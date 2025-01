Angeline fue parte del grupo de los cinco bebés asesinados en el Hospital Neonatal Ramón Carrillo de Córdoba en el año 2022. El caso se ventila ahora en el juicio a una enfermera como principal acusada y otros diez imputados. Este lunes, en una nueva audencia, Yoselín Rojas, la mamá de la pequeña, tomó con dolor la palabra para contar su calvario. “Mi bebé ha sido envenenada con potasio, le pusieron una alta dosis de potasio. No merecía morir, no merecía morir así”, repitió en un testimonio que conmovió a la audiencia. La mamá declaró con la presunta asesina en la sala y la señaló con el dedo al momento de acusarla.

Angeline murió por "bradicardia extrema y apnea". La autopsia reveló que lo que ocasionó estos síntomas fue un exceso de potasio. Había pesado al nacer 3,6 kilos. Su mamá, entonces de 28 años, había cursado normalmente 40 semanas de embarazo y realizado los controles preventivos.

La Fiscalía, integrada por Sergio Ruíz Moreno y Mercedes Ballestrini, busca demostrar la intención de la enfermera Brenda Agüero de matar a los cinco bebés que fallecieron y el intento de asesinato de los ocho que sobrevivieron. “Esta es una historia real de terror", remarcaron.

En su testimonio, Rojas reconoció a Agüero como la enfermera que le quitó a la beba unos 15 minutos antes de que se descompusiera y muriera. Después de descompensarse, ya en la sala de recuperación, la bebé tuvo contacto con la mamá, el papá y la enfermera acusada.

Rojas mantuvo lo que había mencionado en la instrucción y que complica más a la exenfermera del departamento de obstetricia del hospital: retiró al bebé sin explicación cuando ya estaba en la sala de recuperación. Luego, Angeline se descompuso y falleció.

Jaime Cornelio Pérez, la pareja de Rojas y el papá de la beba, contó que antes de pedírsela, Agüero le dio un pellizco en el brazo a Angeline en sala de recuperación. “No dijo para qué, pero me pidió que se la preste. Vi que se la llevó, no dijo para qué. Y luego volvió y no dijo dónde se lo dejó. Como a los 15 minutos nos dan la noticia de que se había puesto mal la bebé”, contó el papá.

Además, según Rojas, cuando Agüero volvió sin el bebé se puso a acomodar una mesa y la miraba de forma extraña: no supo identificar si era lástima u odio. Con su pareja preguntaron quién era la enfermera en el hospital y no les quisieron dar su nombre.

Además, el hombre que iba a ser padre por primera vez relató: “Me la mataron, y nos enteramos por los medios que no era una muerte normal. Porque preguntamos y nos dijeron que era un caso único, que nunca antes había pasado, que estaban sorprendidas, que era algo raro”. Él también la señaló como la autora material de la muerte.

El abogado Carlos Nayi, que representa a tres de las familias que perdieron hijos en el Neonatal, determinó que en el caso de Angeline existió “una lesión punzante con infiltrado en un sector que no corresponde a una atención médica habitual” y que la causa de la muerte sería “el colapso posnatal debido a hiperpotasemia”.

Por su parte los peritos indican que los valores encontrados de potasio son “extremedamente altos, compatibles con ingreso masivo, ingreso externo de una fuente de potasio”. Esto posibilita que se considere este caso, con prueba científica, un homicidio.

El abogado de Agüero, Gustavo Nievas, insiste con la inocencia de la enfermera y día a día intenta sembrar dudas sobre las pruebas y los testimonios de la querella, presentando hipótesis alternativas para las muertes y descompensaciones. Para el caso de Angeline, usó el mismo argumento que para Benjamín, el hijo de Damaris Bustamente, la primera en declarar: "envejecimiento placentario y dificultad respiratoria por doble cordón".

En general, la defensa de la enfermera apunta a una falta de asepsia generalizada del hospital que los funcionarios intentaron ocultar, inculpando a su clienta. Desde el 19 de agosto de 2022, Agüero está detenida y tiene una prisión preventiva firme.

Para la segunda audiencia de esta semana fueron citados Leandro David Luna -- el papá de Benjamín y pareja de Bustamante-- y Laura Bustamante -- la hermana de la mamá del bebé fallecido. Ambos son testigos de una reunión en abril de 2022 con Liliana Asís, exdirectora del Hospital y Alejandro Escudero Salama, exsubdirector administrativo. Allí, al mencionar que estaban investigando otros casos de bebés junto con la mamá de Benjamín, los funcionarios habrían pedido que no realizaran una denuncia judicial.

Debido a esto, la lista de acusados se completa con otros médicos, autoridades del hospital y exfuncionarios del Ministerio de Salud cordobés, incluyendo al entonces ministro Diego Hernán Cardozo. Se los inculpa de distintos delitos: omisión de deberes de funcionario público; encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público; y falsedad ideológica reiterada.

Por la cantidad de personas que intervendrán en el debate (11 imputados, 14 querellantes particulares, 29 actores civiles contra los imputados y el Estado provincial, 20 jurados populares y más de 280 testigos), la Cámara dispuso que las deliberaciones se extiendan desde comienzos de enero hasta fines de junio en jornadas de al menos 5 horas.

Este martes también declararán Vanessa Cáceres y Raúl Calderón, la familia de Francisco, el primer bebé que murió a mitad de marzo de 2022 en el hospital.