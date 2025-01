La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desembarcaron en Mar del Plata para lanzar la campaña de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires. Lo hicieron con la mira puesta en derrotar al peronismo en su principal bastión electoral y en la renovación de las bancas de la Cámara de Diputados y de Senadores. Las autoridades nacionales de LLA mantendrán agendas separadas: la titular del partido y hermana del Presidente tuvo ayer un encuentro con jóvenes libertarios y encabezará otro hoy a puertas cerradas con militantes de la quinta sección electoral; mientras que su vice y diputado nacional ofreció ayer una rueda de prensa junto al referente provincial Sebastián Pareja y el local Alejandro Carrancio. Allí, el riojano apostó por un acuerdo electoral con el macrismo y sostuvo que la candidatura de Karina “depende de ella”.

La llegada de Karina Milei y Martín Menem al municipio que conduce Guillermo Montenegro se produce en medio de los coqueteos, desencuentros y desplantes entre el gobierno libertario y el PRO. Si bien el destino de la alianza entre ambos espacios es todavía incierto, Menem se encargó de mostrarse a favor de un acuerdo: "Seguramente vamos a confluir de manera conjunta con el PRO", dijo.

“En el parlamento hemos trabajado todo el 2024 espalda con espalda en apoyo de todo el bloque del PRO, del presidente del bloque y los referentes, que han sido incondicionales con las ideas que llevamos adelante. En 2025 va a ser de la misma manera. Electoralmente, llegado el momento seguro vamos a confluir con el PRO, es mi deseo y seguro nos podemos poner de acuerdo”, explicó el presidente de la Cámara baja frente a los periodistas.

El escenario fue el céntrico Hotel Nuevo Ostende, donde Menem enfrentó micrófonos, cámaras de TV y flashes fotográficos para ofrecer las propuestas libertarias a los marplatenses. Lo acompañaron Pareja (presidente bonaerense de LLA) y el local Carrancio, ex diputado provincial y actual coordinador de Productos Turísticos del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur).

Consultado sobre la posibilidad de que Karina Milei sea candidata, el diputado nacional sostuvo que "es algo que ya lo hemos manifestado, depende de la voluntad de ella”. “En mi opinión, reúne todas las condiciones porque fue capaz de que Javier llegara a presidente sin tener partido. Su capacidad de dirigente está de manifiesto y es importante en el gobierno, pero es una decisión personal, porque tal vez, en una banca, no tiene tanto potencial como donde está ahora, que es cerca del presidente. A mí me gustaría que sea candidata por su capacidad de trabajo y condiciones, pero eso se define en el cierre de listas”, agregó Menem para mantener el misterio.

El riojano también opinó sobre el contexto en que se dará la elección legislativa. “Yo estimo que viendo el acontecer del día a día va a ser una elección que se define entre los que apoyan el gobierno y los que no lo apoyan. No habrá lugar para el camino del medio y esa tibieza que tanto daño hizo en Argentina”, dijo y agregó: “Argentina se vio impedida de eso por la catástrofe del kirchnerismo, y perdimos 20 años de progreso. Regalamos 20 años. Eso se define en octubre de este año: o damos un paso adelante o volvemos para atrás”.

El armador libertario bonaerense aprovechó y le apuntó al gobernador: “Milei gobierna todos los días, no es como (Axel) Kicillof que solo piensa en ser reelecto y en ser presidente, sin administrar los recursos de los bonaerenses. La Libertad Avanza busca discutir poder en toda Argentina y en Provincia de Buenos Aires armamos un equipo de trabajo importantísimo”.

La principal tarea en Mar del Plata de la comitiva libertaria es empezar a darle forma orgánica a las huestes de la Quinta Sección electoral bonaerense. Karina se reunió ayer con jóvenes libertarios y encabezará este mediodía un encuentro en el Centro Gallego marplatense donde intercambiará "ideas y estrategias que promuevan los principios de libertad y prosperidad en la provincia". Fiel a su férreo estilo de conducción, la reunión será a puertas cerradas. Además de propalar los ejes de la “batalla cultural” que propone la Casa Rosada, insistirá en que “las fuerzas del cielo” que construye en gran parte del país se muestren incondicionales y fieles a su hermano Presidente.

Así fueron las recorridas que junto Menem realizaron por Misiones, Salta, Neuquén, Córdoba, Chaco y Corrientes, con el divulgado propósito de "consolidar la estructura partidaria en todo el territorio argentino". Karina quiere listas propias en todos los distritos electorales.

Menem, en tanto, dio la versión pública de las alianzas que construye LLA: “Este proceso lleva tres años y el 24 de febrero se cumple un año desde que LLA obtuvo personería como partido en La Rioja. Llegamos sin partido y en alianzas con muchos otros partidos que firmaron. Tenemos un espíritu amplio, pero no cometemos errores del pasado cuando hubo alianzas con fines electorales solamente. Juntos por el Cambio tuvo inconvenientes por eso. Nosotros no miramos de dónde vienen, pero sí no nos movemos del rumbo que fijamos y de la batalla cultural contra el populismo. No negociamos las ideas”.