitucionales indígenas. Por eso nosotros vamos a dar la pelea. No podemos acallar nuestra voz ni ser furgón de cola de ningún partido tradicionalista. Nosotros nos estamos organizando y vamos a participar en las elecciones”, aseguró el referente del FAI. “Es muy importante que los derechos de nuestros pueblos originarios estén garantizados en nuestra Constitución. Y para que eso se dé, no es lo mismo que esté un hermano convencional indígena a que esté un representante que no conozca nuestros pueblos ni nuestras raíces”, añadió.

Desde el espacio también señalaron que, si no consiguen el apoyo suficiente de la ciudadanía en las urnas como para lograr tener un convencional propio, tampoco se quedarán de brazos cruzados: “Si no ingresa al menos un convencional indígena, vamos a trabajar con aquellos convencionales electos con los que tenemos más afinidad. Y lo vamos a hacer desde los pasillos donde se debata la reforma, así como hicieron con nuestros hermanos durante la reforma del 94”.

Por último, Naporichi remarcó que el objetivo es garantizar los derechos de los pueblos originarios en la nueva constitución santafesina, siguiendo como modelo el artículo 75 de la Constitución nacional. “Esa es la idea. Ampliarlo y perfeccionarlo”, expresó y agregó: “Acá en Santa Fe, los profesores bilingües no tienen los derechos de los trabajadores formales de la educación, por citar un ejemplo. Es una oportunidad para que se reconozca la preexistencia de los pueblos indígenas en territorio santafesino, garantizar la educación bilingüe y el derecho como trabajadores formales de la educación a aquellos hermanos originarios que ejercen como maestros bilingües en la provincia de Santa Fe”.